財經評論│環球央行幣策梳理　美股升勢似未完?

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-08 21:37

上周環球各大央行議息，本文將梳理各大央行最新行動，助投資者了解對資產價格的影響。

美國國會參眾兩院於2月5日先後通過涉及經濟紓困案的預算決議，有利總統拜登提出的總值1.9萬億美元的紓困案能順利落實。眾議院議長佩洛西預計，最終立法可能於3月15日前在國會通過。

美國參眾兩院先後通過了白宮提出的1.9萬億美元緊急救援計劃，在新冠疫情重創美國經濟後，兩屆政府先後釋放出2.2萬億美元、9,000億美元和1.9萬億美元，合共5萬億美元的救濟款項。

儲局容忍通脹升溫

龐大的資金投放刺激市場的通脹預期，市場預計通貨再膨脹（reflation）重臨，推動美國10年債息上升，現升至1.19厘水平，收市創近一年高。市場沽債買股，美國納指、標普500指數、羅素2000指數均再破頂，道指亦在31148點高位徘徊。另外，油價上升為其中一個經濟復甦指標，紐約期油升至57美元水平，布蘭特期油升至60美元，重回疫情前水平。

市場即使預期通脹升溫，但聯儲局主席鮑威爾言論偏鴿，表示要將QE實行到底。他表示，未來幾個月的通貨膨脹將是短暫的，儲局將保持耐心，如果看到短期的通貨膨脹小幅上升，暫時不會做出反應。如果有必要的話，當局亦可以增強前瞻性指引。

美國10年債息上升至1.19厘水平，較去年9月年約0.7厘的低位反彈近0.5厘，意味儲局需加2次息（每次各加0.25點子），以防資產泡沫升幅過快，但按鮑威爾說法，似是容許通脹上升而不為所動。這樣的話，投資者繼續棄債從股，美股升勢料未完。至於美匯重上91水平方面，資金回流美國，惟在寬鬆的貨幣政策之下，美元持續上升的空間有限。

（市場預期通脹升溫，但聯儲局主席鮑威爾表示，儲局將保持耐心，如果看到短期的通貨膨脹小幅上升，暫時不會做出反應。資料來源：The Daily Shot）

英國否決負利率 英鎊創9個月高

英倫銀行2月4日公布議息結果，其貨幣政策委員會成員一致同意維持當前政策不變，包括將利率維持在0.1%的歷史最低值，將資產購買規模維持在8,950億英鎊。英倫銀行明確表示，實施負利率不是其意願，只是值得為將來發生的可能性做好準備，銀行至少六個月才能為負利率做好準備。

事源在去年12月，英倫銀行貨幣政策委員會成員Gertjan Vlieghe表示，英國央行應準備好增加貨幣刺激政策，包括負利率來促成經濟從疫情中全面復甦。現時英倫銀行否定實施負利率，英鎊貶值壓力驟減。英鎊應聲彈高，歐元走弱，歐元兌英鎊升至0.877水平，創2020年5月新低（走低代表英鎊走強）。

至於歐洲央行則存款機制利率維持負0.5厘，主要再融資利率及邊際借貸利率亦分別維持0及0.25厘不變，符合市場預期。資產購買計劃規模同樣維持不變，繼續進行總規模為1.85萬億歐元的緊急抗疫購債計劃（PEPP）。

英倫銀行明確表示，實施負利率不是其意願，歐元兌英鎊升至0.877水平，創2020年5月新低。（Reuters）

留意中國即將公布的金融數據

人民銀行今日再進行1,100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，為連續第59日開展逆回購。公開市場今日有1,000億元逆回購到期，即今日淨投放100億元。此外，內地春節假期調休，昨日（7日）需要上班，人民銀行開展了500億元14天期逆回購操作。

滬深股市將於周四（11日）起休市至18日復市，本周僅有三個交易日，累計有2,800億元逆回購到期。其中，周二到周三到期規模分別為800億元和1,000億元人民幣，周四、周五中國金融市場因農曆新年假期休市。農曆新年後再有2,000億元MLF到期。

投資者可留意未來兩日人行的操作，並可留意即將公布的1月金融數據，包括1月M2、社會融資和新增人民幣貸款。據市場統計，中國1月M2增長10.1%，社會融資預期為46,130億元人民幣，新增人民幣貸款預期為35,000億元人民幣。