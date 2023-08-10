寵物健康｜亂用清潔劑致寵物死亡　4種清潔劑比較1種無毒殺菌力強

家中有飼養寵物，在清潔時就要加倍小心，一不留神心愛的毛小孩便有機會中毒。早前，韓國便有一隻16個月大的貓咪因急性肝衰竭死亡，懷疑是因使用了含有「檸烯」的清潔劑所致，引起當地貓奴討論。事實上，寵物對不同化學品的接受能力都不同，用錯清潔劑分分鐘令牠們造成永久損害，市面上又有哪些安全好用的清潔劑選擇？



消毒劑漂白水 增寵物患癌風險

為免家居成為細菌滋生的溫床，特別是疫情後，大家都加倍留意居所的環境衞生，不過，對寵物而言，一般消毒劑和漂白水，都有機會傷害牠們，甚至會致命。香港愛護動物協會（SPCA）就曾指出，家居常用的清潔劑，包括漂白水等都含有氯、酚、氨、乙二醇醚或甲醛等成分，部分寵物例如貓科動物體內就缺乏一種催化肝臟排毒的肝酵素，因此對許多藥物及化學品異常敏感，甚至增加牠們患上癌症、貧血及肝腎受損等嚴重疾病的風險。此外，就算將漂白水稀釋至1:99或1:49，濃度依然對寵物構成危險，而它釋出刺鼻氣味亦會增加寵物氣管敏感。

一般家居清潔劑未必適用於有飼養寵物的家庭，因為化學品會令牠們有機會患上癌症、貧血及肝腎受損等嚴重疾病。（資料圖片）

清水消毒效能低 寵物專用消毒劑含化學品對寵物構成潛在危險

要保護毛小孩的健康又要保持家居潔淨，各位主人都會出盡法寶。為了避免寵物接觸甚至誤食化學品，不少飼主都只會用清水拖地。不過，清水難以有效去除地板上的細菌和病毒，而且室內濕度高，亦會滋生霉菌及昆蟲，影響毛孩健康。而市面上亦有售賣有寵物都適合使用的消毒劑，不過飼主要留意清潔後，化學品有機會殘留在地板上，寵物有機會誤食並且累積在體內，造成中毒。

貓科動物對一般清潔劑十分敏感，不過清水的消毒能力不高。（資料圖片）

電解離子水 消毒力強不含有害化學物

不想犧牲居住環境的衞生，去遷就寵物的健康，主人就要物色安全而且消毒力強的清潔用品。市面上的清潔產品一直推陳出新，而飼主近年亦多了一個選擇，就是史偉莎電解離子水。電解離子水是利用電力分解水而成，透過電解增加水中的酸鹼值和抗菌能力，提升它的消毒能力，而且不含合成表面活性劑或有害化學物質，既可靠又安全，亦有消毒及除臭的功效。

史偉莎電解離子水不含有害化學物，對寵物安全。（圖片由史偉莎提供）

有人或者會有疑問，既然它的成分幾乎與清水相同，究竟它如何清潔消毒呢？事實上電解後的電解離子水擁有高滲透性，可以迅速滲透污物與物體之間的介面，輕鬆清除地板上的油脂和污漬，同時可破壞病毒及細菌的結構，殺滅大腸桿菌及新冠病毒等多種病毒細菌，就算家中有孩子亦適合用電解離子水作日常清潔。而且它可以用於清潔地板和寵物食具，亦可去除寵物便溺後的臭味。有別於一般清潔或消毒劑，史偉莎電解離子水對寵物和孩子安全，用後亦毋須過水，或者對繁忙的都市人是一個方便的選擇。

按圖看各類型清潔方法比較

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*文章提及之電解水資料參考自史偉莎電解離子水，市面部分品牌之電解水不含消毒功能，市民宜於購買前先查閱／了解相關資料。