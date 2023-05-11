第66屆體育節｜逾60精彩活動免費參加　邊玩邊發掘運動潛能

運動有益健康，但不少人卻以不同藉口不做運動。據衞生署《2020-2022人口健康調查報告書》指，香港接近四分一成年人的運動量低於世衞標準。不如就趁第66屆體育節於4月至6月舉行多項活動，與親朋好友齊齊參加！部分更適合大人小朋友一起參與，更可藉此機會嘗試不同運動，體驗當中的樂趣，說不定發掘到你運動潛質！

比賽、示範、同樂日 逾60項活動免費參加

據衞生署《2020-2022人口健康調查報告書》指出，15歲或以上的港人每天平均的運動時間，由2014至2015年的106.3分鐘，跌至2020至2022年的68.6分鐘，估計與停課和體育處所關閉有關。隨著社會復常，市民也是時候重拾運動的習慣，第66屆體育節於4月至6月一連3個月在全港各區舉行。今年大會更邀請了前香港足球代表隊成員陳偉豪、運動攀登及健美選手鄭麗莎和賽車手駱倩華出任體育節大使，向市民推廣全民運動。除此之外，體育節更準備了超過60項多元化的活動供市民及不同團體免費參加，包括同樂日、比賽及示範活動，目的是讓公眾更深入了解不同運動項目。

每年體育節都會舉辦不同運動項目的同樂日、示範及比賽，吸引不少市民參加。（資料圖片）

重點活動推介 電競VR遊戲全體驗

每屆體育節，港協暨奧委會都會挑選多項活動重點推介予市民親身體驗，今屆有賽車、手球、賽艇、健美及較早前舉辦的壘球。

按圖看重點活動詳情

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在重點活動之中，相信賽車運動最為香港人熟悉，不少人會透過電子遊戲認識賽車，不過真實的賽車你又有沒有見過？今屆體育節中，市民有機會透過電競方式，體驗一下車手比賽時的緊張刺激感，同時大會亦會展出賽車座駕及設備，讓市民認識賽車運動，豈只「飛車」咁簡單。

參加活動的市民可以透過電競，感受賽車的速度和刺激感。（資料圖片）

親子運動市集 挑戰體適能一展身手

體育節亦有不少活動適合小朋友參加，包括手球和健美。其中在天瑞體育館舉辦的幼兒手球推廣同樂日，教練會示範手球的玩法之外，亦設有挑戰台，考驗小朋友的運球和射門，讓小朋友盡情放電。荃灣體育館及屯門愛定商場亦舉辦親子運動市集2023，家長和小朋友可以參加親子合作挑戰賽或接力賽，又或者在運動體適能小挑戰中一試身手。

室內賽艇夏日祭 VR賽艇體驗

喜歡水上運動的朋友，就不可錯過由The FOREST舉辦的室內賽艇夏日祭，活動當日除了有嘉年華的攤位遊戲之外，更可以參加1分鐘室內賽艇比賽和VR室內賽艇體驗，預先感受賽艇運動帶來的速度和刺激感。

就算在室內亦可利用VR體驗賽艇運動。（資料圖片）

除了重點活動之外，體育節亦舉辦了其他運動同樂日、示範及比賽活動，包括射箭、拳擊、飛盤、棒球等，每項運動都值得親身入場支持。有興趣的市民，可瀏覽體育節網頁：https://fos.hkolympic.org，了解活動詳情。