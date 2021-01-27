專家：台灣物聯網基礎良好　具發展優勢

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-01-27 09:00

"亞洲．矽谷"計劃執行中心於周二（26日）舉行，亞州矽谷2021智慧物聯國際商機論壇」，邀集台灣國發會主委龔明鑫、亞洲．硅谷計劃執行中心執行長高仙桂、亞洲．硅谷物聯網產業大聯盟榮譽會長施振榮到場致詞，並有顧能公司（Gartner）研究副總裁蔡惠芬、谷哥（Google）台灣董事總經理馬大康、台灣松下電器（Panasonic）整合方案事業本部副總經理紀文傑及皇輝科技執行長張智強等進行專題演講。

龔明鑫指出，"亞洲．矽谷"計劃以推「動物聯網產業與健全創新創業生態系」為兩大發展主軸，今年到2022年整個物聯網領域仍有爆發性成長空間，政府也將會投入新台幣950億元打造數字5G、AI基礎建設，深化物聯網與AI、5G等前瞻科技結合。並且持續鬆綁新創法規如沙盒機制、數字人才培育等。

蔡慧芬預測，2024年左右，至少有50%企業在產業開發應用上都會與物聯網息息相關，提升公司轉型與產生效率，而未來兩年至五年內，有四項關鍵技術若能突破，則可一舉突破技術應用的瓶頸，如啟用物聯網（IOT-Enabled）、數據商務技術平台（Digital Business Technology Platform）、數字分身（Digital Twin）、及事件流式處理等（Event Stream Processing）。

亞州矽谷2021智慧物聯國際商機論壇

馬大康認為，美國在疫情影響下，被迫極力開發智慧醫療及遠距醫療等物聯網技術，而台灣在5G、AI、半導體、雲端科技等產業均有完備的佈署，且擁有許多優秀的技術人才，將會成為台灣的競爭優勢。

紀文傑以日本藤澤永續智慧小區（Fujisawa SST）為例，指出受惠於AI與物聯網等技術的普及，智慧城市具有能源管理、小區安全監控、健康照顧、綠能交通及智能主區管理等功能，這些模式深植於居民的生活模式中，給台灣物聯網業者很好的借鏡案例。皇輝科技則是亞洲．硅谷計劃重點國際SI公司，在東南亞有完整的軌道通信實績，其執行長張智強分享其如何讓台灣產業技術及資源有效整合，並且站在日本大廠巨人肩膀上的經驗，提供了前往東南亞地區發展的一套模式。

在綜合討論時，經濟部工業局系統整合推動辦公室主任杜順榮亦與在場諸多來賓分享辦公室的運作模式及整合推動經驗，他指出，該辦公室辦演一個整合性平台，旨在將台灣廠商的解決方案整合並且輸出國際，也積極進行商機研究、規劃帶團出國考察等方式，協助台灣廠商建立知名度。杜順榮並分享了疫情期間台灣推出了口罩地圖、海關防疫通報系統、電子圍籬2.0及實名制口罩系統等，進行了完整的整合性運用的經驗，這些機制透過國外諸多網紅的介紹也讓台灣的解決方案得到了國際的高度肯定。

不過值得指出的一點是，口罩地圖仍是植基於與中央健保局的系統聯機的舊式技術，而所造成的店家口罩庫存數據無法實時更新、數據錯誤等狀況造成了民眾的困擾，與中國上海市採用區塊鏈、物聯網等機制推行的口罩地圖形成了強烈對比。