美國通脹急升5.4%創13年高　加息還看一個關鍵位│財經評論

美國通脹急升，按年上升5.4%，創近13年最大升幅，惟市場反應卻沒預期中大，分析認為，是次美國通脹急升是來自疫情後復甦行業，故料不會長久維持高位。



美國6月消費物價指數（CPI）按年上升5.4%，市場原本估計升4.9%，創近13年最大升幅，上月扣除食品及能源的核心CPI按年上升4.5%，創近30年新高，亦高過市場預期。

大部分的漲價壓力主要來自受疫情影響而停產的行業，二手車價格按月上升10.5%，佔6月CPI漲幅的至少三分之一，過去12個月，二手車和卡車的價格暴漲 45.2%。而住房物價指數持續攀升，按年增2.6%，按月漲幅0.5%，並比重佔CPI近三分之一。

美國6月消費物價指數按年上升5.4%，市場原本估計升4.9%，創近13年最大升幅。 (Gettyimages)

景順：相信債券投資者 認為高通脹不會長久

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示數據一出後，債券市場幾乎沒有反應，美國10年期國債收益率微升5個基點。從債券投資者舉動可見，他們認為美國高通脹水平不會長久，並認為在市場猶豫時，應相信債券投資者的目光。

「CPI上漲是由於新冠疫情相關的特殊因素驅動的。例如，二手車價格急升，是因為美國人普遍重新回到辦公室工作，他們很可能更喜歡開車上下班，而不是乘坐公共交通工具。其二是，機票和酒店價格分別上升2.7%和7.9%。美國酒店的價格指數現在高於新冠疫情之前的水平。」他說。

趙耀庭表示數據一出後，債券市場幾乎沒有反應，可見他們認為美國高通脹水平不會長久，並應相信債券投資者的目光。

物價雖升但時薪反跌 加息未到關鍵位

與此同時，最新的就業報告顯示，六月份非農就業人數增加了85萬人，為自 2020年8月以來的最大增幅，主要受酒店業帶動。趙耀庭表示，「這表明美國勞動力市場強勁復甦，工資可能終於開始上漲，這是迄今為止尚未發生的現象。可能今年晚些時候工資上漲，可能會引發另一輪消費支出。」

不過，時薪上升並未有出現。根據美國勞工統計局另一份報告指出，消費者物價指數按月大幅上升，轉化爲工人的實際薪資則呈現負數；本月實際的平均時薪下降 0.5%，因為平均時薪成長 0.3%被CPI漲幅所抵消掉。故此，投資者雖密切留意時薪的變化，並將成市場衡量經濟復甦及加息的關鍵。

趙耀庭認為，美股在科技板塊的帶動下，繼續創出新高。儘管擔憂估值過高，但對美國股市持中性態度，認為強勁的美國企業盈利似乎支持較高的市盈率或市帳率。不過，他認為還有更具吸引力的資產配置板塊如英國、歐盟和新興市場股票，它們緊隨美國新冠疫情後經濟反彈的走勢，並有更大的上行空間。

消費者物價指數大幅上漲，轉化爲工人的實際薪資則呈現負數，經濟復甦及加息需看時薪的變化。

中金：緊慎對待高通脹 提防非暫時性的風險

然而，中金卻取相反態度，認為要對美國通脹要抱有緊慎態度。「美國6月CPI通脹創2008年以來新高，連續三個月超出預期，這再次表明，市場與美聯儲低估了美國通脹上行風險，通脹並不是暫時的。」

中金再指，美聯儲可能會於9月會議進一步上調對今年通脹的預測，另外不排除較高的通脹水平將一直持續到明年的可能性。對市場而言，需要警惕的一個風險是美聯儲提前退出貨幣寬鬆，而一些由流動性驅動的、估值較高的資產將面臨較大的調整壓力。

不過，中金認為在市場反應上，美股和美債市場在數據公布後一開始都較為淡定，午盤後波動較大，預料市場認為如此誇張的價格數據反而認為是不可持續的。如果其後通脹依然保持很高水平的話，那麼，第四季美國通脹的翹尾將會非常明顯，也會加大屆時貨幣政策收緊的力度。