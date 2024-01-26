MBTI四大類型必看新年攻略！專屬提案助你提升獨有氣場

近年全球大熱的「MBTI 16型人格測驗」（即測即知自己個性：16personalities.com），讓你更清楚了解自己的真實個性，以往除了助你用於發展適合自己的學習方向及職業發展上，更可以應用於生活、人際關係等方面。農曆新年即將來臨，今次我們將根據MBTI最多人數的四大類型﹕ISFJ-守衛者、ESFJ-執政官、ISTJ-物流師及ISFP-探險家，為你推介專屬新年提案，讓大家於德福廣場找出最合適自己的新年好物及活動，去舊迎新之餘更可以提升個人獨有氣場，在新一年更理解自己，展現自己最自信的一面！

ISFJ-守衛者對生活享受有追求 宜：與朋友吃一頓大滿足的美食

追求事事盡善盡美的ISFJ，對自己的生活品質非常有要求，吃喝玩樂都想要求最好，但同時他們卻擁有著非常體貼的個性，習慣從生活細節中，注意他人的習慣，默默地送上溫暖。所以新一年建議 ISFJ與朋友邊享受美食邊享受人生，以一頓豐饌佳餚作為新年好開始！

來到擁有近60間餐廳食肆的德福廣場，選擇太多，出現選擇障礙？今次就推介ISFJ與朋友一起到以傳統北京填鴨聞名香港及海外，屢獲殊榮的北京樓，大歎招牌菜「北京填鴨」！大廚選用上等北京嫩鴨，肉質滑嫩而油膩感輕，在健康與美食中取得微妙平衡，加上還有宮廷四喜拼盤以及灌湯小籠包等名菜美食，相信對生活品質有要求的ISFJ必定味蕾大滿足，同時亦令朋友享盡口福！一次過滿足ISFJ的要求！

有人形容ISFJ好像白粥，可以搭配任何配料，就好像他們容易遷就別人的個性一樣，但北京樓美食包羅萬有，ISFJ不妨順應自己的心意，真心選擇自己想吃的美食，照顧朋友同時顧及自己的感受呀！

北京樓嚴選東北4斤重成熟大鴨，酥脆的片皮鴨油香四溢，肉味香濃令人胃口大開！

北京樓「灌湯小籠包」不含魚膠粉，湯汁頭用YM1熬煮8小時的豬皮凍，湯汁濃郁且肉質美味！

北京樓

位置：德福廣場一期一樓F20號舖

ESFJ-執政官愛幫助別人 無私奉獻忽略自己 宜：用護膚品好好愛錫自己

ESFJ性格活潑開朗，會悉心留意別人的需要，並樂於助人，更有最佳愛人之稱，因為他們樂於照顧孩子和承擔家務，願為家人付出，打造溫暖的家，但同時他們容易受到別人的評價而受影響，而且較少為自己爭取權益。趁著新一年，不妨用護膚品好好照顧自己，減減壓之餘同時變得更美。

屬於ESFJ的女生走入滿滿淡粉紅裝潢的XOVĒ可能會即時戀愛感滿滿！源自瑞士的白松露護膚品牌XOVĒ特別推出「皇牌白松露神水精華及賦活面霜套裝」，白松露賦活肌源修護液100ml富含修復再生力量的 W-TruComplex®白松露活肌修復精萃，由底層修復滋養，輕鬆抗皺、撫平皺紋，讓肌膚即時水嫩、飽滿，煥活年輕緊緻；白松露活顏煥肌面霜50ml就萃取自白松露中200多種不同的活性分子，為肌膚提供充沛養分，深層滋潤修復，輕鬆抗皺、去紋，兩者配合使用就可以達到活膚緊緻逆齡雙重奏的效果！絕對是踏出愛護自己的第一步！

現凡於XOVĒ購買任何套裝或產品滿指定金額，更可額外獲贈皇牌活肌體驗套裝乙份，讓ESFJ的你都能感受一下被照顧的感覺！

「皇牌白松露神水精華及賦活面霜套裝」除了包括白松露賦活肌源修護液 (白松露神水精華) 及白松露活顏煥肌面霜 (賦活面霜) ，另外更送你水光盈潤面膜、天然玫瑰粉紅按摩石、白松露明眸提升緊緻眼霜及保濕柔亮卸妝水，照顧你全「臉」需要！

XOVĒ

位置：德福廣場一期地下G8號舖

ISTJ-物流師務實、實事求事 宜：在沉穩中找出新意

性格較為內向的ISTJ，以實事求事，不做無謂的假設及不說空話見稱，是大家眼中的「軍官」，他們的購物宗旨就是實用、好用、不花巧！但過於保守亦是ISTJ的缺點，對於新想法往往持保留態度，限制他們在創新和創造性領域的發展。

