【匯市解碼】日圓料飆至7.8算好驚嚇　專家籲睇實呢道「唱錢門」

農曆新年假期尚有約莫半個月就到，計劃外遊「避年」的你，是否已經唱好錢？外遊本來是人生樂事，但最近日圓匯價火速升穿「7算」關口，更一度飆至「7.4算」高位，令準備「返鄉下」的港人「十五十六」。 然而「7算」失陷，可能只是噩夢的開始，有專家更警告，日圓或將衝至100美元大關（即每百日圓兌7.8港元）。光大新鴻基外匯策略師任曉平揚言，隨着環球避險情緒升溫，日圓趁勢上衝絕對不足為奇，但就教路指，短期內日圓或會出現「唱錢門」，赴日旅遊的港人有望「慳得一蚊得一蚊」！

去年美元升值勢頭銳不可擋，日圓匯價於9月起「大割引」，每百日圓兌港元匯價失守「7算」關口，更曾於10月初跌至6.84的低位。然而到了去年12月中，圓匯突然拗腰倒升，一舉突破「7算」關口，踏入2019年更是愈戰愈勇，曾於1月3日飆至7.45的「驚嚇價」！幸而近日日圓升勢稍緩，逐步回落至7.2關口左右徘徊。

日圓急升，或令港客要食少件壽司。（路透社）

埋單計數，自12月至今，日圓兌港元匯價已累升近5%，假如旅費預算約1萬港元，已相當於白白錯失了於大阪黑門市場多吃幾件壽司，或是於居酒屋多飲幾杯清酒的機會，對於精打細算的港人而言，絕對不是一條「細數」。

避險情緒升溫 日圓挑戰7.4算

近日中美貿易戰降溫、環球市況漸趨平靜，日圓此輪急升似乎相當突然。光大新鴻基外匯策略師任曉平分析，日圓升值背後的罪魁禍首，正是全球投資者，「美股早前相當波動，再加上英國脫歐陷入困局，都令市場避險情緒不斷升溫，資金湧入被視為『避風港』的日圓。加上1月3日正值日本假期，日圓交易量較低，少少電腦程式買盤，其實已經足以令匯價飆高。」

然而，日圓失守「7算」可能只是此輪升浪的起點。市場分析普遍預料，由於環球經濟放緩風險升溫，今年圓匯將會維持強勢。日本央行前理事門間一夫近日大膽預測，鑑於全球經濟增長放緩及中美貿易戰令市場不安，日圓匯價或於數月內升抵100日圓兌1美元大關（即每百日圓兌7.8港元）。

任曉平解釋，市場避險情緒升溫，推升日圓。（路透社）

美國加息減慢 圓匯攻7.8算「唔出奇」

任曉平認同，年內日圓趁勢衝至100兌1美元的關口「唔出奇」，並認為其升值趨勢將難以逆轉。究其原因，是隨着美國加息步伐減慢，「息誘」效用減退將令美元受壓，變相刺激日圓升值。「聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之前都講過，現時利率只係略低於中性利率，所以美國今年加唔加到兩次息都係一個問號，完全視乎經濟數據。」他續指，目前美股已有見頂迹象，加上第2季起美國將有超過7,200億美元企業債到期，均令聯儲局對加息取態審慎，美匯指數或會於年內跌至91關口，繼而推升圓匯。目前，美匯指數徘徊在96水平。

任曉平亦提醒，今明兩年日本國內將接連發生多項政經大事，同樣有望支撑日圓升值，「例如今年10月日本將會調高銷售稅，唔排除外國旅客會提早唱Yen旅遊購物。再者，明年就係東京奧運，日本經濟理論上會受到一定支持，如果配合埋美國同中國經濟轉弱，日本絕對有機會成為資金避難所。」

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任曉平指，日圓升勢過急，或會出現短線調整。（路透社）

日央行聲言出招 料出口術居多

面對近期日圓爆升，日本政府嚴陣以待，財務省財務官淺川雅嗣向市場大派「定心丸」，指政府將於必要時作出反應。惟任曉平相信此舉純屬「出口術」，「日本政府最怕係日圓急升急貶影響企業盈利，但無論如何，央行可以做嘅嘢都相當有限。」

話雖如此，任曉平認為圓匯進一步衝破100兌1美元的機會較微，原因是當地經濟未有明顯起色。根據日本內閣府數據，去年第3季該國GDP按年倒退1.2%，預料全年僅輕微增長0.9%。他亦指出，以日圓期權交易數據分析，圓匯短線再度升穿104兌1美元關口（即每百日圓兌7.5港元）的機會亦較低。

圓匯升勢過急 短線或回至7.1算

日圓匯價走向，與香港人的生活質素可謂息息相關，圓匯狂升恐怕會令港人「一頭煙」。想避免於農曆新年假期「捱貴Yen」，任曉平就為港人點出一道「唱錢門」。

他指出，由於日圓升勢過急，或會出現短線調整，「短期內，日圓有機會回調至109至110兌1美元嘅水平，即每百日圓兌7.12至7.19港元左右，但要再跌就難啲啦。」水位雖然不多，但圓匯升值幾乎已成市場共識，各位對日圓有「剛需」的港人還是不宜太「大貪」。任曉平認為，除非日本國內或環球政經局勢出現突發事件，否則日圓大幅轉弱的機會將微乎其微。