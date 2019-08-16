【財經點評】細數特朗普的「炮灰軍團」　貿易戰如何掏空美國經濟

中美貿易戰在周二（13日）再次出現戲劇性發展，在8月1日美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈9月1日起將對第二批大約3,000億美元中國商品加徵關稅，僅僅12天之後，特朗普又突然宣佈，將其中涉及「電腦、視頻遊戲機、玩具、鞋類和服裝等約合1,560億美元的中國商品的加徵關稅日期推遲到12月15日。對此，特朗普給出的理由是「我們這樣做是為了聖誕節，以防一些關稅對美國消費者產生影響。」

特朗普於貿易戰騎虎難下

這種自己要價、自己還價，出爾反爾的「交易藝術」，透露出特朗普對於貿易戰騎虎難下的真實狀態。尤其在8月5日人民幣匯率大跌帶動美股暴跌後，特朗普似乎真正意識到了中國穩定的重要，意識到了可能來自中國的「反擊」。繼續升級貿易戰，非但美國經濟將更受打擊，甚至連聖誕節的物價都有可能受到威脅。

從2018年特朗普發動對中國的貿易戰以來，美國經濟就已經略顯疲態。尤其是美國的產業經濟一個一個地成為特朗普「貿易戰」以及一系列的不靠譜政策的「炮灰」。

美國總統特朗普自去年起發動貿易戰，中美雙方多次互徵關稅。（視覺中國）

三大案例美企成貿易戰炮灰

2018年11月26日，受特朗普的發起的鋼鋁關稅政策和全球範圍內的汽車銷量下滑影響，美國最大的汽車製造商，通用汽車宣佈裁員15%，並在全球範圍內關閉7個生產基地。通用汽車首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）表示，美國實施的新鋼鋁關稅導致今年通用汽車成本上漲約10億美元。

2019年2月12日，由於美國政府拒絕了與中國高鐵項目的合作，導致美國加州高鐵工期無法完成，建設成本驟增，原計劃773億美元的項目預算，有可能增加到980億美元以上。美國加州州長加文·紐森（Gavin Newsom）不得不在2月12日發表州情咨文時，正式宣佈放棄修建從洛杉磯到舊金山的高鐵項目。該項目已經投入的近45億美元資金和近十年的準備就此打了水漂。

2019年3月，繼美國高鐵的胎死腹中後，美國航空也遭受巨大打擊。2019年3月和上年10月份，美國波音737 MAX機型連續發生的兩起空難，終於揭開了美國航空工業設計落後、產業萎縮、管理缺失的產業困局。面對歐洲空客的競爭和中國大飛機產業的追趕，美國的產業空心化成度已經超乎了人們的想象。

美國企業受貿易戰影響同樣損失慘重。（VCG）

然而，面對美國製造業已經暴露出來的危局，特朗普非但沒有加緊對自身國內經濟進行調整，而是將目光繼續盯住了中國科技產業的發展。似乎只要遏制住中國的發展，科技產業就能回流美國一樣。

華為事件衝擊美國企業

5月15日，繼1月「孟晚舟事件」後，美國商務部再次對中國的高科技企業，華為公司發起圍堵，禁止全球各家企業利用美國產品和技術向華為公司進行供貨。此舉可謂「搬起石頭砸自己的腳」。盡管為此華為不得不面對供應鏈被掐斷的風險，但是，美國的高科技企業也正在為此付出高昂的代價，甚至是為此失去未來5G通信的市場。

在華為遭到斷供之後，美國包括高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、科沃（Qorvo）等在內的6家電子科技和通信企業，纍計損失市值已高達近200億美元。其銷售損失也預計高達近百億美元。其中，美國的博通公司作為華為的供應商之一，就已經下調了全年營收近20億美元。美國的芯片製造商，美光科技有限公司（Micron）更是在短短的兩個月期間就損失了13億美元，其2019年第三季財報顯示，公司淨利潤同比去年竟然下降了78%。

更令市場驚訝的是，面對美國的遏制，華為並沒有倒下，而是在短短的幾個月間開始推出自己的硬件和軟件系統，並在5G技術和應用上開始進行超越。特朗普不得不面對「貿易戰」的另一個後果，一旦美國繼續封鎖、刺激中國，中國反而有可能借此形成新的產業生態，從而讓美國企業喪失爭奪未來市場的機會。