今次在德福廣場的Broadway百老滙就找到炫彩粉霧拼色的Dyson Supersonic™ 風筒 HD15，Dyson的風筒一向被受追棒，今次款式更用上全新二合一風嘴，擁有順髮及抗毛髮模式，利用康達效應，氣流通過梳齒對齊髮絲，可以順滑頭髮之餘又可以隱藏毛躁，加上智能熱控，可防止過熱傷損頭髮及保護髮絲水份。相信對追求實用的ISTJ來說，它的功能無可挑剔，而其炫彩粉霧拼色的外表，實用中見不平凡的設計，就正正可讓ISTJ嘗試跳出框框，作為新一年接受新事身的第一步！

日常生活鮮有新意的ISTJ，用上非常搶眼的炫彩粉霧拼色Dyson Supersonic™ 風筒 HD15都算打破規律，為生活增添色彩。

百老滙

位置：德福廣場一期地下G22及G44號舖

ISFP-探險家及時行樂、活在當下 宜：找出一起迎接生活挑戰的裝備

ISFP是個不受規限，愛好嘗試新事物的探險家，不接受過著沉悶生活的他們會及時行樂，喜好與興趣多姿多采，戶外活動甚至更刺激的極限運動絕對是他們的最愛。要令ISFP繼續盡展個性，就推介到德福廣場1樓的NIKE，由頭到腳都可以找出配合他們的時尚運動服裝，新一年繼續型格出走展開探險。

ISFP踏入新年換一雙新跑鞋，生活自然充滿活力！

用上柔軟回彈ZoomX 泡綿的Nike Invincible 3 男子公路跑步鞋，擁有出色的緩震效能，即使ISFP萬里長征，或是日常運動都可以輕鬆駕馭，令你完全無需顧慮，新一年身心都同樣舒適！

Nike Invincible 3 女子公路跑步鞋，喚醒內心騰龍。為ISFP帶來足底舒適體驗，以絕佳緩震效能伴你征服里程；同樣採用柔軟富彈性的 ZoomX 泡綿，助你保持穩固及清爽。

同場加映： Nike Air Force 1 '07 SE PRM 女子運動鞋，精緻俐落的皮革配以醒目 Swoosh 標誌、半透明外底等醒目細節設計，為鞋身增添奪目亮色，附有可拆式爬山扣，讓你以個性風格歡慶農曆新年。

NIKE

位置：德福廣場一期一樓F5-8號舖

16型人格人人啱！？ 德福廣場新春活動行大運

無論你是哪一個人格，都會想新年行大運，德福廣場就可以滿足你這個願望！新春期間與「大中華非物質文化遺產傳藝會」合作「福運過龍年」賀年佈置，展出14米長、氣勢逼人的瑞龍極具氣勢！另外，同場更有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新年祝福，除了將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現，更希望大家都可以「拎個好意頭」沾喜氣接好運！

新春期間德福廣場更有香港中樂團-香港青少年中樂團、香港青少年管弦樂團、從美國遠道而來的洛杉磯公羊啦啦隊等多個團體，為大家送上精彩賀年表演，一定讓你感到喜氣洋洋！活動詳情及時間可於德福廣場網頁了解更多！

「福運過龍年」- 14米長的瑞龍架勢登場，氣派非凡！

親朋好友一起在好意頭的燈牌打卡過後，希望新一年都可以心想事成！

除此以外，港鐵商場由即日至2024年2月29日期間特意推出「賀年即抽即中獎」活動，MTR Mobile登記用戶只要消費滿HK$500即獲「即抽必中獎」機會乙次，獎品接近7萬份，購買新衫新鞋的同時有多款港鐵商場電子優惠券及MTR分等你贏取，讓你於新春假期盡享購物樂趣！

在農曆新年大年初一 (2月10日) 起連續7 日，只要於港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方，於每日上午11時開始到上述商場掃瞄二維碼，即可每日免費獲取一張即日HK$100港鐵商場電子優惠券，每人最多可獲高達HK$700，令你新一年財運滾滾來！

德福廣場吃喝玩樂應有盡有，相信無論你是MBTI 16型人格的哪一個人格，都可以在新一年於德福廣場盡情享受美好時光以及買到屬於自己的心頭好！更多的精彩資訊以及優惠可瀏覽https://www.telford-plaza.com/tch/happenings

（資料由客戶提供）