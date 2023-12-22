荃新天地新食點！一門町市場歎盡日式滋味　聖誕打卡市集玩遊戲

熱愛四圍搵食的朋友又有新食點！位於荃新天地二期的一門町市場經已開幕。入口的巨型河豚歡迎大家來到一門町市場，探索十多間本地、日式及亞洲料理、手搖飲品及小食的食店，還有夢幻樂園與美髮店，一次過享受美食遊樂新體驗。趁聖誕佳節，一門町市場準備了聖誕攝影棚、聖誕老人巡遊等，每個角落都滿載濃厚佳節氣氛！



環球美食街 歎各式料理滋味

在這裡可以品嚐到壽司、日式天婦羅、和牛漢堡、川式酸菜魚等多種人氣料理之外，更有各款街頭小食及手搖飲品等任君選擇。

東京街日本料理

供應高質而性價比高的日式料理，豐富的食物選擇與充滿日本風的店面風格，最適合約齊三五知己開心聚餐。

店舖編號︰J8

一輪

餐廳主打日本大熱的和牛漢堡，其環繞餐桌設計、 開放式鐵板燒，由廚師在客人面前即席烤製漢堡，搭配熱氣騰騰的珍珠米及半熟溫泉蛋，色香味俱全。

店舖編號︰J36-38

点壽司

從各國搜羅新鮮食材，新幹線列車盛載美食於客人面前不斷穿梭，帶來不一樣的用餐體驗。

店舖編號︰J43-44

花色

喜歡香口惹味的朋友不能錯過這間日式天婦羅專門店，嚴選新鮮食材，經過高溫油炸酥脆多汁而零油膩感，全港獨家秘製辣汁，令人一試難忘。

店舖編號︰J41-42

一町目·茶室

以即食麵的包裝為靈感，這間日式茶室在平民美食的基礎上融合日系餐點的特色，創意心思值得一試。

店舖編號︰J39-40

輕食及手搖飲品 充電之選

青蛙仔

由旺角肥姐小食的媳婦所開的新店，除了招牌滷味外，還加入不少新款小食，粉絲必食。

店舖編號︰J16

章魚燒大師

店內主打即叫即整章魚燒，更備有多種特色口味以及各類小食，滋味滿足。

店舖編號︰J26

李圓圓

黑糖珍珠手搖專賣店，以純正黑糖珍珠經由火爐用古法熬煮達兩小時, 每啖都甜甜蜜蜜。

店舖編號︰J19

林里手打檸檬茶 (即將開幕)

近期勁hit的原創廣東手打檸檬茶，以真茶真果的不斷重組與創新，滋味獨特。

店舖編號︰J29-30

各式口味 好友聚會驚喜不斷

Craps Table

高級文青風咖啡廳以乾燥玫瑰色及大量永生花作特色拍照裝潢。餐點以特色西餐搭配精品咖啡，是與一班好友聚會，放鬆心情的好地方。

店舖編號︰J9-11

紅紅酸菜魚

嗜辣的朋友不妨到紅紅酸菜魚挑戰味蕾，餐廳善用麻辣，烹調出口味清鮮、純濃並重的特色川菜。

店舖編號︰J14&J34-35

室內遊樂場 美髮造型新體驗

美食以外，NobiNobi夢幻樂園及We Start亦隱身一門町市場之中，填飽肚子後，想一家大細盡情玩樂、隨心情轉換美髮造型，都可以盡興！

NobiNobi夢幻樂園 (即將開幕)

品牌概念源於日文nobi“伸ひ”，透過現場充滿互動元素的遊戲設備，帶來非一般室內遊樂的感官體驗，為大家創造一個美好回憶。

店舖編號︰J4-6

We Start

由多名經驗豐富髮型師主理，由復古英倫理髮、油頭造型及日韓最新潮流均得心應手，分店客戶一致好評。

店舖編號︰J13

同場加映︰聖誕攝影棚、聖誕老人巡遊

聖誕攝影棚

由專業攝影團隊為大家拍攝聖誕氣氛照片

日期︰12月23-26日、30-31日、2024年1月1日

時間︰12nn – 8pm

聖誕老人巡遊

聖誕老人會現身一門町市場與大家拍照並派發小禮物。

日期︰12月23-25日

時間︰5pm – 8pm

(資料及相片由客戶提供)