【財經評論】美國式放水衝擊全球　特朗普讓世界陷惡性循環？

美國此次減息，可謂三箭齊發，減息、降準、擴表購債同時進行。為了挽救自己的連任選舉，美國總統特朗普（Donald Trump）不顧美國經濟的結構性弊端，以及資本虛高與債務危機，執意逼迫美聯儲（Fed）開閘「放水」。

美聯儲降息正在釋放出大量「垃圾」美元，引發一場世界經濟的惡性循環。（VCG）

放水提振經濟效力短

10月30日，美聯儲宣布下調聯邦基金利率25個基點，這已是美聯儲2019年以來的第三次減息。與此同時，美聯儲還下調了準備金利率（IOER）25個基點至1.55%。再加之此前，美聯儲通過擴表購債釋放的近5,300億美元。美聯儲實質上已經開啟了又一輪量化寬鬆（QE）政策。

儘管美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）並不承認，並表示無奈，但是美國總統特朗普希望通過貨幣「放水」來刺激經濟的願望卻早已毫不掩蓋。剛剛公布的美國2019年前三季度數據現實，美國經濟增速已從年初的3.1%降到1.9%降幅已接近4成，企業投資增速按月下跌3%為三年半來最大跌幅，消費者支出增長也較二季度下滑1.7個百分點。依託減税刺激和前兩輪降息「放水」刺激，初現振作的美國經濟，終於在華爾街金融資本的侵蝕下和特朗普「朝令夕改」的貿易保護政策的折騰下，再次陷入衰退。

全世界都看到了在2008年金融危機11年後，美國的經濟問題並沒有改善。一旦擺脱貨幣「洪水」，金融資本就會失去繼續推高的動力，美國經濟依然沒有找到支撐。

特朗普上台之後，除了再次縱容華爾街投行進行投資，並將禍水外引，發動全球範圍內的「貿易戰」之外，對美國的經濟結構調整幾乎全無建樹，相反2019年二季度，美國製造業佔比已經降至72年來的新低。

受此牽連，美元指數也隨之下跌，截至10月31日以相比於月初下跌1.8%，跌幅創19個月以來新高。作為世界性的主要結算貨幣，全世界都不得不為美元的貶值買單。尤其是那些以美元、美元債券為儲備的國家，在美國大幅降息，美元放水的情況下，經濟只能再次陷入低迷。在美聯儲再次開啟QE閘門，進行大規模貨幣投放，以期拯救美國金融市場的流動性危機時，全世界都在為之「顫抖」。

世界各國出口和經濟都將受到美元貶值的衝擊。（新華社）

美國希望將債務轉移空間日少

美元的貶值和利率的下降固然可以增強美國出口商品的競爭力，同時，還可以將美國已經高達近23萬億美元的政府債務付息成本。但是，美國作為始作俑者也難以置身事外。特朗普似乎還不理解當今世界的「經濟全球化」的真正含義，以為美國只要成功向外轉嫁危機，就可以獨善其身。

即使不考慮來自中國對美國國債的減持和抵制，以及人民幣對於美元地位的挑戰。目前，就連法國、德國等昔日盟友，都在拋售美國國債，歐盟更是為了應為可能的衰退，提前將利率降至了接近為「0」，甚至負值。如果美國自己不試圖改變，已經沒有太多危機轉嫁的空間。

更關鍵的是，隨着美聯儲的進一步降息和擴表，美元將進一步貶值，全世界都已經感到了美國釋放出的「寒意」。一方面美國經濟增長前景堪憂，需求減弱的預期將進一步帶動，全球投資的下滑和消費的緊縮。另一方面，來自美國出口的競爭將進一步削弱歐盟、日本，以及大多數以美國為主要市場的經濟體實力。

目前可以看到的是，就在美聯儲公布減息，美元指數受挫的同時，本應順勢上漲的國際石油期貨價格，反而出現了下跌。這隻能解釋為，全世界都在擔心隨着美國的貨幣放水，全球的貿易和需求都將進一步萎縮。一場世界經濟的惡性循環正在開啟。

對於這一點，就連聯儲局委員們也表示了擔憂「國際貿易緊張局勢和外國經濟發展似乎更有可能朝着對美國經濟產生重大負面影響的方向發展，而不是朝着比預期更有利的方向發展。」

2019年三季度美國企業在設備和非住宅類建築尤其在採礦和油井上的支出正在大幅減少。隨着世界經濟的衰退，對於能源的需求也將衰退，進而帶動能源價格的再次下降，只要國際原油價格持續低於每桶60美元的水平，美國的能源出口戰略就將受挫。美國曾經引以為傲的頁巖氣革命就將再次面臨債務「暴雷」的窘境，從而引發美國新一輪債務危機。