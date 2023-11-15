新界最大型打卡位！圍方8米高城堡　近距離接觸香港芭蕾舞團

還有一個月多些又就快到人人都愛的聖誕節啦，想感受最濃厚的聖誕氣氛？今年絕對推薦大家去港鐵大圍站上蓋嘅圍方The Wai！由11月15日至12月下旬，圍方將會設置新界最大型嘅聖誕裝置「胡桃夾子聖誕盛會」，樓高兩層，8米高嘅胡桃夾子城堡，全場有近20個機動組件，超過30名胡桃夾子，仲有大型聖誕樹同LED地面及柱身環迴螢幕注入佳節動力，讓大家可以360度打卡位！另外，大家還可以喺城堡下欣賞到香港芭蕾舞團首次於劇場以外表演經典聖誕芭蕾舞劇《胡桃夾子》嘅精選劇目！以下立即為你解構3大必睇打卡位！

攝影：陳葦慈



獨一無二港版聖誕！霓虹燈藝術裝置x《胡桃夾子》

由柴可夫斯基創作的芭蕾舞劇《胡桃夾子》首演至今超過一個世紀，今年香港芭蕾舞團藝術總監衛承天 (Septime Webre)就特別為《胡桃夾子》增添新意，特別以20世紀初香港為背景改編，於表演中加入香港元素，與圍方「胡桃夾子聖誕盛會」相映照。走入城堡內部，大家除了可以看到正在起舞胡桃夾子演奏歌曲之外，牆身上的的霓虹燈藝術裝置更融入香港代表性建築如大圍著名觀光景點車公廟、尖沙咀鐘樓，讓大家享受這個獨一無二的港版聖誕《胡桃夾子》盛會。

圍方的「胡桃夾子聖誕盛會」更聯同香港芭蕾舞團合作，於多個指定日子進行角色見面會及近距離表演《胡桃夾子》精選劇目。詳情請參閱圍方網頁。

香港芭蕾舞團《胡桃夾子》精選劇目場面立即睇：

沉浸式冬日聖誕美景！360度沉浸式體驗

擁有360度打卡位完全沒有浮誇！只要走入「胡桃夾子聖誕盛會」，冬日聖誕廣場上設有2層高的聖誕樹與充滿活力的胡桃夾子兵團於樹下起舞助興，以及漫天熱氣球作點綴，增添濃濃的節日氣氛！最不能錯過的是走到商場上層，更可近距離望到城堡上層的機動裝置及LED地面螢幕無間斷投射播放的各式聖誕元素及音樂，實在圍方「胡桃夾子聖誕盛會」獨有體驗！

打卡打到上天！熱氣球雪橇暢遊冬日天際

雪橇是聖誕其中一個重要標記，又怎可以缺少？今次聖誕盛會的雪橇就由胡桃夾子士兵駕駛，運用熱氣球作為雪橇的動力來源，以空中各個已連繫閃爍星星與聖誕裝飾的熱氣球作為路標，讓你與摯愛親朋一起共聚於佳節之下，打卡拍照留下難忘的佳節回憶。

大家可以到圍方網頁了解更多「胡桃夾子聖誕盛會」的活動資料！