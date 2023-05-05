貸款優惠｜富融銀行推Tesla電動車專享貸款　限時獎賞高達$10,000

Tesla香港官方早前正式公布減價，是買車的最好時機！由即日起至2023年5月31日，Fusion Bank（富融銀行）推出全新貸款體驗，Fusion Bank x Tesla車主激賞禮遇及多重獎賞，優惠高達$10,000！Fusion Bank為Tesla車主提供低息貸款，創造靈活現金流。邀請好友申請更可賺取現金高達HK5,700現金回贈，心動不如馬上行動！



Tesla專享貸款優惠 為車主創造靈活現金流

一直致力於推動「綠色金融」發展的Fusion Bank（富融銀行），與Tesla合作提供Tesla電動車貸款，為客戶帶來全新貸款體驗，冀凝聚車主客戶以建構龐大的車主生態圈，引領本地「綠色金融」的潮流，成功結合科技及金融服務為客戶提供優越體驗。

Fusion Bank（富融銀行）與Tesla合作提供Tesla電動車貸款，為客戶帶來全新貸款體驗。

為鼓勵客戶支持電動車綠色貸款，並擴大繁榮車主生態圈，由即日起至2023年5月31日（包含首尾兩日），富融銀行推出Tesla專享貸款優惠，可享有專屬利息折扣，在計算所有現金回贈後，實際年利率低至3.96%，為車主創造靈活現金流。客戶憑好友邀請碼首次成功申請Tesla專享貸款，無論是否獲批貸款，可獲取港幣HKD200現金回贈。

Fusion Bank為Tesla官方合作夥伴，更享有Tesla特快通道試駕服務。

兩重限時獎賞 禮遇價值高達$10,000

兩重限時獎賞包括：推廣期內任何已向Tesla Motors HK Limited完成認購任何型號Tesla汽車的客戶，透過Fusion Bank指定頁面成功預登記成爲合資格用戶，可獲HKD100現金回贈；另一方面，送出逾HKD10,000的車主禮遇及多重限時優惠，優惠除了網絡服務現金回贈，提取Tesla專享貸款達指定金額亦享有汽車保養維護、洗車、泊車券等禮遇，更有機會獲得Tesla官方直供汽車用品包括太陽擋、地墊、中控台儲物盤等。

Tesla車主貸款專享禮遇合作商戶。

除此以外，現有客戶推薦的首3位好友，每成功推薦一位可獲HKD200現金賞，推薦第4至20位好友則每成功推薦一位可獲HKD300現金賞，每月最多可推薦20位好友申請Tesla專享貸款；合共最多可賺取高達HKD5,700現金賞！優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽Fusion Bank 網頁。