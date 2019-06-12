【逃犯條例】《條例》修訂激起千層浪　專家解讀對香港經濟的影響

立法會原定今日﹙12日﹚恢復修訂《逃犯條例》﹙《條例》﹚二讀審議，惹來大批示威者聚集金鐘一帶，反對《條例》修訂，更爆發流血衝突。 修訂《逃犯條例》為事件「導火線」，不但在本土引起強烈反彈，就連美國也稱《條例》修訂可能違犯《美港政策法》（又稱《香港關係法》），令部份人擔心香港獨特的經濟角色和地位不再，外資恐因而撤離。 《香港01》訪問了多位經濟學家，了解究竟《條例》對香港經濟及國際地位帶來的可能影響。

逃犯條例修訂引來大規模示威，更可能會在多個層次影響到香港經濟。（羅君豪攝）

大批示威者今日佔據立法會外一帶道路，造成中環、金鐘和灣仔附近主要道路封閉，「影響」已即時浮現，多間銀行宣布暫停金鐘區的分行運作，四大會計師樓也先後向員工發信表示可彈性上班。原定今日舉行的會德豐（0020）地產新盤「Grand Montara」記者會和新鴻基地產（0016）新盤「御半山 II 期」的新聞發布會，均宣布改期。就連港交所原定今日舉行的上市周年誌慶酒會，亦已延期。

不過綜合專家意見，若這一輪的示威跟2014年的「雨傘運動」一樣克制，相信對香港經濟影響十分微。不過香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量特別提到，是次反對聲音甚至較雨傘運動時強，若行動再升級，擔心會對香港短期的零售和旅遊業帶來壓力。

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《逃犯條例》修訂 或影響外資信心

除了遊行示威的影響外，部份人也擔心一旦《逃犯條例》通過修訂，由中央人民政府任命的行政長官將難以拒絕有關內地提出的移交要求，令香港法治和內地法治的界線變得模糊，有損香港專業獨立的法治形象。更會令國際社會對香港失去信心，擔心派遣香港的人員和資金安全，甚至會考慮撤資。

對此專家有較大分歧，莊太量認為不用太擔心，因為現時已有不少外資進入中國，相信香港始終較內地有保障，不會這麼容易令外資撤走。經濟學家關焯照則表示，外資在投資中國之餘，也會將資金放在香港，正是相信香港法制，將香港視作「避難天堂」的角色。但一旦修例，便是將香港這個「避難天堂」角色「扑碎」，逼使外資轉移至新加坡。

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取消《美港政策法》 或影響國際金融中心地位

另外，也有人擔心美國若取消廢除《美港政策法》，或會對香港經濟帶來重大影響。該法於1992年訂立，支持本港於「一國兩制」下，成為一個有別於中國的「非主權實體」，將香港視為政治、經濟、貿易政策方面，與中國完全不同的地區。

《美港政策法》的存廢早於去年底已備受關注，美中經濟與安全審查委員會去年發表報告批評北京的壓制和干預令香港受逐漸失去獨特地位。雖然至今年3月22日美國國務院報告確認維持香港獨立關稅地位，指香港仍維持足夠自治程度。但是至近日具爭議的《逃犯條例》修訂令情況再急轉直下，上月美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會發表報告，指《逃犯條例》修訂違反《美港政策法》當中的多項關鍵條文，令人擔心《逃犯條例》修訂一旦通過，會令美國取消《美港政策法》。

對此，大部份專家同意即使美國不將香港視作「獨立關稅區」，可是原產自香港的貨品不多，料對港貿易影響有限。按統計處數據，2017年香港總出口貨品價值達38,758億港元，其中只有434億元為香港產品，只佔整體約1%。相較貿易，普遍專家較擔心事件對香港金融地位的影響。有專家稱這會影響香港「超級連繫人」的地位，甚至令香港國際金融中心地位被新加坡取代。

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