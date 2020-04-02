美國製造業訂單創11年新低　疫情對全球經濟影響或無「上限」

愈發嚴重的全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情使得全球經濟前景越來越悲觀，甚至有分析稱全球經濟可能在2020年上半年萎縮11％。

美國供應管理協會（ISM）最新公布數據顯示，美國3月製造業活動萎縮，因新冠肺炎疫情持續給經濟帶來壓力。3月ISM製造業指數從2月份的50.1降至49.1，再度進入萎縮區間。

雖然美國3月製造業活動萎縮幅度小於預期，但疫情造成的生產中斷令工廠接到的新訂單降至11年低點，強化了經濟學家有關經濟陷入衰退的看法。該指數低於50表明製造業萎縮，而製造業佔美國經濟的11%。

疫情正在影響各國的製造業以及消費經濟。（路透）

萬得資訊的報道指出，亞洲和歐洲各地的工廠報告了一系列挑戰。由於工人們被迫呆在家裏，一些工廠已經完全關閉。一些企業被迫減產，因為它們所需的原材料和零部件已經變得稀缺。而另一些國家則削減開支，因為隨着全球經濟進入低迷期，需求有所下降。牛津經濟研究院經濟學家科爾索普（Rosie Colthorpe）表示，製造業狀況可能會變得更糟，越來越嚴格的封鎖措施將導致更多的工廠被迫關閉。

另據財聯社報道，美國投資管理集團貝萊德董事總經理比薩特（Amer Bisat）4月1日表示，由於冠狀病毒大流行，全球經濟可能在2020年上半年萎縮11％。

Bisat說：「這將比我們在2008年看到的經濟萎縮更糟，比1918年流感大流行期間還要糟糕。但不會像1930年代全球經濟大蕭條那樣嚴重，那時經濟衰退的情況要嚴重得多，但這肯定是我們在全球範圍內看到的第二大經濟衝擊。」

聯合國則警告說，冠狀病毒爆發可能對各國和全球經濟造成「沉重」的長期影響，並呼籲加強國際合作以抗擊這一流行病。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱：「新冠病毒是自聯合國成立以來我們共同面臨的最大考驗。我們距離有效打擊新冠病毒並應對其負面影響還有很遠的距離。」