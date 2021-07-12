人行全面降準揭示下半年經濟無疑走低　巴克萊：中國第四季再降準

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-12 20:15

人民銀行在中國第二季GDP公布前宣布降準，令市場懷疑中央對下半年經濟感憂慮。經濟學家分析指，中國下半年經濟無疑將較上半年走低，全面降準表明中國開始考慮對經濟進行支持。

人民銀行上周五（9日）宣布，全面降低銀行存款準備金0.5個百分點，並將在周四（15日）起生效，釋放長期資金約1萬億元（人民幣‧下同）。國務院常務會議上周三（7日）提及降準後，市場雖然對此已有所預期，但普遍預測將定向降準，因此人行全面降準屬超出市場預期。

人行重申降準不改穩健的貨幣政策。是次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分資金被金融機構用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健及其團隊發表報告表示，是次降準所釋放的1萬億元，有部分對沖7月15日4,000億元MLF到期，並認為可抵銷地方政府特別債發行的流動性緊張問題，以及有助中小企降低融資成本。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健及其團隊發表報告認為，是次降準所釋放的1萬億元，可抵銷地方政府特別債發行的流動性緊張問題，以及有助中小企降低融資成本。（新華社）

消費疲軟未扭轉 全面降準撑經濟

中國事隔一年半後的全面降準，反令市場感意外，這會否反而向市場釋放經濟不佳的訊號？德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩接受訪問時認為，人行以全面降準而非定向降準，是主要為了應對經濟的下行風險，當中的挑戰尤其是消費的疲軟，全面降準表明中國開始考慮對經濟進行支持。

「經濟減速是大概率的事件，我們認為第二季GDP增長7.9%，未來幾個季度經濟仍然有進一步下行的壓力，主要的問題仍然是需要找到有效的需求，但目前來看信貸政策相對緊張，需求短期之內很難起來」，他說。

中國將在7月15日（本周四）公布第二季GDP，據彭博綜合預測，第二季GDP料增長8%，第一季為增長18.3%。

周浩接受訪問時認為，中國挑戰尤其是消費的疲軟，全面降準表明中國開始考慮對經濟進行支持，預計第二季GDP增長7.9%。（VCG）

巴克萊常健：料第四季降準0.5個百分點

問及6月中國金融數據不錯，對於下半年中國信貸增長或銀根會否放鬆，周浩認為，信貸表觀數據還不錯，但信貸增速仍然處於低位，「由於中央希望控制宏觀槓桿率，因此寬鬆的空間並不大」。

不過，常健團隊卻指，中國社融按年升11%，為2月來首次。「中國加快以信貸支撑實體經濟，認為上半年信貸增長減慢後，未來數月可維持穩定。不過，該行從收集得來的數據，估計經濟增長或有遜於預期的風險，預計人行將再在第四季降準0.5個百分點」。

6月中國金融數據全部超出市場預期。6月新增人民幣貸款為2.12萬億元，社會融資增量為3.67萬億元，M2亦按年升8.6%，高於市場預期的增長8.2%。