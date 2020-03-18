【派錢救市？】美股升逾千點　專家警告未跌完　恐陷貨幣政策黑洞

美股動盪持續，周二（19日）先跌後回，道指一度跌穿二萬點關，其後回升，全日收升1048點或5.19%，報21237點。標指和納指均升6%。

美股道指繼周一急插近3000點後周二得以反彈近千點，主因是美國政府和聯儲局均推出新一系列措施穩定市場。聯儲局終於回應市場呼聲，宣布恢復商業票據融資機制，以提高企業在疫情爆發期間維持就業和投資的能力，上一次使用該工具還要追溯到2008年金融危機時，而財政部將向美聯儲提供100億美元的信貸保護。

美國政府據報也正考慮實施超過1萬億美元的財政刺激計劃，預期在未來兩周實施，包括直接向美國人「派錢」，4月直接向美國人發放2,500億美元現金，如果其後經濟仍處於困境，將於5月份再發放2,500億美元。財長姆欽（Steven Mnuchin）早前就曾表示「美國人現在需要現金」。

美國政府正考慮派錢救經濟。（路透社）

投資專家紛警告未跌完

雖然美國政府接連出猛招「救市」，甚至考慮直接派錢，令美股出現較大幅度反彈，但華爾街普遍還是相信美股跌勢未完。投資大師橡樹資本董事長及聯合創辦人馬克斯（Howard Marks）認為，根據歷史往績，現時金融市場的拋售潮只完成了約60%，現階段仍不適合瞓身入市。

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）也建議投資者保持流動性，等待股市反彈的機會。他預計，疫情令今年美國經濟陷入衰退的可能性高達90%，較他上周預期的80%更高。

美國前財長警告，美國正陷貨幣政策黑洞。（路透社）

前美國財長警告陷「貨幣政策黑洞」

「鱷王」達利奧（Ray Dalio)警告，美國政府大量使用貨幣政策救市，令長期利率跌至零的最低水平，會令減息的正面影響不再，也意味未來幾乎所有利率刺激工具效用盡失，而對投資者來說，幾乎所有資產種類也呈下跌。

美國前財長、哈佛大學經濟學家薩默斯（Lawrence Summers）早前便形容，在美國聯儲局貨幣常規手段用盡、利率降至近乎零水平後，美國已如日本和歐洲央行般，陷「貨幣政策黑洞」，貨幣政策幾乎失去效力。