渣甸山｜名人富豪聚居　地標建築、璀璨燈飾一覽無遺

渣甸山向來是港島區傳統富豪聚居之地，不但鄰近核心商業區、出入交通方便，更享有私穩度極高的清幽環境。渣甸山山上以豪宅及獨立屋為主，除了可俯瞰大球場、維港等世界級景觀，豪華大宅亦成地標之一，吸引不少名人入市投資，升值潛力不容小覻。



渣甸山是港島區傳統富豪聚居之地（資料圖片）

何鴻燊、大劉、李嘉欣 名人富豪鍾情渣甸山

港島半山是高尚住宅的代名詞，更是豪宅地段的象徵。渣甸山地靈人傑，遠眺能看見獅子山，前朝尖沙咀亦有維多利亞港環抱，山明水秀利於聚財，屬於富貴之地，因而吸引了不少名人富豪聚居。其中有「東半山大地主」之稱的富豪「大劉」劉鑾雄更特別鍾情渣甸山，「賭王」何鴻燊、李嘉欣、鄭秀文等亦曾經或仍然持有渣甸山物業，可見渣甸山一帶住宅極具投資價值。

俯瞰地標建築 城市景色一覽無遺

渣甸山除了可以瞭望世界級景觀以外，更能俯瞰不少港島區的地標性建築。所謂地標建築，是指在某地區具有獨特特色的建築物、結構物或自然景觀，承載一個城市的文化與歷史意義。如果建築本身令人難以忘懷，更證明其獨特性與代表性。

要數世界知名的香港地標建築，則不得不提港島最高大廈的IFC、像竹筍般「節節上升」的中銀大廈、外形如一隻飛鳥展翅翱翔的會議展覽中心和滙豐總行大廈等。居於渣甸山上，便可足不出戶也能居高臨下飽覽整個港島區燈光璀璨的城市輪廓，不論日夜都令人著迷。

渣甸山寧靜清幽優越享受 俯瞰香港地標

渣甸山不僅有可以俯瞰香港地標建築的優勢，而且寧靜清幽私隱度高，能與富豪名人為鄰也是一種身分象徵，更可為自身塑造尊貴愜意之生活模式。