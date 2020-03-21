道指整周跌逾17%　基金經理：美股未跌夠　估值仍高歷史平均兩成

美股（周五）再大幅下跌，道指高開低收，收市跌913點（4.55%），較上月的歷史高位蒸發35%。標普500指數跌幅4.34%，納指跌3.79%。

整周計，道指、標指、納指跌幅分別為17.3%、15%、12.6%，均是自2008年金融危機以來最差。

油價是美股繼續跌勢的原因之一，美國4月原油期貨周五跌逾10%至22.4美元一桶水平。油價一個月內跌近一半，令不少投資者蒙受巨大損失，需要賣出其他資產。此外，不少美國油企需要油價高於50美元一桶才可盈利，油價低迷，也會對這些企業和經濟構成巨大壓力。

大摩：恐慌完結 美股才會見底

美股這兩周除了跌幅「慘烈」外，另一特徵是十分動盪，標普500指數曾連續八個交易日收市錄得4%以上的升幅或跌幅。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）曾收於80以上水平，超越2008年金融海嘯的高位，創歷史新高。

摩根士丹利表示，近日的波動性是史上罕見，比過往不少股災更誇張。「大摩」指，股災後，市場需要先習慣當中的不確定和波動性，才會適應到新的價格水平，料波動性見頂回落，美股才有機會觸底企穩。「之前有很多先例，例如2008年、2011年…都是市場波動性大幅減少後好一段時間，股市才見底。」

美股估值仍高於歷史逾兩成

AlphaOne Capital Partners聯合創辦人兼基金經理指，美股仍要跌好一段時間，美股現時總市值仍較美國本地生產總值（GDP）高，顯示美股估值仍偏高。「認為現水平是熊市底部實言之過早，現時的估值高於歷史平均20%至30%，我們還未真正跌到底。」他說。

他批評，很多投資者都沒有妥善管理風險，以在跌市中保存資本，「別忘了，對上兩次衰退，我們跌了足足一半。」

還有更多分析師對美股走勢悲觀，施瓦布金融研究中心首席固定收益策略師Kathy Jones指，跌市仍未看到「終點」，而這令投資者恐慌，增持更多現金。TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan也稱，現時市況太動盪，並不認為有人可以指出跌市到甚麼水平便會有支持或阻力位。

三月以來，道指已跌逾24%，有機會挑戰1931年9月時創下的史上最大按月跌幅。標指則跌22%，也接近1940年5月時創下的最大按月跌幅。