床褥推介：Origin Pro鈦合金床褥八層結構　用家大讚承托力最好！

脊椎是人類重要的身體部分之一，而睡覺作為其休息的最好時機，一張床褥的好壞足以為脊椎帶來不同影響。由德國團隊研發的Origin床褥近期就新推出Origin Pro鈦合金床褥（下稱Origin Pro），試過的用家都大讚這是承托力最好的床褥，全因厚度達30厘米的Origin Pro不但由8層結構組成，全新的7區5-Helix™鈦合金獨立袋裝彈簧更是今次的承托力主角，對床褥有要求的你必須多加留意！

撰文：謝德勤



網上評價極高 真實用家感受分享：「與酒店床褥相似。」

由德國團隊研發的Origin床褥主打極佳承托力，由脊醫、科學家和骨科醫生合力設計，再經過數百次的試驗後，研製出最佳產品，確保能提供出色的腰部支撐和配合脊椎骨骼排列。此外，它們更有CertiPur-US認證不含有害物質，對所有用家（包括嬰幼兒）都是安全。因此，Origin床褥不但在香港有高達4.9的Google評分，更曾被多間香港著名媒體報導。

Origin最新推出的Origin Pro鈦合金床褥更將承托力再提高一個層次，用家試完均讚不絕口道：「試完床褥後，我們發現它對身體散熱降溫和背部的支撐十分足夠，而且床褥厚達30厘米，跟酒店提供的床褥十分相似。」亦有用家直言Origin Pro能減低自己的背部壓力：「我覺得床褥沒有凹陷點，能夠緩解我背部的壓力，亦為臀部和背部提供更好支撐。」

8層結構增加承托力 新彈簧「5-Helix™」成主角

Origin之前推出的首款混合式床褥以承托力見稱，有6層結構和25厘米厚度，吸引不少用家。來到最新一代的Origin Pro鈦合金床褥，不但增加至8層結構，厚度亦上升兩成至30厘米。單看數字就知道承托力絕對有增無減，但實際上又是哪些設計擔當主角呢？

Origin Pro鈦合金床褥的厚度比之前推出的Origin混合式床褥上升兩成，足足有30厘米厚，當中就包含8層結構，將品牌主打的承托力再提高一個層次。

Origin Pro鈦合金床褥的厚度比之前推出的Origin混合式床褥上升兩成，足足有30厘米厚，當中就包含8層結構，將品牌主打的承托力再提高一個層次。

首先當然是產品名稱中提到的「鈦合金」，即是全新的7區5-Helix™鈦合金獨立袋裝彈簧。今次Origin採用承托力、強度和耐用性均十分出色的航空級鈦合金線圈，造出最穩定、17.5厘米高的5圈彈簧。此外，每個彈簧都是獨立袋裝，並分成7區，在用家的頭部、肩頸、腰部、臀部及腿部等多個壓力點上均有不同的彈性，加上隨時適應任何睡眠動作的ErgoCoil微型精密彈簧，造就最好的底層承托力。

Origin Pro同時配上HexaGrid™分區記憶綿，令到用家除了能感受到最底層的承托力外，還能在最頂層享受到更柔軟、更舒適的觸感，支撐身體所有的壓力點，有助放鬆。至於「分區」所指的是記憶綿分為前、中、後三部分，當中「中」主要是承托背部，所以該部分的承托力比「前」和「後」更高，令背部得到最好的放鬆，亦有助舒緩背部和關節痛楚。

SmartClimate™降溫技術 助用家維持最舒適睡眠溫度

除了承托力外，降溫亦是Origin Pro的一大賣點。據研究顯示，最適合進行深度睡覺的環境溫度大約是18°C，所以Origin Pro就採用SmartClimate™技術，以三大設計幫助用家降溫，達到最舒適的睡眠溫度。

第1是最表層的冰絲天絲™，只要用家一接觸這個注入冷卻纖維的表面，便能立即感受到涼爽的快感，它同時能幫助用家保持皮膚乾爽和舒適。

Origin Pro鈦合金床褥最面層、白色的是冰絲天絲™，令用家一接觸到床褥便能立即感受到涼快。

第2則是石墨烯乳膠，能將熱量帶至底層釋放，讓用家徹夜睡得舒爽。原理在於石墨在室溫時是世界上最有效的導熱體，大約6.8W/m.k.熱導率，其結構令它能幫助用家散走熱力，保持涼快。至於在石墨烯乳膠下面便是上面提到的HexaGrid™分區記憶綿，後者除了提供承托力外，同時亦有注入冷卻凝膠，成為降溫的一份子。

第3便是Origin Pro的整體8層結構，由最面層的冰絲天絲™開始，再到下面的石墨烯乳膠、HexaGrid™分區記憶綿和天然羊毛，這4層都是負責吸收用家的熱力。到最後4層的ErgoCoil微型精密彈簧、CloudCool舒涼記憶綿、航空級鈦合金五圈彈簧和EdgeSupport™ 強力圍邊，便是以高度透氣的方式散走熱力，並且保持空氣流通。

Origin Pro鈦合金床褥的8層結構分工合作，當上4層負責吸收完用家的熱力後，便能透過下4層的空間將熱力散開。

Origin床褥物超所值 經測試證實能用15年

Origin床褥經過六萬次滾輪測試，模擬15年的使用情況後，並未有留下明顯破損，足以反映其耐用性，就價錢而言，絕對是物超所值。脊骨神經科（脊醫）碩士Mark Enriquez D.C醫生亦推介道：「Origin配備的袋裝彈簧技術，令我在側睡的時候都倍感舒適。我經常建議大家要用類似Origin般高承托力的床褥，以保持正確的睡眠姿勢。」

身為脊醫的Mark Enriquez D.C使用過Origin床褥後，大讚它的高承托力能幫助用家保持正確的睡眠姿勢。

身為脊醫的Mark Enriquez D.C使用過Origin床褥後，大讚它的高承托力能幫助用家保持正確的睡眠姿勢。

鑒於試床褥非一時三刻便能完成之事，因此Origin提供次日免費送貨服務和 120 晚（即4個月）的試用期，讓您有充足的時間試用，然後再決定是否保留並繼續使用，務求用家不會浪費一分一毫。

同場加映：HK01讀者獨家優惠！

由今日起至2023年12月31日，HK01讀者在購買Origin鈦合金床褥時，可使用下列的優惠碼獲得$50港元優惠，有興趣的讀者就要把握機會。

優惠碼（只供購買Origin鈦合金床褥使用）：HK01xOrigin

更多詳情請即瀏覽：https://originmattress.com.hk/cn/product/origin鈦合金床褥

（資料及相片由客戶提供）