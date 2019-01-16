【匯市解碼】人民幣升浪再現　想做人仔定存　專家有兩大警告

去年跌跌不休的人民幣，近期匯率終見企穩。人民幣兌美元上周大漲1,163點子或1.7%，創下2005年匯改以來最大單周漲幅。 中美貿易戰有望解決，加上美元加息周期或臨近完結，令人民幣呈強，部份投資者或會想做人仔定存，希望捕捉升浪，以求「賺息又賺匯」。但專家警告，現時做「人仔」定存，至少有兩大因素要留意。

受美元強勢和中美貿易戰影響，人民幣去年經歷大幅下跌，兌美元匯率由去年4月高位6.2690，一度跌至10月底低見6.9780，與「破7」心理關口僅一線之隔，半年間貶值幅度超過1成，以貨幣來說相當誇張。當時，有大行更預測人民幣今年內會貶值至7.2算，換言之，每百港元兌92元人民幣。

但至近日，人民幣吹響了「反攻」的號角，上周兌美元匯率走勢更是氣勢如虹，在岸、離岸人民幣上周雙雙曾收復6.75關口，在岸人民幣（CNY）上周累計約大漲1,163點子，漲幅達1.7%，為13年以來最「癲」。截至晚上7時，離岸人民幣報6.7689；中銀香港開出的電匯牌價顯示，每百港元現兌86.8元人民幣。

市場聚焦人幣升勢能否持續，但在預測未來走向之前，還是先了解什麼因素促使人民幣近期展開反彈浪潮。

在岸人民幣（CNY）上周累計約大漲1,163點子，漲幅達1.7%，為05年匯改以來最高紀錄。（中新社）

加息預期急降溫

近日一眾聯儲局委員對加息的口風急劇轉「鴿」：聯儲局主席鮑威爾表示會在利率問題上保持耐心並體現靈活性。聯儲局副主席克拉里達稱今年加息決策將非常有耐心。聯儲局前主席耶倫雖退下「火線」，但對美國貨幣政策也作出大膽預測，指一旦全球經濟下行拖累到美國，美國 加息周期或已完結，未來低利率將維持相當長時間。利率期貨市場顯示，市場預期今年加息和減息的機率同樣只有14%。對美國加息預期急降溫，令美元受壓，拉動了人民幣升值。

憧憬貿戰談判取得成果

與此同時，中美貿易戰談判進展良好，也提振了市場信心。早前中美貿易戰「停火」90天，雙方經貿團隊上周在北京進行首輪談判。其後中國商務部聲明指，談判增進了相互理解，為解決彼此關切問題奠定了基礎。美國總統特朗普亦表示，雙方對話進展順利，預料很快會達成貿易協議，結束彼此之間的貿易糾紛。美國財長姆努欽又表示，中國副總理劉鶴很大機會於1月較後時間到訪華盛頓，令市場普遍憧憬糾纏已久的中美貿戰，或有機會終於可以告一段落，令「人仔」回升。

分析指人民幣未來走向，需視乎內地經濟數據表現能否達標，而中央實施貨幣寬鬆措施，或對人民幣造成貶值壓力。（路透社）

葉澤恆料人幣年內6.7至6.95區間波動

本港銀行不時推出高息定存優惠，近期有人民幣存款息率更高達3.5厘，若人民幣真的重拾升軌，投資者應否把握機會，將資金停泊入「人民幣定期存款」，以「賺息又賺匯」呢？

雖然現時有兩大因素推動人民幣急升，不過，東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆指，人民幣再升空間有限。現時離岸人民幣和在岸人民幣報6.76左右，葉澤恆估計「人仔」年內會在6.7（每百港元兌85.4元人民幣）至6.95（每百港元兌88.8元人民幣）區間波動，即再升的空間在1%以內。

他解釋，人民幣近期走強主因是中美貿易談判氣氛見改善，但近日公布的內地PMI（採購經理人指數）和內地進出口等數據都欠理想，若未來陸續公布的其他經濟數據繼續強差人意，估計人民幣的強勢難以持續。

葉澤恆又提醒，人民幣升值不利內地出口，料人民幣短期升至6.7元關口會暫時停止，若內地減息或推出更寬鬆的貨幣政策，亦會令人民幣轉弱。投資者做定存前，即使息口吸引，亦要一併考慮未來匯價波動，和自己財政是否鬆動，因為資金會鎖定一段時間。