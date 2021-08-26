恒大連續三年盈警　傳百億售香港總部撲水　國家隊接手成數仍高

債台高築、賣樓救亡、存款遭凍結、人行約談，關於恒大集團（3333）的消息一單接一單出爐。在市場仍推測，國家隊會否成為白武士之際，恒大公布盈警，料半年利潤下降最多39%，是連續第三年盈警，觸發系內四間上市公司今日股價全線向下。不過，對於今年來市值已經下跌1,400多億元的恒大，股價再受壓，似乎已非新鮮事。



恒大今次的盈警，是自2019年開始，連續第三年就中期業績發盈警。集團預期今年上半年淨利潤為90億元人民幣（下同）至105億元，較去年同期下降為29%至39%。

恒大上半年房地產開發業務及新能源汽車合共虧損88億元(資料圖片)

購房優惠促銷 房產業務仍蝕40億

雖然集團的債務問題，是市場早已經知悉之事，不過，今次盈警提到，房地產開發業務及新能源汽車合共虧損88億元，當中主業房地產開發業務虧損約為40億元，仍教市場意外。反映雖然恒大年內積極啟動「5．31購房節」優惠促銷，減價賣樓，仍不能扭轉地產業虧損。

翻查資料，今年上半年，恒大累計合約銷售金額3,567.9億元人民幣，較2020年上升逾2.2%；不過若比較銷售面積，上半年售出共4,301.4萬平方米，按年大升11.3%。可見售樓價格明顯受壓。

集團低價賣樓 半年合約銷售額僅升逾2%

事實上，恒大減價賣樓，今年在多地掀起了一波樓市小高潮。如南寧恆大禦府、昆明恆大珺睿等項目，開盤當天售出率均超80%，其中昆明恆大珺睿開盤當日銷售金額12億元人民幣；昆明恆大陽光半島亦曾登上昆明樓市空港片區商品房銷售榜榜首。

不過即使減價賣樓，從最新盈警可見，賣樓也不足以扭轉地產業務的虧損。面對萬億的負債規模，恒大的下一步，出售上市公司資產，以及手上貴重的地皮物業，是僅存不多的套現方法。

因此，今個月恒大以32.5億港元，出售恒騰11%股權，騰訊亦有份接貨。下一步，市場預期公司將會出售旗下市值逾600億港元的恒大物業（6666）套現。

恒大以32.5億港元，出售恒騰11%股權，騰訊亦有份接貨。(資料圖片)

灣仔總部亦求售 曾為全港最貴商廈

除了上市公司之外，近日，集團在灣仔告士打道一線地段的「中國恆大中心」近日亦屢傳出售。這座物業是在2015年11月，以125億港元的天價，向華置購入，成交價打破當時全港商廈最貴紀錄，金額及呎價均創新高。而且當時屬恒大首度大手涉足本港房地產市場，可謂「平地一聲雷」。而當時賣出全幢商廈令華置帳面勁賺逾120億元或26倍。

問題是，即使恒大仍有多項資產、貴重地皮、商廈可供出售套現，不過，在內地嚴格監管「房住不炒」，多間上市內房股，都在積極減債，以符合「三條紅線」的資本規定。那麼恒大這批過百億的地產項目，誰會願意接手呢?

市傳恒大出售港總部中國恆大中心

恒大賣產 廣東國資委積極協調

市場一直有指，廣東國資委在恒大出售資產減債的事件上，有關鍵角色，正在協調各方企業，參與收購恒大的資產，避免恒大的流動性問題，惡化至影響房地產市場、甚至金融系統穩定。

事實上，近期傳出有意收購恒大資產的潛在白武士，主要是深圳地鐵持股的萬科（2202），以及廣州市政府旗下的越秀集團。

在本月初傳出，由深圳地鐵持股的萬科，將牽頭財團，收購恒大物業。不過至月中，又有消息指，買賣談判未能達成共識，萬科會退出收購談判。其實，當談及「億億聲」的資產交易，買賣雙方揚言離場，亦只是常見的議價談判的技巧之一，目的也是爭取一個更佳的作價。

至於灣仔告士打道的「中國恆大中心」，本周有消息指，國有的越秀地產有機會成買家，不過暫時集團否認傳聞。

近期傳出有意收購恒大資產的買家，主要是深圳地鐵持股的萬科（2202），以及廣州市政府旗下的越秀集團。(VCG)

恒大否認高層由深圳搬到廣州辦公

今日有內地傳媒引述知情人士透露，恒大主席許家印及一班高層，以及涉及投資、財務的核心部門，由深圳搬到廣州辦公，主要是考慮未來一段時間，方便與廣東省相關部門的工作對接，又指「畢竟現在一些工作人員每天都需要往廣州國資部門跑」。至於恒大方面則否認消息。

在廣州起家的恆大，一直被視為廣州的代表性企業之一，也是廣州為數不多的財富世界500強企業。但2016年9月開始，恆大地產集團、恆大集團等先後從廣州遷出，重新在深圳市南山區進行工商登記註冊，恆大自此成為深圳企業。

不過，不論恒大是深圳企業，或是廣州公司，其對內地整體房地產市場的重要性，是無可否認的。畢竟，去年恒大全年的合約銷售金額（按權益金額計）高達6,690億元人民幣，穩佔全國第一位，拋離第二位及第三位的碧桂園及萬科地產超過1,000至2,000億元人民幣。

恒大倘若出售手上的資產，最終花落誰家，現時雖仍存變數，不過投資者可以觀望下周二（31日）恒大將公布中期業績，相信屆時管理層已經準備好接受投資界的質詢。