滙豐客戶賺MTR分攻略｜激賺額外50% MTR分　高達$270港鐵車費折扣

車費折扣

相信不少人都有簽卡儲分的習慣，不想儲了一定積分卻錯過換獎賞的最佳時機，就要留意以下內容啦。今次教大家最實用的換分攻略，如何以$20滙豐「獎賞錢」兌換成$30港鐵車費折扣，最高可達$270港鐵本地車程折扣，分分鐘幫你慳返一個月車費呀！

額外50%獎賞 $1「獎賞錢」= 450 MTR分

想輕鬆賺取額外50% MTR分，方法好簡單，由即日至6月30日，滙豐信用卡持卡人成為MTR Mobile登記用戶後，透過滙豐Reward+應用程式連結你的MTR Mobile賬戶，並透過「兌換獎賞錢」功能將滙豐「獎賞錢」兌換至MTR分，即享額外50% MTR分！除基本兌換$1「獎賞錢」= 300 MTR分外，而家仲可以享額外150 MTR分，即$1「獎賞錢」= 450 MTR分，輕鬆賺取額外50% MTR分！每個賬戶可以優惠兌換率兌換最多$180「獎賞錢」，即81,000 MTR分，以每3,000 MTR分可換領到$10港鐵車費折扣來計算，可以換領到$10車費折扣共27次，即$270港鐵車費折扣！

首次兌換MTR分 賞你免費搭港鐵

首次以滙豐「獎賞錢」成功兌換MTR分的朋友著數更加多！ 如果你喺2023年5月3日或以前從未透過滙豐Reward+「兌換獎賞錢」功能兌換MTR分，只要於推廣期内首次成功兌換最少$10「獎賞錢」至MTR分，除了享有優惠兌換率外，額外送你一程港鐵免費本地車程，適用於乘搭港鐵一次（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。輕輕鬆鬆又幫你慳多一筆！

想賺更多MTR分，平日行街消費要精明，憑滙豐信用卡於指定港鐵商場，包括︰德福廣埸、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城及綠楊坊內簽賬購物，除賺到基本嘅滙豐「獎賞錢」，消費滿$1,000或以上享額外8,000 MTR分，$3,500或以上享額外35,000 MTR分。醒目嘅你仲唔即刻行動，賺取最多嘅MTR分去換心水禮品或港鐵車費折扣！

立即行動︰https://link.mtrmb.mtr.com.hk/moblink/?news/?id=blt2938811599b9d3e8

立即下載MTR Mobile︰https://www.mtr.com.hk/mtr-mobile-download-redirect.html

須受推廣條款及細則約束，詳情︰https://www.mtr.com.hk/mtrmobile/ch/latestpromotion/

(資料及相片由客戶提供)