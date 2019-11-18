【財經評論】香港金融中心光環仍在　只是中國發展更快

截至2019年第一季度末，香港離岸人民幣交易額正在萎縮，離岸人民幣債券已經遭到“腰斬”。當地時間11月11日，倫敦金融城及中國人民銀行歐洲辦事處共同發佈了第五期《倫敦人民幣業務季報》，2019年第二季度，倫敦的離岸人民幣外匯日均交易額突破了850億英鎊（1英鎊約合1.29美元），比去年同期增長22.9％，再創下歷史新高。倫敦已經穩穩超越香港成為世界第一大人民幣離岸交易中心。

香港正在丟掉“離岸”人民幣的龐大市場嗎？香港正在的失去國際金融中心的“光環”嗎？為此，多維新聞對話中國人民大學重陽金融研究院院長助理兼宏觀研究部主任賈晉京，共同探討香港的離岸人民幣市場的未來走向。

隨着香港近期的動盪，香港的國際金融中心地位正在受到損害。（VCG）

70%離岸人民幣結算由香港進行

多維新聞：截至2019年第一季度末，香港離岸人民幣交易額正在萎縮，倫敦已經穩穩超越香港成為世界第一大人民幣離岸交易中心。隨著香港近期的動盪，香港的國際金融中心地位正在喪失嗎？

賈晉京：首先，我想說明一下，香港作為國際金融中心的地位並沒有喪失。提出這種說法本身就是缺乏事實依據的。儘管受到近期動盪的影響，香港離岸人民幣交易額有所在萎縮，但是，全球70%以上的離岸人民幣結算業務依然還在香港。不能說，倫敦的人民幣交易額超越香港，就證明香港喪失了離岸人民幣交易中心的地位。

從對於資本市場的影響上來看，尤其是對於中國大陸的重要性來看，香港依舊是中國內地與世界經濟體系之間不可或缺的紐帶，香港扮演著資金流通、信用創造的重要角色。無論是滬港通、深港通，無論是股市、債市還是貿易結算，香港都是中國內地資本市場與世界溝通的重要通道。

其次，需要說明的是，所謂倫敦超越香港成為全球交易量最大的離岸人民幣交易中心，這件事實際早就已經存在了。從2016年底開始，倫敦市場的離岸人民幣交易額就已經超過了香港。這並不是什麼新聞，沒有什麼炒作的必要，更與目前香港的動盪沒有任何關係。

是香港自身經濟出了問題，還是中國的加速發展，導致香港的離岸人民幣交易落後於倫敦。（Getty）

中國需要多於一個離岸人民幣中心

多維新聞：您這是出於某種政治正確的說法，還是現實？那麼，為什麼在幾乎同時開始建設離岸人民幣交易市場的情況下，倫敦能夠超過香港呢？是香港本身存在什麼問題嗎？

賈晉京：這是實事。香港對中國確實依然十分重要。如果說香港存在什麼問題，那麼實際上倫敦存在的問題也不比香港少。倫敦在交易額上能夠超過香港，更多的不是香港的問題。而是，中國本身在這些年發展得太快了。中國不僅僅需要香港這一個離岸人民幣中心，還需要倫敦、巴黎、紐約、還有中國的上海，等等很多的中心。

只不過，倫敦相比香港有其自身獨特的優勢。首先，倫敦的時區優勢就十分明顯，地處北美洲與亞洲之間，從交易時間上可以兼顧東半球和西半球的多個市場。其次，倫敦金融市場本身就是世界最大的金融交易中心，集中了全球50%以上的外匯交易額。最後，倫敦與歐洲大陸和美國市場的關係更加密切，交易更加便捷，市場對於外部干擾的擔心也更少。這使得倫敦的人民幣交易額超越香港，本就是順理成章的事情。

更關鍵的是，中國在這幾年經濟、外貿、金融市場有了突飛猛進的發展，市場更加開放，人民幣也成為了針對美元貶值最小的國際主要貨幣之一。短期人民幣存在貶值壓力，而長期看人民幣是要不斷升值的。在全球經濟普遍不景氣，甚至跌入負利率的情況下，人民幣和人民幣債券都已經成為了很好的投資和抵禦風險的工具。

因此，在全球人民幣交易大幅增加的情況下，倫敦市場交易額的快速增加就很正常了。畢竟人民幣已經今非昔比，它需要更大的舞臺、更多的管道來展示、容納自己，而不僅限於中國市場和外貿的需要。

11月2日至3日，中國國家主席習近平在上海考察，要求加速上海自貿區的建設。隨着經濟的快速發展和更加開放，中國將不只有香港這一個金融中心。（新華社）

籲香港加快經濟結構轉型

多維新聞：那麼，隨著中國的發展，香港的重要性是不是將被削弱了？香港作為國際金融中心地位的將如何？

賈晉京：不會被削弱，反而會被加強。儘管從離岸人民幣交易額上看，香港的份額是在縮小，全球70%以上的離岸人民幣結算業務依然還在香港。香港對於中國的貿易、投資和資本市場的國際化起著不可替代的作用。

中國國務院總理李克強就曾明確指出，中央支持香港進一步發展、深化內地和香港經貿、金融等方面合作六大政策措施，包括增加在香港發人民幣債券、允許境外合格機構投資者用人民幣購買境內股票，以及用人民幣在境內直接投資（FDI）等。其核心就是支持香港成為人民幣離岸中心，讓人民幣在境外以存貸款、債券、股票等業務實行自我迴圈。

此外，相比於離岸人民幣的交易額，香港對於中國資本市場的影響更為重要。目前有接近70%到中國內地的外來投資需要經過香港。香港多年形成的法律環境、市場機制、人才儲備和國際自由港的身份發揮著幫助國際資本進入中國，幫助中國資本走向世界的重要作用。繼上世紀香港作為中國國際貿易的中轉、結算中心後，目前香港還承擔著中國內地資產估值、信用產生、制度對接等等重要作用。這是目前倫敦做不到的，也是上海需要若干年發展才能積累起來的信任與地位。 香港作為離岸人民幣交易中心的光環仍在。

因此，現在有些輿論試圖用模棱兩可的說法“唱空”香港，製造緊張氣氛是不符合實際情況的，也不符合中國的利益。只不過，作為香港自身也應該認清，香港的繁榮與金融中心的地位，實際上更多得益於中國整體的發展。隨著中國經濟的發展，香港再也不是唯一一個中國對外的經濟窗口。香港應該與時俱進加快金融服務業發展與經濟結構轉型，在競爭中取得新的優勢。