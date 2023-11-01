憂心食水安全？新一代eSpring™ 智能淨水器 提供源源不絕優質食水

你可能不知，除了東江水，香港食水來源有20%-30%是來自本港集水區，當中包括淡水湖及河溪等。然而，香港河溪污染嚴重，城門河及林村河分別多次出現染白、染藍的情況。今年初，城門河和啟德河更驗出43種藥物，微塑膠污染嚴重，年初更有鉛水再現，食水安全問題令人堪憂。想要飲水飲得安心，在家裡配備一個淨水器實在是非常必要！



人體70%由水分組成，乾淨且含天然礦物質的水源必不可少。然而，香港食水問題多多，不少人為了食水安全，而選擇飲用蒸餾水，但是蒸餾水不含礦物質及氧，長期飲用會使身體缺乏所需礦物質。那我們應如何才能飲到潔淨又優質的水？答案很簡單，只要擁有一部經權威認證的淨水器，就能解決問題！有40年淨水經驗的Amway，最近便推出新一代eSpring™ 智能淨水器，結合科學與創新為現代人帶來更優質的清純淨水。

40年淨水經驗 以創新科技帶來純淨食水

40年來，Amway的工程師和科學家團隊不斷以科學及創新技術，研發家居淨水系統，過去20年，eSpring™ 智能淨水器一直深得用家喜愛。今年，迎來新一代eSpring™ 智能淨水器，配合三重強效過濾層的eSpring™ e3活性碳濾心，有效減少飲用水中超過170種污染物，包括145種對健康有害的污染物，例如微塑膠、藥物、化學物、細菌、囊胞菌之外¹'²'³，更配備創新的 UV-C紫外線LED燈，其平均波長為267 納米的高能量紫外線，有效殺滅細菌達99.9999%，99.99%病毒和99.9%囊胞菌等微生物⁴。

三重強效過濾層 極致濾淨 安心飲用

1. 前置濾網層，捕獲較大的顆粒（沉積物、水垢沉澱物、鐵顆粒和灰塵）。

2. 防禦濾網層，提高水的清澈度，捕獲細小顆粒（微塑膠、石棉、淤泥和囊胞菌）。

3. 活性碳阻隔濾心，有效濾除藥物、揮發性有機化合物（VOCs）、殺蟲劑、除草劑、全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS），以及小至0.2 微米，比人類頭髮的直徑還要小300-500 倍的微粒。

專注科研 引領淨水技術未來

Amway在很多年前，當UV-C紫外線LED燈技術尚未普及，已經開始研究該技術。Amway家居產品研發經理Jeff Shumate表示︰「很多年前，在UV-C紫外線LED燈技術還未正式應用於產品前，Amway已開始研究這項技術。我們當時設計了很多不同的產品原型，並使用早期版本的UV-C紫外線LED燈進行不同的效能與安全測試。作為產品研發部門，我們一早已做好準備，當技術終於可以商業化時，我們便隨即應用於產品中。當時，美國國家衞生基金會（NSF）需要更新NSF/ANSI第55項標準以涵蓋創新的UV-C紫外線LED燈技術，Amway更協助NSF更新其測試標準，成功讓新一代eSpring™ 智能淨水器取得認證。」這技術堪稱是淨水處理技術的未來。只要打開家中的水龍頭，即可享用源源不絕的清純淨水。

Amway家居產品研發經理Jeff Shumate。

兩大權威認證 用得更放心

美國國家衞生基金會（NSF）是提供有關水質和食品安全產品的認證和測試機構，並獲世界衞生組織（WHO）指定為全球飲用水安全與濾淨合作中心，是國際的權威認證。而美國水質協會設立金標籤計劃是協助消費者分辨高質素的淨水處理產品。只有符合或超出業界標準的淨水系統才能獲頒金標籤。

新一代eSpring™ 智能淨水器，是首個獲得美國國家衞生基金會（NSF）認證，採用UV-C紫外線LED燈技術的淨水器，通過NSF/ANSI第55 項B 類殺菌標準；另外亦榮獲美國水質協會金標籤認證，雙重認證用家更為放心！

美國國家衞生基金會（NSF）認證

美國水質協會金標籤

內外兼備 多項專利集一身

新一代eSpring™ 智能淨水器有42項已獲授權或申請中的專利，專利主要來自兩類，分別是設計專利和發明專利。「設計專利涵蓋產品或系統的整體外觀或配置。發明專利則涵蓋產品的具體技術應用。就舉幾個例子來說，我是其中之一的發明者。其中有一項外觀設計專利，涵蓋了裝置的整體形狀和配置。還有幾個發明專利，其中一項涉及UV-C紫外線LED燈系統的設計和應用，另一項涉及我們提出用於改善濾心更換過程的濾心槽設計特點。」Jeff Shumate補充說。想家中時刻有源源不絕的清純淨水，就立即入手既能方便有效淨水又時尚的新一代eSpring™ 智能淨水器！

Amway家居產品研發經理Jeff Shumate 取得的美國專利證書

智能環保兼顧 便捷方便耐用

擔心錯過更換濾心時間？不用擔心！用家可以把新一代eSpring™ 智能淨水器連接到新推出的安利健康家居應用程式，App會提醒用家更換濾心，而且更可以直接從應用程式中訂購新濾心，既方便又安心！

新一代eSpring™ 智能淨水器亦充分實現環保理念，所採用的eSpring™ e3活性碳濾心，每年可過濾多達5,000公升水量**，即相當於節省10,000個500毫升的一次性膠樽，減少膠樽浪費。另外，淨水器所採用的UV-C紫外線LED燈設計壽命為10年，無需每年更換，更耐用環保。新一代的淨水器更減少25%耗電量，在淨化食水同時又可以減少碳排放量，一舉兩得。

銷售地點：

Amway 體驗館：九龍旺角登打士街56 號家樂坊15 樓

新界購貨中心：新界屯門屯喜路2 號柏麗廣場1603 室

澳門購貨中心：渡船街 4-A號敬利大廈地下 A座

售價：HK$8,668/部

Amway 網址：https://bit.ly/3PdyfCT

¹ NSF/ANSI 401 : Drinking Water Treatment Units - Emerging Compounds/Incidental Contaminants

https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=02850&Standard=401

² NSF/ANSI 42 : Drinking Water Treatment Units, Aesthetic Effects

https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=02850&Standard=042

³ NSF/ANSI 53 : Drinking Water Treatment Units - Health Effects

https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=02850&Standard=053

⁴ NSF/ANSI 55 : Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems

https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Company=02850&Standard=055

**以一個六口之家的年度平均用水量計算。實際的濾心壽命取決於水質和使用情況。

(資料及相片由客戶提供)