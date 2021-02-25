財經評論｜資金輪動轉戰收息股　呢隻藍籌基建股勁升6%！

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-02-25 21:23

恒指繼上日以超過3,500億歷史大成交急挫900餘點後，今日止跌回升，全日反彈356點。面對近期股市大幅波動，公用股成為資金避風港。今日藍籌股長和（0001）更急升逾4.5%；獲大行唱好的長建（1038），成今日升幅第四大藍籌股，單日急升逾6%，創多月來最大升幅，股價46元，逼近一年新高。

聯儲續「放鴿」 公用股高息誘人

分析認為，隔晚美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，直指美國或需時3年才能實現2%的通脹目標。由於之前聯儲曾經表明，在通脹達標之前，都不會加息，市場預期聯儲將續維持低息政策，突顯公用股的高息優勢。

美國國債債息近日屢試高位，其中指標利率十年期債息處於1.4厘以上，一度升至1.435厘，創一年高位，不過，昨晚在鮑威爾的言論下，債息升幅有所回調。雖然一般而言，美國國債債息率與公用股呈相反走勢，因為債息上升，變相是令持有債券和持有公用股收息的回報差距收窄，不過由於本港的公用股股息率是處於3厘至6厘左右，即是投資者持有公用股的股息回報，仍然較持有債券高出多達1.6厘至4.5厘，這個回報差距，足以吸引「好息之徒」繼續持有高息公用股。

另一方面，美國國債債息上升，亦是反映了隨著美國疫苗注射率加快，市場對疫後經濟見底復甦的預期，經濟復甦亦會成為公用股走高的動力。

美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，直指美國或需時3年才能實現2%的通脹目標。

澳元及英鎊走高 利好長建海外業務

公用股之中，長建今日的走勢亮眼，急升逾6%，最高見46.35元創近一年高位，大行發報告唱好長建，認為有通脹及匯率兩大因素利好長建。大和發表研究報告表示，長建業務與通脹關聯度高，同時匯率上受惠於澳元及英鎊轉強（兩貨幣今年以來各升7%及12%），對集團業務有正面推動作用。

翻查長建去年中期財報，英國基建業務的溢利貢獻9.43億元；澳洲業務的溢利貢獻為9.18億，分別佔整體溢利的28%至29%，兩地業務合計貢獻集團溢利半壁江山。由於集團財報以港元計價，因此，近期澳元及英鎊轉強，將有利兩地業務的盈利貢獻提高。

大和預期今年長建的股息收益率為5.8%，派息具吸引力，將其目標價由48元上調至50元，重申「買入」評級。

一表看清多間公用股股息回報

領展三連升 料受惠電子消費券

平證證券（香港）研究部主管郭冰樺接受訪問時表示，公用股今日升勢，主要由於美國國債上升，推動板塊輪動，認為銀行、資源股及公用股等估值大落後，吸引資金追落後。

郭冰樺對於商業地產股份看高一線，特別是主打民生項目的領展以及坐擁鐵路上蓋商場物業的港鐵。上升動力之一是隨著疫苗大規模注射，相信消費市道會逐漸走向復甦，加上財爺上日預算案中宣布會派發5,000元電子消費券，對連鎖店銷情有幫助。

領展股價今日連續第三日上升，上試75元，逼近一年高位，全日收市走高2.4%。滙豐研究發報告指，新消費券計劃相當於去年零售銷售規模約一成，對零售業主正面，看好領展，評級「買入」，目標價87.5元。

集團日前宣布，以27.7億元人民幣收購位於上海的上海七寶萬科廣場之五成權益，郭冰樺指出，集團的本地零售業務接近飽和，料將繼續透過中港兩地的新收購，擴大零售組合規模及業務多元化，創造增長動力。