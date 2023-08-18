新都城一期完成優化工程！注綠色x關懷元素 聯繫社區營造生活動力

新都城一期商場直駁港鐵將軍澳線寶琳站，不單是區內地標商場之一，亦一直為將軍澳區居民提供多樣化的購物及美食選擇。陽光房地產基金作為商場的管理人，為了進一步提升顧客的購物體驗，成為區內具吸引力的購物熱點， 故新都城一期以「關懷與保存」為主題進行了優化工程！商場冀望為顧客帶來新鮮感，除了引入不少新餐飲食肆進駐之外，在空間佈局上亦加入不少可持續發展元素以及推動社會共融的設施，令新都城一期煥然一新外，亦增添一份濃厚的人情味！



貼心關懷大眾需要 重新規劃照顧街坊

新都城一期一向以民生消費為主，在重新規劃的空間佈局上，亦展現對區內居民實際需要的關懷。恒基陽光資產管理有限公司資產管理及發展助理總監沈頌華女士指出： 「每天到訪新都城一期的顧客，其年齡層較寬泛，由小朋友至長者都有，所以商場其中一個改動是開設一條新通道由中庭位置直達升降機，希望方便長者、嬰兒車、及輪椅使用者上落。另外，我們深知不少附近居民全天候，由早餐、購物以至接送小朋友放學，都會到訪或途經我們商場，所以希望優化新都城一期後，為他們提供更多休憩空間及設施。例如，我們在其中一個主要通道以『樹木』為概念打造了特色空間，亦擺放環保再造的長椅，希望街坊可以像舊社區一樣，在『樹』下有個聚腳點，可以談天說地。」

此外，商場的男女洗手間均加設兒童專用廁格及洗手盆，方便小朋友使用。除了在硬件中加入關懷元素，恒基陽光物業管理有限公司租賃副總經理何菊芳女士亦補充：「新加入的租戶亦有聯繫社區的元素，有租戶主張聘用區內婦女，並為她們提供培訓，令她們可以兼顧照顧家庭與及就業。」

新都城一期翻新後設立休憩空間，讓街坊可以坐在商場與其他街坊聊天相聚。

「樹」下聚腳點。

翻新同時保存有用資源 處處展現綠色元素

為減低翻新工程對社區環境的影響，以及倡導可持續發展理念，新都城一期的翻新工程由過程到成果均融入綠色元素。

「在進行翻新工程時，我們盡量揀選環保物料，例如選用綠色認證的地磚，在洗手間安裝節能節水的裝置。另外，商場亦特意與本地環保藝術家合作，例如擺放於商場的長椅，是使用來自將軍澳海水化淡廠的廢棄木材，升級改造而成；而商場內新添置的藝術品《豚・聚》，則是由本地藝術家使用家居廢物製作而成。」沈女士分享道，「而為了鼓勵大眾一起身體力行推動環保，商場除優化原有的回收站外，亦與不同的慈善團體合作，舉辦不同主題的回收活動，例如之後10月份的玩具圖書回收活動。同時，我們亦在停車場增加電動車的充電裝置。整體而言，新都城一期由內而外均展現綠色元素，務求在提升區民生活質量的同時，亦推動環保。」

何女士補充：「我們為商場物色新租戶時，亦希望他們配合可持續發展的營運理念，例如我們部分餐飲租戶已經停止使用即棄塑膠餐具。此外，我們希望為顧客提供獨特、新鮮且互動的體驗，所以在購物及美食方面提供更多元化的選擇，例如新派的中式輕食，全新概念的快餐、時尚的燒肉店，茶飲及主題甜品店及具生活品味的零售店舖，當中不乏首次進駐將軍澳區，並選址新都城一期作據點，為區內獨有。相信即使不是將軍澳區的居民，他們到訪翻新後的新都城一期，都可以得到非一般的購物及美食體驗。」

請到新都城一期網站了解更多！

（資料及相片由客戶提供）