抽油煙機選購貼士｜消委會實測抽油煙機　4大高評價款式推介

世界衛生組織（WHO）將高溫油炸所產生的油煙列為2A組別，意為「可能令人類患癌」，可見不論明火煮食或無火煮食，家中均需要一部良好的抽油煙機抽走油煙，打造清新、通風的入廚空間！但市面上抽油煙機款式眾多，購買前須考慮什麼因素？下文為你一一拆解抽油煙機的入手攻略，加上抽油煙機消委會評測結果，助你挑選心水款式！



一部高效能的抽油煙機，對打造清新、通風及乾淨的煮食環境十分重要。

抽油煙機消委會評測結果

消費者委員會（消委會）早前曾進行一項針對市面上15款抽油煙機的測試，分別包括傳統雙風扇設計、煙囪式、拉趟式及整流板式抽油煙機；並就排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率及安全程度等不同範疇進行測試及評分，結果共14款取得4星或以上評分，1款則獲3星半。雖然大部份抽油煙機消委會評測的質素頗佳，但仍有7款抽油煙機不符合機械安全標準，可見選購抽油煙機須留神！以下分別介紹4款抽油煙機的特色功能，大家可按個人需求選擇。

4款高效抽油煙機推介

＊TGC EXCEL 710（煙囱式抽油煙機）

＊消委會評分：4.22

經消委會實測，TGC EXCEL 710在抽油煙能力項目上表現優秀，抽風能力強，高達每小時817立方米，是排氣量最高的其中一款抽油煙機，能迅速抽走油煙及異味。測試結果亦顯示，TGC EXCEL 710採用靜音設計，在測試的抽油煙機中的寧靜程度排第一，僅錄得64分貝，讓家居保持寧靜舒適！

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＊簡栢 SIMPA STR723DS（傳統雙風扇式抽油煙機）

＊消委會評分：4.08分

傳統的雙風扇設計一向備受歡迎，簡栢 STR723DS抽油煙機在消委會實測中獲4.08分。抽油煙機設有易拆式風葉，方便清洗風葉上的油污和塵埃，另備有輕按式按鈕及延遲關機功能，操作簡易。

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＊TGC EXCEL +710 （煙囱式抽油煙機）

此款採用直流變頻馬達，高效節能，排風量達每小時1002立方米而且具備低速靜音換氣模式，寧靜地保持室內空氣清新，其易拆式金屬油煙過濾網亦易於打理，方便清潔裝拆。

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＊TGC ALI 700（傾斜煙囪式抽油煙機）

傾斜煙囪式抽油煙機近年備受歡迎，此款配備「自動打開整流板」能有效集中抽走油煙，最高排風量達每小時1170立方米，為品牌排風最強的型號，煮食後亦無須擔心清潔問題，備有易拆式金屬油盤，清洗極之方便。

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入手抽油煙機前 4大要點你要知

購買抽油煙機前除了要了解各款式的功能和特點，更應留意安裝模式、高度、機身大小和保養期等資料，方可買得更精明。以下為你歸納4大要點，減低買錯的機會！

1／注意抽油煙機佔用廚房的空間

煙囱式抽油煙機機身較高，需佔用較多廚房空間可考慮嵌入廚房吊櫃下，節省空間，適合「蝸居」人士。

2／注意抽油煙機的安裝模式

現時抽油煙機大致分為2種安裝模式，分別為排氣模式（經排氣喉排出室外）及室內循環模式（用油杯或過濾網收集油煙）。一般而言，以排氣模式及運作的抽油煙機，抽油煙表現或較佳，惟此款必須安裝排氣喉到室外，安裝前應先考慮廚房安裝位置是否合適。

3／注意安裝高度

基於安全考量，抽油煙機與煮食爐之間必須保持600-700毫米的距離，以免「搶火」發生意外。量度時，一般都是由抽油煙機機底至爐面計算，，但明火爐和電磁爐的量度方法並不同——電磁爐由爐面度起，明火爐則由爐架度起。故購買前，記得了解心儀款式能否保持足夠距離。

4／注意抽油煙機保養期

選購抽油煙機前，應先了解清楚其保養期及零件庫存時限。若零件沒有庫存，抽油煙機有機會因無法維修而須購買新機取代。建議選擇有信譽的品牌，如煤氣公司會為爐具提供免費永久保養 (首3年包零件)。

參考資料：

消費者委員會《選擇月刊》518期, 2019

https://www.consumer.org.hk/tc/issue/518

（資料及相片由客戶提供）