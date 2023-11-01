逆市擴版圖！全港最大藥妝店　龍豐集團進駐旺角家樂坊

經過3年疫情洗禮，雖然各方面都已經解禁，但本地經濟仍然有待復甦。然而，龍豐集團卻繼續逆流而上，繼尖沙咀廣東道龍豐Mall開業不足半年後，再進駐旺角家樂坊，開置全港最大藥妝店，足見人氣非凡！



開業於1992年的龍豐集團，由一間社區小藥房，發展成為今日坐擁14間分店的連鎖藥妝百貨。集團於今年7月在尖沙咀人流最旺、地租最高之一地段廣東道開置了龍豐Mall，獲得不少知名人士、藥妝品牌到場支持，而業界送贈的祝賀花籃更覆蓋近半條廣東道，非常誇張。時隔不到半年，網紅Hebeface希比率先於社交媒體透露龍豐集團取代Foot Locker承租佔地1.8萬呎的家樂坊巨舖，將為大家帶來更便利、更多選擇的購物熱點。

龍豐集團人氣高企

龍豐集團人氣高企

龍豐集團人氣高企

剖析龍豐集團人氣高企原因

多年來默默耕耘，到近年逐漸為港人熟悉，龍豐集團的發展方程式其實好簡單：

1. 百貨應百客，產品種類繁多：龍豐集團所售賣的產品涵蓋醫藥保健、美妝護膚、母嬰、食品、個人護理、清潔日用品、以至寵物用品都有，梗有一款迎合到不同年齡層的消費者。

母嬰產品齊全。

母嬰產品齊全。

母嬰產品齊全。

多國不同食品。

寵物食品及用品都有得賣。

中西藥品及保健品種類繁多。

中西藥品及保健品種類繁多。

當然還有一般日用品。

2. 採購點廣泛，全球品牌集中地：主打單一產地貨品的店舖一般較難滿足港人，但龍豐正正做到雲集日、泰、韓、歐、美、澳等環球貨品，一站就能找到所想所需。而且龍豐獲更獲知識產權署接納成為「正版正貨承諾」的商戶會員，絕對誠實可靠。

產品採購自世界各地。

坊間少有的美妝套裝。

歐美日韓等環球護膚美妝產品。

歐美日韓等環球護膚美妝產品。

3. 貨源穩定，與業界關係良好：龍豐集團已有三十多年歷史，於行內累積到一定信譽，所以當市面上某些產品貨源緊絀，供應商仍樂意爭取更多配額予龍豐售賣。例如現時市面上仍然短缺的必理痛，龍豐集團卻能從葛蘭素史克(GSK)手中獲得穩定貨源。

一般市面缺貨產品在龍豐依然有售。

不以豪裝轉嫁消費者 提供更多平靚正貨品

說到龍豐集團，多數人會想像必定是裝修陳設如雜貨舖，然而龍豐卻繼續維持「貼地」裝潢不以「豪裝」示人，為的就是希望以消費者角度出發，以親民價錢的貨品照顧大眾。

（資料及相片由客戶提供）