今個聖誕必去！圍方睇專業胡桃夾子芭蕾舞演出 360度城堡聖誕盛會

就到聖誕，想搵一個可以一家大小、親朋好友一齊有得吃喝玩樂、打卡，仲有表演睇嘅地方？港鐵大圍站上蓋嘅@圍方 The Wai完全可以滿足到你所有願望！圍方第一個聖誕節同咗香港芭蕾舞團合作送上「胡桃夾子聖誕盛會」，除咗可以近距離欣賞到香港芭蕾舞團首次喺商場演出嘅香港版《胡桃夾子》精選劇目外，仲打造咗新界其中最大型嘅聖誕裝置，擁有8米高嘅胡桃夾子城堡同超多打咭互動位。由12月起，聽講周末戶外仲有飄雪表演添呀！立即觀看片段，感受現場聖誕氣氛有多濃厚，表演有多精彩！以下為你詳細介紹更多！



香港芭蕾舞團首次走入商場 演出香港版《胡桃夾子》精選劇目

由柴可夫斯基創作的芭蕾舞劇《胡桃夾子》是家傳戶曉的故事，亦是聖誕必看的傳統節目之一，今年香港芭蕾舞團就與大家一起突破傳統！大家今次在圍方看到的《胡桃夾子》精選劇目，由香港芭蕾舞團舞團藝術總監衛承天 (Septime Webre)特別以20世紀初香港為背景改編，於表演中加入香港元素及文化特色，與圍方「胡桃夾子聖誕盛會」聖誕裝飾相映照，是次亦是香港芭蕾舞團首次把演出帶出劇場，走入商場，大家可以近距離欣賞舞者演出，更可以與他們親身接觸留影！機會難得！

圍方的「胡桃夾子聖誕盛會」聯同香港芭蕾舞團合作，於多個指定日子進行角色見面會及近距離表演《胡桃夾子》精選劇目。詳情請參閱圍方網頁。

8米高胡桃夾子城堡+5米高聖誕樹！走入聖誕打卡王國！

胡桃夾子城堡高達兩層，走入城堡內部，除了可以看到胡桃夾子演奏歌曲、起舞歡迎大家之外，大家更可以欣賞牆身，融入香港代表性建築如大圍著名觀光景點車公廟、尖沙咀鐘樓的霓虹燈藝術裝置，在獨一無二的港版聖誕城堡下盡情開始打卡之旅。而穿過城堡，就可以到達以LED地面螢幕為中心的冬日聖誕廣場， LED螢幕無間段投射各式聖誕元素，由上而下讓你沉浸在濃濃冬日氣氛之中！而前方兩棵分別高逾4米及5米的大型聖誕樹，由多位充滿活力的胡桃夾子兵團於樹下起舞助興，是繼城堡打卡之外，另一個「聖誕打卡地標」，吸引不少人與摯愛一起留影。

在城堡內在充滿特色的霓虹燈前打卡，留下開心回憶。

上天下地都充滿聖誕的元素，小朋友和大人都可以全情投入在這個聖誕國度之中。

商場上層同樣聖誕氣氛濃厚！20個機動組件慢慢欣賞

除了以上打卡位，大家亦千萬不要錯過由由胡桃夾子士兵駕駛的聖誕雪橇，而望去上方更有不同的用熱氣球作為雪橇的動力來源，事實上大家只要走到商場上層，更可近距離望到城堡上層的機動裝置，20個機動組件讓30名胡桃夾子靈活地演奏出熱鬧的音樂，為大家營造更濃厚的聖誕氣氛！周末嘅時候仲會有唔同種類嘅表演同互動環節帶動聖誕氣氛，絕對係「胡桃夾子聖誕盛會」嘅精華之一，大家可以到圍方網頁了解更多「胡桃夾子聖誕盛會」的活動資料！

同場加映：盡情買禮物+食聖誕大餐！

在圍方走出「胡桃夾子聖誕盛會」，同樣可以繼續聖誕的旅程！想找到大人小朋友都喜歡的聖誕禮物？大家到盡攬迪士尼創意精品的IDEAS，搜羅各式玩具模型文具的Wonderland以及任天堂正規商品販賣店NSEW，就絕對「啱心水」！

再想與摯愛親朋一起享受充滿世界各地特色的聖誕大餐，就推介大家到洋溢溫馨感覺新派意式餐廳Cafe Deco Pizzeria，或是讓你可以像置身在美國新奧爾良一樣享受海鮮佳餚的Captain House，另外還有地中海風味特色菜餚的De Salsa by Reserva Iberica，都是你的好選擇！