母親節優惠｜大新信用卡母親節心意摯禮6折起　鮮花美食5大優惠

母親節將至，你想好送甚麼禮物給媽媽向她表達謝意了嗎？大新銀行溫馨呈獻大新信用卡「母親節心意摯禮」，聯乘多款品牌精選窩心禮品，讓你能夠從百忙中輕鬆選擇禮物送給摯愛的母親，一表孝心之餘哄媽媽開心！



大新信用卡「母親節心意摯禮」活動由即日起至6月22日，憑合資格信用卡於指定網頁購買指定貨品可享低至 6 折的優惠折扣，貨品包括美肌護膚品、家庭電器、鮮花花束、美食禮盒等，總有一件適合媽媽！

心意摯禮一：溫馨聚餐 購物優惠開催【DON DON DONKI 即賺 20 港元現金回贈】

即日起至5月31日，只要成功登記大新信用卡，憑卡於 DON DON DONKI 或鮮選壽司門市，單一簽賬滿300港元即享20港元現金回贈，最高更可享100港元現金回贈！

心意摯禮二：呵護肌膚 無微不至【fresh 100 港元即時折扣】

即日起至5月31日，憑合資格信用卡於fresh網頁作單一簽賬淨額滿500港元或以上，並於付款時輸入指定優惠碼「DAHSING」，可享100港元即時折扣。向媽媽送贈護膚品，祝福摯愛永遠青春美麗！

心意摯禮三：家庭電器好幫手 窩心實用【Rasonic 網店精選貨品 6 折起】

即日起至5月31日，憑合資格信用卡於Rasonic網店購買指定產品，無須輸入優惠碼即可享低至 6 折優惠！不論蒸氣焗爐、電磁爐、電子燉盅等都有優惠，不同款式不同選擇，定能減輕媽媽的家務負擔。單一淨額滿1,500港元或以上更可享免費送貨服務，讓你能夠輕鬆送禮！

心意摯禮四：鮮花表心意 感動驚喜【Gift Flowers 母親節鮮花系列 88 折優惠】

即日起至5月14日，憑合資格信用卡於 Gift Flowers 網頁訂購母親節鮮花系列，並於付款時輸入指定優惠碼「DSBFLOWERS」，可享88折優惠。只要花點心思，便能讓母親驚喜無限！

心意摯禮五：水果及美食禮盒 滿滿心意【Gift Hampers 及 Gift Something 低至 85 折優惠】

即日起至6月22日，憑合資格信用卡及優惠碼，於Gift Hampers及Gift Something網店購物，分別可享 85 折及88折優惠。既可以逗媽媽開心，又可以一家人一起享用水果、美食及美酒度過母親節，倍添溫馨。