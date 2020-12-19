【財經評論】美元跌穿關鍵水平　三方面解讀為何匯價陷入漩渦

隔晚美股創歷史新高，同時聯儲局議息會議後，美匯指數輾轉跌穿90關鍵水平，是逾兩年半來首次。美匯指數的變化，不但影響國際投資者的資金部署，更會影響世界各國持有美債的意願，觸發的資金流動規模數以十億計。美國財政部本周數據顯示，中日兩國在上月繼續減持美債，延續過去數月趨勢。本文將從以下三方面解讀為何美元匯價如陷入漩渦。

美匯指數掛鉤六大貨幣匯價

談及美匯指數，首先要了解與其掛鉤的六大流通貨幣，當中佔比最重的是歐元，佔比接近60%，其後是日圓、英鎊分別比重佔一成以上、然後依次是加元、瑞典克朗及瑞士法郎。這六種貨幣的匯價變動，會相應影響美匯指數，指數向下，反映美元滙率疲弱，反之則是升值。

美匯指數偏弱，是商品價格上漲的原因之一，油價昨晚就升至3年高位。（視覺中國）

（一）脫歐談判期間 歐元英鎊升至逾兩年高

由此可見歐元及英鎊的上升，會對美匯指數造成下行壓力，今年底歐盟與英國正忙於為英國脫歐問題展開多輪談判，歐盟-英國聯合委員會周五（18日）同意1月開始實行脫歐協議，意味雙方的談判限期已經屆死線。雖然對於公平競爭法規及英國水域漁業權仍未達成共識，不過市場憧憬隨著談判死線逼近，雙方會為顧全大局會被逼擴大接受空間，帶動英鎊及歐元都雙雙升至逾兩年高位，英鎊兌美元最新報1.35，歐元兌美元亦升至1.22水平。

歐元及英鎊升值固然會影響到美匯指數，不過，最為影響美匯指數升跌的關鍵，始終是美國財政狀況以及聯儲局推行的貨幣政策。

歐央行

（二）美預算赤字遠超其他發達國

美匯今年的跌浪，源於美國自今年3月起推行「無上限」量化寬鬆，同月推出歷史性2萬億美元第一輪刺激經濟財政計劃，以拯救當時失業人數突破330萬破紀錄的經濟危機。央行急速「開水喉」後雖然止住了百萬失業人口的升勢，不過對國家財政構成天大壓力。截至 9月底的財政年度預算赤字飆至逾3萬億美元，創新高紀錄。

相較之下，同樣受疫情困擾的日本及德國的預算赤字數據遠好過美國。據國際貨幣基金組織（IMF）預測，美國2020年的赤字額與國內生産總值（GDP）之比達到18.7%，對比之下，歐元區為10.1%，日本為14.2%，美國財赤問題明顯惡化，令到美元匯價如同陷入泥沼。

最新美國政府仍趕緊在聖誕長假期，推出新一輪刺激經濟財政計劃，雖然在兩黨的角力下，刺激規模由數月前一度傳出的逾2萬億美元，大幅縮減至9000餘億美元，不過對本來已經債台高築的聯邦財政仍會構成不少壓力。

國際貨幣基金組織（IMF)報告預測，美國2020年的赤字額與國內生産總值（GDP）之比達到18.7%（IMF官網）

（三）SWIFT數據：美元跨境貿易使用量下跌

另一方面，貨幣的匯率變動，往往與其在國際跨境貿易中的使用量及流通量互相關連。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，歐元於10月份成為全球支付使用量最多的貨幣，是自2013年2月以來首次超越美元。報告指出10月份歐元使用量為37.82%，比去年底增加逾6個百分點；至於美元使用量為37.64%，較去年底下降約4.6個百分點。數據反映美元作為結算貨幣的領導地位正受到考驗。

金融海嘯美匯曾低見70歷史水平

其實市場憂慮美元貶值危機，已經不是第一次出現，於2007至2008年環球金融海嘯，美聯儲推出多輪量化寬鬆貨幣政策托市，市場對美元產生信任質疑，當時令到美匯指數由2006年約80至90的水平，急速下跌至2008年曾低見70的歷史低位。不過，到了2011年，歐債危機爆發，令當時歐元陷入較美元更大的困境，間接挽救了美元信心危機，美匯逐步回升，到2014年才重返90水平。

借古鑑今，美國今年3月的「無限」量寬，加上疫情對經濟造成嚴重打擊，美匯指數今日再度跌穿90的關鍵水平，美元匯率受到考驗，未來走向將對全球投資方向及資金輪動帶來巨變。