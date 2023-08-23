即時節能減排的綠色建材　防曬隔熱玻璃薄膜4大好處

作為全球關注的環保議題，各行各業都致力尋找不同方法減省節能。香港作為一個高度發達的城市，同樣面對多個環境和可持續發展方面的難題。在香港政府制定的長期氣候行動計劃《香港氣候行動藍圖2050》中，以「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」為願景，積極推廣綠色建築，例如推出「零碳就緒建築認證」，推動透過材料選擇、設計優化和高效運用資源。作為建築業界或樓宇管理人員，當然需要做出貢獻。如果你想用成本低、施工方便快捷的綠色建材替代其他成本高昂的節能改造項目，使用高採光隔熱的3M™防曬隔熱玻璃薄膜，輕鬆實現可持續發展目標。



實測效能 做到即時節能減排

香港政府及社會各界採取了一系列措施，包括制定環保法規、推廣能源效益、提供環保教育及提高意識等，社會各界也積極參與環保行動，推動可持續發展實踐與創新。

為了測試防曬隔熱玻璃薄膜的功效，香港機電工程署（EMSD）在九龍灣總部大樓用3M™防曬隔熱膜進行了性能實驗。 最終數據顯示，最高測試溫度可降低5-7℃，實時實現節能減排。在保持高透光率和高熱能反射率的同時，無需額外供電或維護，有效降低室內溫度和能耗。加入綠色建材實現減碳目標，通過安裝3M™防曬隔熱玻璃薄膜開始節省能源和開支。

3M在1966年首先取得隔熱玻璃窗貼膜的專利，其玻璃窗貼膜系列產品保護使用者免於日照有害光線損害，服務迄今已達50多年。目前3M™防曬隔熱玻璃薄膜已安裝於全球各地數百萬平方英尺的的建築表面上。採用3M™防曬隔熱玻璃薄膜來提升您樓宇的環境品質，用戶將可感受到節能與舒適度提供的好處。

其他好處更有：

有效降溫

3M™防曬隔熱玻璃薄膜Prestige系列採用「納米多層光學膜」技術，可有效阻隔60%以上熱能，降低室內溫度3至6℃，幫助大幅降低電費成本，讓用戶享受更涼爽、更舒適的空間。

高效防曬

皮膚長期暴露在紫外線下會增加患皮膚癌的風險。3M™防曬隔熱玻璃薄膜可阻擋高達99.9%對皮膚有害的紫外線。它還具有抗紫外線作用，有助於防止家具褪色或老化。

環保節能

隨著能源價格上漲，節省能源成本對企業來說非常重要。3M™防曬隔熱玻璃薄膜可以減少空調的耗電量和負荷，從而減少能源費用。

物料耐用

3M™防曬隔熱玻璃薄膜Prestige系列不含金屬成分，不影響接收手機和WIFI訊號，而且反射率低，不阻礙景觀。

「綠適樓宇基金」最高$500,000資助！

想再節省開支，可以申請中電嘅「綠適樓宇基金」資助。只要樓宇屬於中電用戶、其商業、工業、或住宅公用地方進行裝貼3M™防曬隔熱玻璃薄膜，合資格樓宇*都可以申請，成功申請最多可獲HK$500,000資助！

有關申請中電「綠適樓宇基金」裝貼3M™防曬隔熱玻璃薄膜的資助詳情：https://bit.ly/464f1Hc

產品詳情︰https://bit.ly/2TVBLss

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(資料及相片由客戶提供)