特朗普宣布緊急狀態擬全面封殺華為　細數美國害怕華為的六個理由

中美貿易戰進一步升溫之際，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），宣佈國家進入緊急狀態，賦予美國商務部權力，以監管國內有機會威脅國家安全的商業活動。

白宮聲明指要宣佈國家進入緊急狀態，因為「外國對手積極且越來越多地製造、利用信息和通訊技術基礎設施與服務的弱點」，雖未有提到任何具體公司或國家的名字，但普遍相信是為全面封殺華為鋪路。在特朗普簽署命令不久，美國商務部亦將華為與它的70間附屬機構列入貿易黑名單。

為什麼美國如此重視和害怕華為呢？可能有以下六大原因：

華為在5G技術上領先。（路透社）

１）5G技術領先全球

華為早於2009年就搶先開始研究5G技術，經過多年深耕細作，至今於5G範疇累積大量技術專利，據歐洲電信標準化協會（ETSI）數據，截至去年底，華為在通信企業5G標準必要專利聲明量上以1,970宗，全球排第一，遠拋離比第二名的Nokia（1471），而美國公司高通（Qualcomm）只以1,146宗專利聲明排在第六。特朗普上月才表示5G是一場美國「必須取勝」的競賽，認為5G產業將創造300萬個工作崗位，為美國經濟貢獻5,000億美元。而在這賽道上遙遙領先的對手華為，自然令美國感到憂心。

２）手機銷量超蘋果 預計今年成全球一哥

華為除了在5G通訊設備技術領先外，也是增長最迅速的智能手機生產商之一。據市場研究機構Strategy Analytics的數據，今年首季全球的智能手機銷量達到3.3億部，排名第一的是三星（Samsung），銷量達7,180 萬部，按年跌8%。華為排在第二，銷量達5,910萬部，按年激增高達50%。作為美國近年最成功的企業之一的智能生產商蘋果（Apple）只能排到第三，銷量只有4,310 萬部，按年跌15%。華為消費者業務行政總裁余承東更預計，今年華為全球智能手機出貨量為2.5至2.6億部，達世界第一。華為於智能手機上的強勢，正威脅蘋果的利益，美國不得不重視。

華為在5G和智能手機市場上步步進逼，令特朗普十分「頭痕」。（路透社）

３）廣招內地頂尖人才

華為高速發展其中一大原因是他們堅持大量招攬國內一流人才。據內地媒體統計，內地最頂尖的十間大學（包括北大、清華等）的畢業生，其中8間去年畢業後最多人去的企業是華為。以浙江大學為例，華為去年招聘了444人，而排在二至六位的網易、浙江大學、國家電網、海康威視、阿里巴巴加起來也僅為563人，可見華為對內地頂尖大專院校人才的渴求。

４）最創新的中國企業

華為也是中國創新能力最強的企業之一，去年華為在研發上的支出高達1,015億人民幣，員工當中有45%是研發人員，申報國際專利數在中國排名第一，遠遠拋離第二名的中興。在中國人民大學發佈《2018中國企業創新能力100強》，華為高居榜首。

５）海外發展最成功的中國企業

華為也是往海外發展最成功的中國企業之一，據公司年報，華為業務遍及全球超過170國家地區，以銷售收入計，華為去年僅得一半收入來自中國市場，歐洲、中東及非洲合共佔27%，亞太區佔12%，美洲則佔約11%。相較下，騰訊、阿里巴巴這些公司主要業務還是在內地市場。

華為是「走出去」海外發展最成功的中國企業之一。（路透社）

６）電訊為敏感業務 華為傳有解放軍背景

最後，也許也是重要的一個原因是電訊是一個敏感行業，而華為傳有解放軍背景，跟中央政府關係密切，或有機會危及美國的國家安全。華為創辦人任正非畢業於重慶建築工程學院後一直在解放軍中擔任科研人員的崗位，曾任「基建工程兵通訊」研究所的副所長，直到過了不惑之年，才於改革開放的大時代投身商海創辦華為。過往外界便曾猜測任正非是軍方屬意下創辦華為，又有傳華為是在曾任高官的岳父孟東波協助下才得以「上位」。

先不論這些陰謀論是否事實，美國政府已充分顯示出對華為的不信任，多次以「威脅國家安全」為由，阻止華為於美國的發展。可見這「信任危機」已不是華為說願意與各國政府簽署無間諜協議，承諾會保證設備符合無間諜及無後門程式的標準，就簡單解決得了的。