美國發動的貿易戰正在令中國企業加速趕超，進而讓美國企業倍感壓力。（Getty）

企業覺醒漸與特朗普割席

跟隨特朗普的貿易戰政策是沒有希望的，這已經成為了美國產業界越來越多人士的共識。例如，在中國同樣擁有龐大生產基地的台灣企業富士康，就不得不慎重考慮自己在美國的投資計劃。2019年6月據美國媒體報道，隨著中美貿易戰的昇級和美國經濟的預期變差，曾經被特朗普贊為「世界第八大奇跡」的富士康威斯康星州工廠，從2018年6月奠基典禮後，至今似乎基本處於停滯狀態，原定的2020年投產計劃和新增的1.3萬個工作機會已變得遙遙無期。

同樣，面對不斷昇級的貿易戰和關稅，為了避免成為中美貿易戰的「炮灰」，一向被美國視為科技產業創新成果的特斯拉電動汽車和蘋果公司也已經或正在計劃逃離美國。

2018年7月10日，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）就曾急忙訪問中國，一改之前對在中國建廠的拖延態度，並與中國上海簽訂了投資建廠協議。

2019年7月28日有消息人士透露，蘋果公司正在計劃將在美僅存的德薩斯州MacPro產線移到中國的上海。原因很簡單，蘋果公司的很多供應商都在中國，這樣能夠節省大量運輸成本，同時蘋果公司也已經再無法忍受美國政府對來自中國的電源單元、不鏽鋼結構外殼、電路板等產品高達25%的進口關稅。如果特朗普繼續對剩下的3,000美元中國輸美商品加徵關稅，蘋果公司將難以承受。畢竟貿易戰已經令蘋果公司損失了近百億美元的利潤和越來越多的中國市場。沒有中國的幫助，蘋果公司將陷入「生產成本抬昇——新產品研發力度減少——市場進一步喪失」的惡性循環。

Tesla近年積極擴大在華業務，其上海車廠已投入運作。（視覺中國）

美國經濟危機漸成現實

面對貿易戰，儘管特朗普依然在標榜自己的勝利，但是其核心產業正在承受巨大損失美國的企業正在面臨一場危機，這已經成為不爭的事實。從已公佈的美國2019年經濟數據來看，目前，儘管美國金融機構的債務尚且不高，但是美國公司債務總額卻已達9.4萬億美元，相當於GDP的46%，已經接近2007年美國金融危機前的水平。

代表美國國內實體產業投資景氣程度的美國石油天然氣鑽井總數也再持續下滑，從2019年年初的1075口下降到8月初的934口，下降幅度達到13.1%。美國供應管理協會（ISM）公佈的製造業美國PMI指數也從年初的56.6下降到7月底的51.2，下滑接近10%。美國的工業產出率月度增長幅度則從2018年的平均0.36%，下降到的2019年上半年的負0.15%。對此儘管美國官方公佈的失業率在經歷了2019年一季度的下降後，二期度開始反彈到3.7%的水平，但美國勞工部公佈的長期失業率則在大幅上昇已達到6月份的8.7%的高位。

無論從美國的宏觀經濟數據，還是從美國的核心工業企業來看，美國的實體產業都正在加速陷入衰退。通過發動貿易戰，特朗普並沒有實現其增加國內產業投資、增加海外產業迴流、促進民眾就業的承諾。

逾萬億美元基建項目仍未落實

相反，特朗普一味醉心於對外發動貿易戰，卻忽視了對美國產業自身的激勵和改革。當初特朗普承諾的總額1.5萬億美元的基礎設施計劃到如今也沒能落實。特朗普通過大規模減稅來拉動產業投資的夢想如今也已經破滅。特朗普對於美國金融資本一家獨大的經濟結構，既沒有能力也沒有願望發起一場變革。面對美國畸形的經濟結構，特朗普已經無能為力，從而不得不選擇「貿易戰」這種方式為自己的無能尋找「替罪羊」，寄希望於中國和其他國家的「錯誤」決策和妥協來挽救美國的經濟。

然而，從目前的結果來看，貿易戰非但沒有提振美國經濟，反而正在加速掏空美國實體產業，給美國企業造成了數以千億美元計算的巨大的損失。更關鍵的是，特朗普醉心於貿易戰狀態，正在讓美國經濟陷入一場歷史性的失誤——在以國家為主導的5G、工業互聯網為標幟的世界產業結構大調整的關鍵時期，美國沒有及時對經濟結構進行調整。貿易戰正在成為一個巨大的「絞肉機」，不僅眾多美國企業將淪為特朗普貿易戰的「炮灰」，整個美國經濟也將淪為特朗普一意孤行的「炮灰」。