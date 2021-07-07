十年美債息跌穿1.35厘創近五個月低　鄧普頓：年底將重上近2厘

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-07 19:06

美國10年期債息自2月份以來首次跌穿1.35厘，美股表現波動，不過，多位基金投資界人士，均異口同聲預計年底美國10年債息將重上2厘，通脹的增長頂峰仍未出現，包括富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai、西方資產管理投資組合經理John L. Bellows，以及布蘭迪環球投資管理投資組合經理Anujeet Sareen。

美聯儲局將於明早凌晨公布議息會議紀錄，市場關注聯儲局對減少買債和加息步伐的取態，以及對就業市場的看法。Sonal Desai指，聯儲局對就業市場言論偏向鴿派，表明全力支撐就業市場，但她卻認為美國就業情況未必可以回復疫情前，故料聯儲局加息速度緩慢。

美國6月非農新增就業 85 萬人勝預期，惟失業率稍升至5.9％，失業人數為948.4萬人。（路透社）

就業市場復甦不完全 減買債速度不會太快

美國6月非農新增就業 85 萬人勝預期，惟失業率稍升至5.9％，失業人數為948.4萬人，John L. Bellows指，美國就業市場復甦仍不完全，其中有逾300萬人表明是永久失業。「目前美國就業狀況是有工無人返，有人無工返，勞工與僱主需要時間重新接軌，相信聯儲局知道其狀況，縮減買債速度不會太快。」

就業市場復甦進度不平坦，同時，Anujeet Sareen又指，投資者不可輕視通脹走勢，相信通脹增長未來會高平均水平，而預計今、明、後年均錄得增長。

Sonal Desai指，現時市場經過大規模量寬後，不再有足夠的空間去吸收過多的流動性，未來市場將無序的重新定價市場為重大的風險。

中國收水令企業經營有困難

另外，聯儲局資產負債表突破8萬億美元，Sonal Desai指，現時市場經過大規模量寬後，不再有足夠的空間去吸收過多的流動性，未來市場將無序的重新定價市場為重大的風險。

中國方面，華融事件和個別內房傳財困，導致其債價急跌，Anujeet Sareen指，目前最大的風險為中國，中國為首個經濟體撤回刺激政策，並繼續嚴格收緊影子銀行規模，令部分公司經營有困難，但認為中央將在財政政策下手來刺激經濟，多於使用貨幣政策。