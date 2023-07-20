傑出義工｜由國內山區服務到領導義工隊　難忘疫情下互助精神

過去3年的疫情，好像把人與人之間的距離拉遠，為了抗疫，探訪長者的義工服務也要暫停，但一群熱心的義工，關心社會、幫助他人的精神並沒因此而減退，更因應不同階層的需要，派發防疫物資。剛退休的資探義工劉鳳儀（Betty）便是其中之一。

攝影：何匡汶



青年義工蔡卓欣（右）及資深義工劉鳳儀（左）分享他們的助人故事。

「義務工作令我的生命更有色彩！」

香港一直以來都有無數的義工積極參與各項有意義的工作，貢獻社會。Betty就在過去12年一直參加義工服務，獲頒傑出義工獎，回想當初，她是經義務工作發展局的介紹，與其他義工走入內地山區擔任義工，後來更協助成立當地的義工隊。她覺得幫人是一件值得的事，就算過去3年因疫情關係，令所有一直進行的義工項目被逼暫停，亦無阻她與其他義工一同為基層市民服務，包裝和派發防疫包。她說：「義務工作令我的生命更有色彩，也讓我每天過得更充實！」目前她負責領導3個專才隊，分別是音樂創意、家居維修及桌上遊戲，為有特殊教育需要的學生及長者提供服務。

做義工助找到人生目標

任何人只要有心都可以做義工，即將升上中六的蔡卓欣（Jenna）是另一位傑出義工得獎者，她更獲「4C青年義工領袖計劃」獎項。「做義工的過程中，最喜歡與不同人溝通交流，從對方的笑容中感受到滿足感，亦推動她積極參與下一次的義工服務。」她續指，參加「4C青年義工領袖計劃」不單可以讓她參加不同類型的義工服務，同時亦可以策劃義工活動，她說：「做過策劃人先知道計劃要做得很仔細，而且花大量時間準備，這都是過程中遇到的挑戰和好玩之處。」義工服務亦令Jenna確立未來的路向，有志投身教育小朋友的工作，幫助他們在快樂中成長和發展。

蔡同事表示，義務工作令她確立了未來的工作方向。

調查指9成受訪者過去5年曾做義工

早前，義務工作發展局委託香港恒生大學市場學系進行了「香港義務工作調查」，透過網上及實體訪問，以了解香港人參與義務工作的情況，並為未來制定義務工作發展提供策略方向。成功訪問了661名受訪者，當中超過九成於過去5年有參與義務工作，而他們的參與程度、包括時間及精力的平均得分為7.38，反映大部分義工都相當投入義務工作。恒大市場學教授鄺家麒博士，受訪者當中最常參加支援弱勢社群的工作，其次是文化、旅遊和藝術活動，同時也是受訪者未來最想參加的義工活動中第一名。

恒大市場學系教授鄺家麒博士表示，香港人參與義務工作的人數和投入程度高。

港人義工等值經濟產出高達$2,106億

調查結果顯示，香港人當義工的等值經濟產出可達2,106億港元，估算約為2022年生產總值的7.45%。義務工作發展局主席彭韻僖律師表示，數字反映出香港人在義務工作上的經濟貢獻平均在世界之上。按聯合國的數字，全球約有十億名活躍義工貢獻著相等於全球2.4% GDP。但與一些發達國家例如澳洲的14% GDP相比，香港在義務工作普及方面，還有發展的空間。

未來想到大灣區做義工人數升逾1倍

調查亦指受訪者未來最想做服務的地方，統計顯示本港仍然排首名，其次是大灣區及海外國家，分別是目前的7.3%升至17.3%和5.2%升至15.5%，2個地區的升幅都超過一倍。鄺博士建議，未來義務工作發展局應策劃更多本地以外的義工服務，以吸引更多市民參加義務工作。