【肺炎熊市】道指兩日升13%　這一關鍵指標或預示美股快見底

美國國會仍未通過刺激經濟法案，資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）更威脅若共不改善方案中的企業福利金內容，會要求暫緩表決，拖累美股表現，美股三大指數個別發展，道指收升495點（2.39%），兩日計共升13%；標普500指數升1.15%；納指則跌0.45%。

科技股表現較差，Netflix跌4.18%；Facebook收市跌近3%；亞馬遜跌2.80%；Google母公司Alphabet跌2.51%；蘋果公司傳延遲推出新iPhone，收跌0.55%。

美國國會仍未通告刺激經濟法案，不過總統特朗普已表明，一旦通過，他會即時簽署。（路透社）

「90%上漲日」或預示美股見底

隨美股升勢持續，部份分析預測美股或快將見底。美國銀行策略師Stephen Suttmeier表示，美股在周二出現了「90%上漲日」，意味紐交所上市的股票，有90%於當天都有上漲。他指，在市場嚴重超賣下，投資者都十分期待出現升市訊號，而「90%上漲日」正代表股市可能正在「築底」。

他指單一次的「90%上漲日」可能只是熊市大起大落的副產品，但若「90%上漲日」多次出現，則是股市見底的關鍵訊號，過往曾成功預示到2009年，和包括2010、2011、2015、2016年等多個調整的底部。

債市回穩 助股市反彈

Yardeni Research的市場策略師Ed Yardeni也指股市或開始見底。他表示，過去一兩周不少富經驗的投資者都希望賣債，套現資金投入股市，但因市場爭相持有現金，令債券難以出售，不過隨美國聯儲局大力支持各類債券，債市開始回穩，股市反彈。

「未來在3月、4月、5月，我們會有些恐怖的經濟數字、失業數據…但我認為當市民覺得再次出街是安全的時候，強勁的消費數字會重現。」他指。

當然，投資市場不是一面倒看好美股，部份分析師警告，疫情發展才是股市未來走勢的最大指標，料除非全球感染新型冠狀肺炎（又稱武漢肺炎）的個案開始下跌，否則股市難以真正見底。