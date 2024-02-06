2024新春好去處|初二煙花匯演 尖東花車展覽 團年聚餐@尖東美食里

農曆新年將至，多項節慶活動復辦，一於安排與家人摯愛外出到尖沙咀慶祝，感受熱鬧氣氛，迎接豐盛龍年！大年初一的「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊及表演，一如既往在尖沙咀舉進行，帶來無限精彩；年初二的農曆新年煙花匯演，將於維港璀璨上演，巡遊結束後部分花車將移師到尖沙咀市政局百週年紀念花園作公開展覽。無論想在欣賞表演前與親朋好友相約聚會，抑或不想人迫人，一邊在餐廳與摯愛聚餐，享受美酒佳餚，一邊欣賞維港煙花盛放，推介尖沙咀中心及帝國中心的「尖東美食里」，匯聚各國美食，交通便利，坐擁維港景致，最適合家庭新春聚餐。



6大新春家庭聚餐餐廳推介

不少港人鍾情惹味泰菜，貪其菜式豐富、口味多變。新登場的Ruên Thai & Vietnamese主打正宗泰國料理，由泰國廚師坐鎮，提供多款泰國地道特色食品，包括各種粉麵類、咖喱、海產、小炒等等。

地址：尖沙咀中心G38-39及45-48

營業時間：8am - 2am

電話：2205 6018

來自日本鎌倉的紅葉茶屋，帶來日本料理，讓你細嚐東瀛滋味。牛肉壽喜燒、吉列豬扒丼、豪華一本鰻魚飯、四色海鮮茶漬飯、黑麻油豚骨拉麵等都是必食之選，小朋友及甜品控不能錯過抹茶白玉、自選芭菲、夕張蜜瓜雪糕等人氣產品。

地址：帝國中心UG50-57

營業時間：12nn - 9pm (星期四至日)、12nn - 10pm (星期五、六)

電話：3591 9006

慶祝新年想來點不一樣﹖十四代鐵板燒精選時令當造空運食材，懷著日本職人匠心精神，並結合日式烹飪手法及廚師發辦Omakase的料理模式，提供板前現場料理，品嘗美食同時打卡拍照，帶來視覺與味覺享受。

地址：尖沙咀中心UG45-51

營業時間：12nn - 3pm, 6pm - 11pm

電話：2668 6130

韓國菜近年大受歡迎，韓脈推出新春特色菜，選用韓國直送食材，如100%韓國產BBQ蠔、韓式牛肚湯、新推出三色餅等，更享優惠折扣，點滿整桌佳餚，一家人食得更盡興！

地址：帝國中心 UG43-48A

營業時間：12nn- 3:30pm, 5:30pm - 11pm

電話：2511 6316

新年不一定要食中菜，Spasso Italian Bar & Restaurant特別推出大年初二新春煙花四道菜晚餐，從開胃頭盤意式洋蔥湯或薄切北海道帶子，到主食海鮮醬汁手工貝殼粉、主菜慢煮澳洲M3和牛面肉，最後以意大利芝士餅作結，意大利滋味同樣滿足！

新春煙花四道菜晚餐 $580/每位

地址：帝國中心 G05-08, 12-17

營業時間：12:00nn - 02:00am

電話：2730 8027

PizzaExpress期間限定「金玉滿堂新年菜單」，由即日至2月18日，即可享用好意頭又適合大人小朋友的特別菜單。凡惠顧「新年4人套餐」，即免費贈送指定餐酒一瓶，為佳節助慶。堂食惠顧均可獲贈價值港幣$50的餐飲優惠券一張。星期三晚上更可以欣賞「PizzaExpress Live」音樂表演，將熱鬧氣氛推至高峰。

地址：帝國中心 G31-33, 49-51

營業時間：11:30am - 11:30pm (星期日至四)、11:30am - 00:30am (星期五、六及公眾假期)

電話：3164 1338

Outback Steakhouse環境寬敞舒適，是一家大細分享歡樂滋味的理想之選。從精選牛扒到特色海鮮，餐湯到甜品逐一品嚐各款滋味，盡享圓滿佳節。

地址：尖沙咀中心UG23-28, 30 及 61-63

營業時間：12nn - 10pm

電話：2311 7800

新春喜慶，打卡消費，為你​​​送上更多禮遇！由即日至2月29日，出示於尖沙咀中心或帝國中心餐飲商戶以電子貨幣即日單一消費滿指定金額，憑有效單據及對應之付款存根，即可換領指定禮遇乙份，包括新春利是封、指定HK$200餐飲券乙張！於商場禮賓處出示尖東新春打卡照並完成指定步驟，更可獲尖東美食里飲品券乙張，滿載而歸迎龍年！

名額有限，先到先得，換完即止。每人每次每組收據最多換領利是封2套。受條款及細則約束。

尖沙咀中心及帝國中心

香港九龍尖沙咀麼地道 66 及 68 號 (尖東港鐵站P1出口)

網址：https://www.tsimshatsuicentre.com.hk/tc/dining/

相關新春盛事：

大年初一（2 月10 日）晚上「國泰新春國際匯演之夜」

大年初二（2 月11 日）農曆新年煙花匯演

2 月11 日及12 日（初二及初三）「國泰新春國際匯演之夜」部分國際表演隊伍於尖沙咀市政局百週年紀念花園參與演出

2 月11 至25 日（初二至元宵節翌日）部分花車於尖沙咀市政局百週年紀念花園公開展覽

(資料及相片由客戶提供)