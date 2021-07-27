騰訊（700）遭罰50萬　市值蒸發近4000億　為何判罰額遠低於阿里?

騰訊（0700）於剛過去的周六再接一單新罰款，是今個月以來第六宗行政處罰，就是騰訊音樂版權問題。圍繞此事的消息早於超過一個多月前已傳出，至今終有定案。監管機構最終判罰款50萬元人民幣（下同），金額遠低於早前曾傳出的逾百億元，同時亦遠低於另一科網龍頭股阿里巴巴（9988）在今年初，因涉壟斷行為而判罰的182億元。不過，在周一（26日）中港股市大洗倉的局勢下，騰訊股價今急挫近8%，近低位收市，市值蒸發逾3900億元。

騰訊股價今急挫近8%，近低位收市，市值蒸發逾3900億元（資料圖片）

負責今次處罰的是內地市場監管總局，據監管文件指出，騰訊通過與市場主要競爭對手合併，獲得較高的市場份額。合併後實體佔有的獨家曲庫資源逾80%，在市場上或具有限制競爭的效果。

同時，在罰款以外，當局首次要求，企業要將市場競爭局面恢復，訂明騰訊及關聯公司須在30天內解除獨家音樂版權，未來不得與上游版權方達成獨家版權協議；而與獨立音樂人的獨家合作期限不得超過3年，與新歌首發的獨家合作期限不得超過30日

當局首次要求，企業要將市場競爭局面恢復，訂明騰訊及關聯公司須在30天內解除獨家音樂版權（騰訊音樂）

計及今次騰訊音樂的判罰，這是本月以來，騰訊收到的第六宗行政處罰。之前的六宗分別為：（1）騰訊收購蘑菇街股權違法實施經營者集中案、（2）騰訊收購獵豹移動股權違法實施經營者集中案、（3）騰訊收購搜狗股權違法實施經營者集中案、（4）騰訊收購小紅書股權違法實施經營者集中案、（5）騰訊收購58同城股權違法實施經營者集中案。另外，還有一宗不是行政處罰，而是直接遭監管叫停的交易，就是騰訊要對兩大遊戲平台虎牙和鬥魚合併的交易。

為何會出現「重罰阿里，輕放騰訊」這種情況呢?若將騰訊的收購交易，和阿里巴巴受處罰的原因作比較，可以更易掌握監管機構的政策思路（資料圖片）

值得留意的是，雖然六宗行政處罰集中在一個月公布，不過，細看處罰細則及金額，其實每宗交易的罰則只是數十萬元，即使累計加起來，仍然是遠遠低於阿里在4月初的182億罰款。

重罰阿里輕放騰訊 原因何在?

為什麼會出現「重罰阿里，輕放騰訊」這種情況呢?若將這六宗收購交易，和阿里巴巴受處罰的原因作比較，可以更易掌握監管機構的政策思路。

首先，回看今年4月，阿里遭破天荒重罰逾180億元的原因，出事的是對電商平台的「二選一」，即是阿里阻止商家於其競爭對手平台如京東等開店，或從事促銷活動，此舉會限制了網絡銷售平台服務市場的競爭。

由於電商平台是阿里的皇牌業務，阿里的淘寶及天貓，是內地電商龍頭，在2015至2019年，阿里網絡零售平台商品交易額，在中國境內網絡零售商品交易總額中，佔比介乎61.83%至76.21%。

若果容許阿里在這個在半年交易額總值超過6萬億的市場內，逼迫商戶「二選一」，損害的不但是商家的利益，還有在淘寶平台消費的近8億位用戶（資料圖片）

政府數據顯示，今年首六個月，內地全國網上零售額61133億元，按年增長23.2%，兩年平均增長15.0%。若果容許阿里在這個在半年交易額總值超過6萬億的市場內，逼迫商戶「二選一」，損害的不但是商家的利益，還有在淘寶平台消費的近8億位用戶，令他們不能充分享受商家在不同電商平台的打折及推廣優惠，影響的是民生消費成本。

反之，騰訊的收購交易，涉及小紅書、蘑菇街等女性消費平台APP，以及搜索引擎如搜狗等，即使收購完成後，也不至於會取得壟斷性地位，因為市場仍有很多其他對手。例如在互聯網搜索引擎服務領域上，據市場數據統計平台statcounter，搜狗只是排第二，過去一年市佔率約11.27%至24.54%，距離市佔率第一的百度仍有很大距離（其市佔率一直介乎65.35%至78.41%）。

騰訊音樂去年全年總收入，不足300億元。（資料圖片）

再看，最新遭判罰的騰訊音樂壟斷問題，由於內地線上音樂的市場規模，遠低於內地電商平台--據阿里的全年業績，單計其內地零售商業的收入規模，也就是電商業務為主的，已經超過3000億元人民幣。相比之下，騰訊音樂去年全年總收入，只是不足300億元。另外，網上電商銷售不同於音樂，前者是實質的衣食住行消費需求；後者是文娛的享受，亦是另一個原因造成監管的罰則大有不同。

雖然，從上述比較可以看到，騰訊面對的監管風險，是低於阿里；不過不代表市場能夠承受，特別是周一遇上中港股市「洗倉式」下挫，內地上證及深證成指挫2.3%-2.7%；本港恒指急挫4.2%；科技指數更大瀉6.6%，最終騰訊亦難逃一跌。不過，從估值上看，騰訊（0700）經已跌至吸引水平，現時市盈率已跌至近22倍，估值更跌穿中美貿戰底部。除非整個港股市場遭外資投行Derating（下調評級），否則難見騰訊跌至如此低位。