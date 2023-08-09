AXA安盛領先業界全方位推動ESG　獎賞計劃鼓勵大眾實踐綠色生活

ESG議題近年成為焦點，大眾對ESG的關注日漸提高。AXA安盛在推動可持續發展上一直擔當領導角色，制定了完善、明確的 ESG 框架，並秉持「致力守護，推動未來」的宗旨，同時在環保(Environment)、社會(Social)和企業管治(Governance)方面推動可持續發展。



AXA安盛超越保險公司的理賠角色，肩負著成為客戶人生夥伴的使命，盼望與客戶共建綠色未來。

最近AXA安盛成為了全港首間與港鐵旗下的初創企業、減碳獎賞平台Carbon Wallet合作的保險公司，推出「AXA安盛環保生活賞」，以獎賞的方法鼓勵大家加入減碳行列，在日常生活中養成綠色習慣。

與Carbon Wallet合作 以獎賞推動市民實踐減碳

「AXA 安盛環保生活賞」旨在獎賞客戶透過使用電子化保險服務減少用紙，從而減少碳排放，並且鼓勵客戶進一步將環保融入生活，完成簡單的環保任務 ── 例如回收飲品膠樽、個人護理產品膠樽、鋁罐和紙包飲品盒、自備水樽補充飲用水、購買植物奶和素食，以及乘搭地鐵，都可以賺取CW 分，環保任務做得越多，換取的獎賞越多。

AXA安盛首席市務及客戶總監黃瑞雯表示：「氣候變化是人類在21世紀的面臨的最大健康風險 。作為香港領先的保險公司，AXA安盛致力發揮行業領導者的影響力，與擁有相同理念的合作夥伴及客戶攜手，一同守護地球的健康。今次我們很榮幸與 Carbon Wallet 攜手合作，合辦『AXA安盛環保生活賞』的客戶推廣活動，希望透過活動能夠帶動更多人與我們一起踏上綠色旅程，與社區攜手合作對抗氣候變化，創造更美好將來。」

ENVIRONMENT ：數碼化高效大幅減少用紙 完善客戶體驗

為保持與客戶溝通，銀行和保險公司一般都需要印製產品小冊子、月結單、保單周年通知書等，紙張用量相當高。作為負責任的保險公司，AXA安盛積極推動全方位數碼化以減少用紙，並改善客戶體驗，致力由源頭減少紙張消耗，由推銷、投保，以至申請索償，均採用數碼方式完成。透過設立數碼平台、豐富平台功能以及多項綠色推廣活動，成功帶動轉用電子通訊的客戶數量增加超過3倍，成績有目共睹。

客戶可透過Emma by AXA隨時查看保單內容及進行索償。

此外，AXA安盛推出的一站式保險數碼平台Emma by AXA讓客戶方便快捷地透過手機應用程式管理保單，隨時查看及更新保單詳情、提交及查閲索償狀態，續保及繳費亦能隨時辦妥，任何疑問可透過Chatbot或在線客戶服務員直接查詢等，Emma by AXA為客戶提供一個輕鬆便利的渠道整理個人帳戶，享受科技創新帶來的便利好處。

SOCIAL︰AXA BetterMe守護大眾身心靈健康

AXA安盛非常注重香港人的健康，一直投入不少資源推廣身心靈健康，早於2020年推出全方位身心支援服務平台AXA BetterMe，以帶動大家全面照顧自己的健康，保持至強身心狀態，從容地應對人生的大小挑戰。其健康體魄服務系列讓客戶了解自己的身體狀況及訂立健康挑戰，更有「AXA Goal」幫助客戶追蹤每日所行的步數，並且憑運動量賺取高達20%保費回贈，同時令身體和財務更健康。

全方位身心支援服務平台AXA BetterMe鼓勵大家照顧個人健康，迎接大小挑戰。

為使客戶更方便地實踐健康生活，AXA安盛在Emma by AXA特設「心靈加油站」，由星級瑜伽導師鍾麗淇為客戶聲音導航練習靜觀冥想，提升正能量及放鬆身心。

此外，為提高公眾對健康生活的關注和認識，AXA安盛舉辦了一系列公益活動，如AXA Week for Good和 AXA BetterMe Weekend，希望透過活動將健康環保生活的理念傳揚開去。

秉持「致力守護，推動未來」的宗旨，AXA安盛在投資方面亦積極推動可持續發展，將環境(E)、社會(S) 和管治(G) 因素納入投資策略，在作出投資決定的過程中考慮 ESG 的因素。同時，AXA安盛也鼓勵並配合客戶將ESG 融入投資，提供16 隻 與ESG主題的基金供人壽及醫療保險保單持有人選擇，領先業界。

GOVERNANCE︰全方位實落ESG 策略及監察進程

AXA安盛一直致力將可持續發展全方位融入日常營運及業務，務求分別在保險公司、國際模範企業和投資者的角色上，制訂目標並發揮其影響力推動可持續發展。公司需要有效追蹤及評估，才能夠確保帶領員工、客戶和大眾邁進ESG新世代，領先同業。有見及此，AXA安盛特別成立ESG Steering Committee ，以制訂長遠可持續發展策略藍圖和行動計劃，並定期檢視和報告各方面工作的進程，利用AXA for Progress Index指導、衡量和追蹤所部署的行動和進展，確保將ESG的原則融入日常業務。

AXA 安盛舉辦不同的環保活動，讓員工參與其中，為地球出一分力。

繼續領導業界守護大眾和地球的健康

可持續發展關乎我們的未來，對我們下一代，以至再下一代的生活有深遠影響。AXA 安盛作為全球領先的保險企業之一，深明公司在推動可持續發展中擔當舉足輕重的角色，未來會繼續團結各界的力量，積極與擁有相同理念的客戶和合作夥伴攜手合作，一同推動保險業界以至整個香港社會，共同守護大眾和地球的健康，實踐AXA安盛『致力守護，推動未來』的宗旨。

（資料及相片由客戶提供）