準新人必讀！樓上一站式過大禮服務　免卻繁瑣幫你打點！

結婚是人生大事，雙方婚禮前有大量事務、東西要準備，雖然年輕一輩已摒棄部分繁文縟節，但一些重要的嫁娶儀俗仍不可少，當中「過大禮」便是不可缺少、卻又最令人頭痛的一環。但只要有樓上這位專家傍住，準新人就可以一站式攪掂「過大禮」所有用品與細節，然後就可以放心花多點心機時間去揀套靚禮服啦！



樓上一站式服務 準新人免頻撲

過大禮一定要鮑參翅肚齊備？椰子是否一定需要？女家茹素過大禮又怎麼辦？除了海味還有很多東西要準備？就算有清單東頻西撲，到最後還是買漏……莫說是年輕一輩，相信就算是長輩，都未必清楚過大禮要包括物品，滿頭黑人問號！

準新人們現在準備過大禮，去樓上就夠！樓上·嫁囍系列已經為準新人們準備好7款過大禮套裝，有齊所有過大禮所需禮品及用品之外，款式亦豐儉由人。在樓上港、澳全線分店均可訂購，並於過大禮當日免費送貨到現場，準新人再也不需要「東市買椰子，西市買花膠」！更不必需擔心買漏、買錯！

在樓上，準新人可以一站式搞定過大禮所需用品，不必擔心買錯買漏，而且款式衆多，豐儉由人。

7款過大禮套裝 大氣包裝各有寓意包你滿意

樓上·嫁囍系列7款過大禮套裝，均採用大氣典雅的設計包裝，更符合年輕準新人們的審美，準新人可在過大禮儀式結束後拍照留念打卡與親友分享喜悅。而過大禮最緊要取其意頭，7款過大禮套裝，每款套裝都有其獨特的命名及寓意，祝願即將邁入婚姻的準新人們「有緣相遇 相愛成眷」，準新人們可按需要選擇。

如想包羅萬有，不妨選擇樓上的「囍愛」套裝，當中包括海味禮籃 2籃、椰子禮籃2籃、嫁囍生果禮籃2籃、禮金盒套裝 1盒，套裝還貼心地為準新人準備嫁囍用品套裝1箱，當中包括結婚當日需要用到的茶具碗筷套裝、敬茶跪墊、嫁囍佈置等，準新人再不必大費周章準備。另外還附有嫁囍·簡介 2本，詳細介紹過大禮的程序，準新人無需要再自己做資料搜集，跟著天書上的步驟走完過大禮流程，方便又貼心。

「囍愛」套裝：特價HK$8,199 原價HK$9,899

海味禮籃2籃

包括︰特選原色竹笙（2兩）2盒；特選花膠筒（每半斤10-14隻，5兩）2盒；精選生晒紅蝦乾（8兩）4盒；紅燒鮑魚（7頭去汁淨重155克）2罐；樓上即食燕窩（金絲白燕盞70克X3樽）2盒；北海道元貝（每半斤50-58粒6兩）2盒；特選日本蠔豉（L，每半斤38-58粒，8兩）4盒；韓國精選白花菇（6兩）2盒；法國紅酒4支。

椰子禮籃2籃

包括︰八京果（紅棗、龍眼乾、荔枝乾、 蓮子、百合、紅豆、綠豆、合桃）2盒；茶葉2盒；椰子4個；檳榔2對；龍鳳燭2對；男女家對聯2對；上頭套裝（男x1/女x1）2套。

禮籃內已包括傳統上頭套裝，準新人不必再自己東尋西找。

嫁囍用品套裝1箱

包括︰嫁囍拖鞋（男x1、女x1）；敬茶跪墊2個；敬茶茶具碗筷套裝1套；敬茶紅棗（精選雞心棗8兩）x1盒；敬茶蓮（有芯湘蓮子8兩）x 1盒；嫁囍紙杯50個；嫁囍佈置1套；嫁囍利是封套20個；嫁囍桌布1張；

龍鳳對餅2盒；扁柏1盒。

嫁囍生果禮籃2籃（時生果因應季節限定。 款式有所變動）

包括︰菠蘿2個；金柚2個；火龍果4個；神石榴（紅石榴）2個；金奇異果4個；富貴柑4個；蘋果4個；富貴柿4個。

更有多款過大禮套裝任你挑選，每款都有好意頭，總有一款稱你心意。

欲瞭解過大禮套裝詳情，請點擊下方連接：https://www.hkjebn.com/poster/wedding/hk/index.php

準新人注意！過大禮套裝全線限時優惠

在樓上揀選過大禮不但省心又高效，計劃明年結婚或準備過大禮的準新人們要注意！由即日起至12月27日，樓上·嫁囍系列7款過大禮套裝全線特價！樓上港、澳全線分店均可訂購，在門市或12月15日至17日到第112屆香港結婚節暨聖誕婚紗展現場成功訂購，樓上都會即場多送2張$50禮券，讓你下次到樓上門市消費時使用。

準新人們趕快趁優惠期間，前往門市或婚展現場挑選心儀的過大禮套裝！記得打卡，一起見證這份「有緣相遇 相愛成眷」的喜悅！

樓上·嫁囍系列設計包裝大氣典雅，啱晒準新人打卡。

門市購買︰

推廣日期：2023年12月14日至12月27日

樓上分店地址：https://www.hkjebn.com/tw/hk/location/category/hk

12月灣仔會展中心婚展現場購買

展會名稱：第112屆香港結婚節暨聖誕婚紗展

地址：香港會議展覽中心1號館 E09-E14

日期：2023年12月15日至12月17日 中午12時至晚上8時正

（資料由客戶提供）