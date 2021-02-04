財經評論│歐亞航運費急增　歐洲零售企業取貨難

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

亞洲區至北美市場、以及亞洲區至歐洲的航運業出現供不應求，令到運費急增，兩個月內從亞洲通往歐洲的海上貿易航線上的成本升了兩倍，部分航線的運價漲幅達五倍。市場關注運費急升，業界「一櫃難求」，對環球經濟復甦的不良影響。

據貨運商與進口商指出，由亞洲運送一個40呎貨櫃到歐洲北部，費用在去年11月時約是2,000美元，現在升到超過9,000美元。

對於航運運費急升，主因是運輸物流供應鏈仍然受到新冠肺炎疫情的干擾及衝擊，可以分作三方面去分析。首先，疫情爆發後船運需求持續強勁，令到貨櫃短缺現象頻生，業界表示，即使願意出高價，仍會出現「一櫃難求」的情況。

研究機構 xChange 的「集裝貨櫃可用指數」 (Container Availability Index) 是用於量度全球各大港口的集裝貨櫃是否供不應求的指標( xChange)

據物流業研究機構 xChange 的「集裝貨櫃可用指數」 （Container Availability Index） 是用於量度全球各大港口的集裝貨櫃是否供不應求的指標之一，該指數低於0.5代表市場目前供不應求；高於0.5則代表供應有剩餘。

自今年起上海碼頭的「集裝貨櫃可用指數」指數一直企於0.3水平，現時是0.35，反映集裝貨櫃持續處於供不應求的狀態。分析指在2月中旬農曆新年期間該指數應保持在0.35至 0.38左右。

碼頭關口檢疫推高貨櫃倉費

第二，環球多國仍然受到新冠肺炎疫情侵襲，因此無可避免地加強關口檢疫措施，特別是對於國際海運、貨運等碼頭地區的防疫工作就更不能鬆懈。由於國際商船將貨品從海外運到國內時，必須經過多重消毒殺菌工序，同時，要對進口貨品包裝作核酸檢測，一旦發現檢測是陽性，更需要對所有地方進行全面消毒，安排運輸工人進行檢測。這樣一來，貨品就變相是關在貨櫃內、不能運走，但是同時要向碼頭公司支付船隻的停泊費用及貨櫃儲存費用，推高了航運成本。

航運期拉長 出口國貨櫃量嚴重不足

第三、在全球的製造業產業結構上看，中國一向是世界工廠，出口的貨品量遠高於進口量。同時，在疫情下由於海外國家的工業運輸受阻，變相中國成為主要的防疫用品出口國，加劇了中國和其他國家的出入口差異。例如有歐亞航線業界人士指，貨櫃是完全裝滿貨物由亞洲運往歐洲地區，但是回程時卻幾乎是半空的貨櫃。貨運出口量的差異，亦是造成運輸價格成本上升的原因。

同時，歐美國家因疫情未受控，造成港口裝卸、倉庫、貨車等物流環節人力短缺，令到貨櫃裝卸、內陸運輸相關流程嚴重延誤，因此即使各家航商將所有運能全數投入市場，但是貨櫃運回亞洲地區的時間大幅延長，加劇了出口國欠缺貨櫃的情況。

歐洲零售企業面對缺貨問題影響大

事實上，由於亞洲往歐美地區的運費急升，對歐洲零售企業的影響逐步浮現。歐洲零售企業不但要面對產品運輸成本上升，亦要面對船期緊張造成產品缺貨的問題。

歐洲體育用品貿易聯合會副秘書長Youri Mercier表示，貨運延期數周已對企業產生「重大影響」。該聯合會的成員包括Nike、Puma和Adidas等運動龍頭品牌。他指行業面對之前的新冠肺炎、英國退歐，現在又遇到貨櫃價格飆升的問題。

歐洲零售企業不但要面對產品運輸成本上升，亦要面對船期緊張造成產品缺貨的問題。

不過，另一方面，運費上升對航運企業帶來獲利機會。全球最大航商馬士基（Maersk）去年股價跑羸大市，股價在去年3月疫情爆發至歐美期間，股價曾低見5,000元丹麥克朗（下同），於去年底股價高位曾見15,000丹麥克朗，累計翻了兩番。

集團將於本月發布去年全年業績，英國券商Clarksons Platou Securities預測，馬士基在今年前三個月可能大賺60億美元的營業利益，將為去年全年的3倍。

歐美居家工作帶動家品需求

馬士基高層表示，由於歐美居家工作的消費需求大增，特別是家具、運動器材和家居用品等，根本沒有足夠的貨櫃箱來應付當前需求，因此預期運價高企的情況將持續。他又預期海運費率可能會在今年上半年的某個時候達到最高值，未來要視乎歐洲國家實施的防疫居家隔離措施，會否帶動網購潮從而推高運費；或是由於經濟疲弱令到運費因而下跌。

業界人士認為，欠缺貨櫃的問題至少會延續到今年首季。野村控股經濟師蘇巴拉曼（Rob Subbaraman）認為，目前跨太平洋航線的標準貨櫃運費已是一年前的四倍，這還不包括其他附加費，儘管貨運需求可能會在二月後下降，但運價預期仍會在高位。

國際經濟組織亦擔心環球物流的運費高企，將對經濟復甦造成阻礙。世界銀行（World Bank）早前提到，全球航運業供不應求，業界難以滿足全球快速增長的商品訂單量，令經濟復甦前景更令人擔憂。