【新冠肺炎】美儲局再次出手救市　為國債市場注活水

美國聯邦儲備委員會（Fed）於周二（31日）再次推出新的救市舉措，建立針對外國和國際貨幣當局（FIMA）的臨時回購協議工具（Repo facility）。根據聲明，美儲局允許在紐約聯儲開設FIMA賬戶的持有者（一般為外國央行和國際性經濟組織）臨時性用手中的美國國債向美儲局置換美元。

這項措施可以理解為美儲局向外國政府提供臨時性美元流動性，以緩解美元流動性危機，避免外國央行和國際經濟組織在市場大規模拋售美國國債。

美國總統特朗普在白宮玫瑰園舉行冠狀病毒工作簡報會上發表講話。（AP）

此前，為了緩解美元流動性危機，美儲局大幅減息100個基點後，推出「無限量」量化寬鬆，但美元流動性依然沒有得到根本緩解，近兩個交易日，美元指數再次反彈，從98.4回升至99上方。

原油價格戰在美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普金（Vladimir Putin）達成一致後依然沒有完全解決。新冠肺炎（新型冠狀病毒肺炎COVID-19）疫情持續在全球蔓延，美國確診人數逼近20萬。國際糧食供應也出現緊張，這使得國際金融市場不確定因素仍然很多。世界經濟前景依然黯淡。

美儲局公布最新應對措施後，美股短暫反彈，納斯達克指數一度上漲超過1%，但隨後三大股指再次下跌，截至3月31日收盤美股整體跌幅超過1%。

相關措施為期6個月

美儲局在公告中稱，新工具將於4月6日開始提供，至少持續6個月。FIMA回購工具幫助支持包括美國國債市場在內的金融市場平穩運轉，從而維持對美國的信貸供應。通過這一工具，其他國家央行和國際金融機構可以與美儲局訂立回購協議。

在這些回購交易，FIMA賬戶持有人暫時將其與美儲局持有的美國國庫證券兑換為美元，然後可以將美元提供給其轄區內的機構使用。美儲局表示，FIMA回購工具設立的初衷旨在減少由國外經濟緊張引發的美國國內金融市場風險，有助於維持流向美國家庭和企業的信貸現金流。這項工具能夠減緩外國央行拋售美債獲取美元的操作，從而避免國債市場利率上行的風險。

簡而言之，美儲局通過這一工具避免其他國家央行通過拋售美債獲得流動性，也就是說，美國政府對於美國國債和其背後代表的國家信譽相當看重。這等於否認了早先美國共和黨議員班克斯（Jim Banks）的主張，他建議特朗普政府應該迫使中國減免一大部分美國債務，以支付新冠肺炎疫情給美國經濟造成的負擔。

新冠肺炎疫情在美國爆發後，中美之間政客掀起「口水戰」。特朗普多次將美國疫情爆發「甩鍋」給中國。從指責中國掩蓋最初在武漢發現的病例，到將「冠狀病毒」改為「中國病毒（Chinese Virus）」。但商人出身的特朗普自有其精明之處，儘管言辭上與歷任美國總統形象格格不入，甚至不惜背上種族歧視的罵名，但只要符合美國利益，外界的指責顯然很難改變特朗普的行為方式。

就在二十國集團（G20）特別峰會召開前夕，特朗普不失時機地放棄使用「中國病毒」這一稱呼，並提到亞裔美國人受歧視的問題，這被視為是其態度軟化的表現。這讓G20峰會少了很多雜音，世界主要經濟體之間順利達成協議，共同承諾向全球經濟注入5萬億美元，恢復經濟發展。

班克斯的言論可以說是這場輿論戰中典型的「政治投機」行為。雖然特朗普的言論看起來「百無禁忌」，但美儲局最新的救市舉措恰恰說明了美國政府「甩鍋」的底線。美國國債以國家信用為背書，同時也是美國應對經濟衰退的重要工具。通過量化寬鬆和發行國債，美國可以把衰退風險分散給全世界。因此，特朗普只能在文字表述上分散輿論的注意力，而絕不會因為中美之間的衝突拿美國國債開玩笑，畢竟這樣的賭注太大，等於賭上了美國國家信用。

事實上，美儲局用盡常規貨幣政策空間後，美國財政壓力也驟然增大。疫情防控和刺激經濟多需要財政支出。特朗普已經簽署了2.2萬億美元援助計劃，旨在抵消大範圍停擺引發的經濟滑坡，另外，政府推遲了申報所得税的最後期限，這些舉措都將導致發債需求激增。

富國銀行（Wells Fargo）預計，美國2020財年聯邦預算赤字可能會增加至2.4萬億美元，相當於美國國內生產總值（GDP）的11.2%，這是自二戰以來的最高比例。雖然白宮已經在討論第四輪經濟刺激計劃，但這場危機可能還沒有到達底部。