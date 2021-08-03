騰訊日內低位反彈逾5%　官媒口風急轉背後　兩大龍頭亦搶先出招

內地網絡遊戲一哥騰訊（0700）今日股價出現「V形」反彈，收市價較日內低位反彈逾5%。觸發點是內地官媒今發布一篇批評網絡遊戲是「精神鴉片」的報道，導致騰訊、網易（9999）及一眾手遊股股價今急挫，騰訊股價早段跌幅最大達到10.8%。不過，午後該篇報道被撤回，同時騰訊亦立即公布新措施，表明禁止未滿12歲用戶課金（即付錢玩遊戲或買遊戲道具），刺激騰訊股價自日內低位423.6元反彈，收市報446元。不過，收市價計仍然較上日下跌6.1%，市值蒸發逾2,700億元。



官媒《經濟參考報》發表文章《「精神鴉片」竟長成數千億產業》。（經濟參考報）

經濟參考報今早批評網遊是「精神鴉片」

今早官媒新華社旗下《經濟參考報》撰文批評遊戲是「精神鴉片」；再點出騰訊旗下《王者榮耀》為最受學生歡迎的網絡遊戲，並建議平台要增強社會責任意識，不要純追逐利益，而要完善未成年人防沉迷系統。

不過，事件在一日之內有明顯的轉向。

首先，午後《經濟參考報》突然剔除了該篇稿件，在黃昏時又將稿件恢復，但是將標題轉換，由「精神鴉片竟長成數千億產業」，改為「網絡遊戲長成數千億產業」，內容中亦未提及「鴉片」、「電子毒品」等詞。

騰訊（700）今日股價出現「V形」反彈，收市價較日內低位反彈逾5%。（中新社）

另一官媒中新網指不應將責任完全推向學校及遊戲廠商等

其後另一官媒《中新社》旗下《中國新聞網》發表評論，指出近日有消息指網絡遊戲是精神鴉片，背後反映出遊戲防沉迷工作的不足，以及社會各界的擔憂，不過將責任完全推向學校、遊戲廠商及孩子監護人任何一方都是不道德的。

官媒的語氣及表達方式在一日內有明顯的轉變，支持一眾網遊股股價低位反彈。不過，市場仍然視之為對網絡遊戲的一個警告訊號，原因是近期內地監管機構，大力加強對教育相關領域的監管，特別是內地「雙減」政策（即《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》）對補習班等校外課程實施嚴格監管，一刀切地要求培訓機構不得上市融資，亦不容許外資通過收購參股學科類培訓機構。因此，對於今次《經濟參考報》的發聲，投資者擔心是預示監管機構將會推行新政策，進一步監管遊戲產業。

而站在網絡遊戲企業的角度，要保障企業最大的利益，搶先推出新措施，避免年輕人過分沉迷遊戲，遠比留待官方機構出手，推出新監管政策來得化算。

騰訊表示禁止未滿12歲用戶課金，又將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制（資料圖片）

騰訊搶先出新招 禁止未滿12歲用戶課金

作為內地網絡遊戲的兩大龍頭騰訊及網易，深諳此道，在今午立即發聲，表明會推出新措施以免青年人過於沉迷遊戲。其中騰訊表示，禁止未滿12歲用戶課金（付錢玩遊戲或買遊戲道具）。集團將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。

網易加強審核直播平台

至於網易亦宣布啟動暑期未成年網絡環境專項整治活動，將針對旗下直播平台、社交平台加強審核，並對平台內容展開篩查行動，清理處置相關違法違規的信息和賬號。

在內地官媒口風轉變，以及兩大網遊龍頭新措施下，多間網遊股跌幅有所收窄。騰訊的股價由日內低位423.6元明顯反彈，最終以446元收市，低位反彈幅度逾5%。不過，收市價計仍然較上日下跌6.1%。至於網易今日一度急挫最多近16%，跌幅比騰訊來得更急，不過午後跌幅亦明顯收窄，最終收市挫7.8%。

網易宣布啟動暑期未成年網絡環境專項整治活動，將針對旗下直播平台、社交平台加強審核，並對平台內容展開篩查行動（資料圖片）

2018年內地停批新遊戲版號 騰訊股價高位插46%

固然，一篇官媒的報道，令到今日多間網遊股出現雙位數的股價跌幅，反映的是市場情緒過於敏感及波動，不過，近期投資者經歷了內地在多個民生相關的行業強監管，加上市場有了2018年內地亦曾經嚴格規管網絡遊戲審批的經驗，當時內地一度停止新遊戲版號審批接近一年之久，令到網絡遊戲只能免費公測，而不能收取任何費用，拖累騰訊的股價接近腰斬，股價一年內由高位466元，急跌至251.4元才回穩，跌幅達到46%。因此，今日投資者不問價倉卒扔貨，其實亦是情理之中。

現時外界對於投資內地科網產業的信心受到打撃。瑞銀本周發表了一份報告，估計內地對互聯網監管政策收緊仍在進行之中，市場監管總局亦加大了對社區團購的管控力度，預期內地對互聯網監管可能至少持續到今年年底，並建議對內地互聯網行業的「減持」看法。