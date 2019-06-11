人行行長罕見表態 人民幣匯率已放棄固守紅線

中美貿易摩擦加劇以來，人民幣匯率大幅貶值，結合近期中國人行行長易綱的表態，人民幣或許已經準備好放棄「7」這一心理防線。

6月10日，人民幣對美元中間價調升20個基點，報6.8925。早盤在岸人民幣兌美元最低下探至6.9366，刷新2018年11月以來新低，隨後在6.93關口附近反復震盪。離岸人民幣以6.9407開盤，最低下探至6.9535，日內下跌幅度達0.1%。

6月7日，人行行長易綱接受英國媒體彭博採訪時表示，中國有充分的政策空間應對貿易戰，並稱「不認為匯率的某一個具體數字比另一個更加重要」。市場分析認為，易綱罕見接受媒體採訪，此番言論似乎在淡化人民幣匯率心裡關口的概念，增強匯率彈性，似乎在為下一步可能的人民幣「破7」做準備。

易綱與美國財政部長努欽在日本會晤，雙方並未談及貿易戰。（視覺中國）

6月7日，中國端午節假期期間，人行暫停公佈在岸人民幣中間價，但離岸市場反應劇烈，離岸人民幣對美元匯率盤中大幅走低，連續跌破6.94、6.95、6.96三個關口，一度跌至6.9607，創下2018年11月以來新低。

易綱在接受彭博採訪時表示，如果中美貿易戰惡化，中國有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存款準備金率。

5月初，美國政府宣佈對從中國進口的2,000億美元商品加征25%關稅，中美關係隨後急劇惡化。於此同時，人民幣匯率大幅貶值，10個交易日貶值幅度超過2,000個基點，通過匯率貶值，中國一定程度上抵消了美國加征關稅帶來的負面影響。

但隨著中美貿易摩擦持續，人民幣貶值壓力不減，在岸、離岸人民幣對美元匯率再次畢竟了「紅線」。自2008年以來，人民幣匯率已經有超過10年沒有跌破「7」。這一整數關口被市場認為是重要的「防線」。

此前，人行前行長周小川曾公開表示，人民幣匯率不必過分關注整數位元，「7」不見得要當做匯率的底線，如果把它當作底線，可能有點反應過度。這一言論引發市場熱議，被認為是人民幣「破7」的心裡「預防針」。

而易綱此次接受媒體採訪，也罕見地正面回應了人民幣匯率問題。易綱表示，「不認為人民幣匯率的摸個具體數位比其他數位更重要，以數學的角度來說，人民幣匯率是一個連續餓平滑的數字變化」。易綱認為，「人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有益」。

人行前行長周小川此前公開表示匯率「保7」沒必要。（新華社）

市場分析認為，易綱的言論已經明確暗示一旦中美貿易問題無法達成有效共識，人民幣匯率可能會進一步下跌。中國光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，近期中國央行有意淡化匯率整數關口的意義。這意味著如果中美貿易戰持續升級，人民幣出現大幅貶值的可能性是存在的。隨著人民幣匯率市場化改革持續，相對於「7關口」，中國央行更看重人民幣匯率的彈性，更注重人民幣匯率是否與基本面表現相一致，市場預期是否平穩，人民幣兌一籃子貨幣匯率是否保持平穩。

對於目前停滯不前的中美貿易談判，易綱的表態顯得相當謹慎：「貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的，目前還有一些不確定性。」

當地時間6月9日，美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）與易綱會晤後，在社交媒體上表示，雙方的會談「坦率」和「有建設性」。而易綱也在接受採訪時表示，兩人的會面與中美貿易談判並無關係。易綱透露，中國已經準備了1,000億元人民幣（1元人民幣約合0.1446），以應對貿易戰可能導致的暫時性失業。

周茂華認為，短期看，穩就業與穩經濟仍然是中國政府的首要目標。儘管美聯儲等海外央行趨於貨幣寬鬆，但中國央行在看到宏觀經濟可能惡化的情況下，顯然更傾向於保持政策的穩定與連續。而要保持人民幣對一籃子貨幣匯率相對穩定，增強人民幣匯率彈性至關重要。

中國經濟學家余永定也表示，人民幣匯率「7」只是一個心理關口，人民幣匯率由7變到7.01不會有什麼大災難，完全是自己嚇唬自己。應該用比較自然的心理看待匯率的變動。7、7.01、7.02與6.9和6.95沒有區別。