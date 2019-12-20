經濟衰退風險趨緩　黃金暴漲或將終結

黃金期權已正式在上海期貨交易所上市。黃金是最被市場認可的避險資產，2019年以來，全球經濟增長放緩，美國與中國、歐盟、日本、韓國、印度等主要經濟體都發生了貿易摩擦。另外，英國脱歐事件幾經反覆，再加上地緣政治局勢變幻，每一次風險事件都會引發黃金價格波動。

中國黃金期權交易基於上期所滬銅、天膠期權合約的成功上市經驗。（VCG）

以芝加哥商品交易所集團旗下黃金期貨（COMEX Gold）主力合約價格為基準，截至12月20日，2019年黃金價格從1,280美元每盎司上漲至1,480美元每盎司，區間漲幅達到15.73%。2019年9月曾經達到1,566.2美元高點。

儘管隨着英國脱歐局勢逐漸明朗，中美貿易摩擦緩和，黃金價格回落至1,470美元每盎司，但近期黃金價格再次出現走高的趨勢。黃金價格重心呈現緩步抬升走勢，主要是風險偏好情緒受抑，美元弱勢震盪對黃金構成一定支撐。

美經濟數據左右美元走勢

如果說國際局勢動盪、貿易不確定性是構成2019年黃金價格牛市的底層邏輯，美國國內變化和美聯儲貨幣政策調整則是支撐美元近期走勢的重要推手。首先，美國經濟數據好壞參半。非農就業、薪資、消費者信心好於預期，但美國零售等數據不及預期，尤其是美國11月製造業指數僅為48.1，不及預期49.5，連續4個月衰退，同時，美國非製造業擴張步伐延續放緩態勢；10月營建支出按月意外萎縮0.8%，顯示美國經濟動能趨弱。

其次， 12月美聯儲舉行年度最後一次議息會議，儘管本次暫停降息，但美聯儲聲明略顯鴿派，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）有關通脹前景展望強化市場對12月會議鴿派預期。

此外，美國國內政治前景不確定性上升。圍繞特朗普（Donald Trump）彈劾議案，兩黨政治博弈升温，一定程度引發市場憂慮，造成避險情緒升温。

金價在1400美元有支持

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，就市場避險情緒和經濟基本面綜合來看，黃金繼續上行的阻力依然較大。第一，風險偏好修復的行情有望延續。近期，美國眾議院通過總統彈劾議案，但共和黨掌控着參議院，眾議院彈劾獲得參議院三分之二投票支持難度很大。而且美國民眾早已「習慣」了兩黨博弈劇，預計兩黨政治博弈對黃金市場影響有限。

第二，主要經濟體的經濟指標均出現改善迹象。美國強勁就業與薪資增長，能源商品價格中樞抬升等，市場對通脹前景預期改善。中國工業製造業，歐元區商業景氣指數均出現好轉。

整體看，短期黃金並不具備大幅上升動力，投資者更需要警惕短期風險偏好對黃金構成的壓力。但另一方面，黃金結束本輪牛市步入長期熊市的可能性較低，主要是貿易摩擦等不確定因素仍將延續較長時間，相關指標顯示美國經濟動能趨緩，美聯儲將繼續保持寬鬆貨幣金融環境，以及歐美大規模的負利率資產仍將對黃金構成支持，短期黃金在1400美元附近有較強支撐，震盪格局可能會持續相當長時間。