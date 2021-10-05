復星醫藥反彈13%　疫苗股被誤殺?　摩根士丹利：口服藥難取代疫苗

日前醫藥股尤其是疫苗股大跌，全因美國默沙東（Merck）臨牀實驗證實其新冠口服新藥成效顯著，不過，事實上，仍需要注射疫苗以作預防傳播和感染新冠病毒之用，而口服藥是治療之用，兩者並無相沖，大行指這屬市場反應過度。



美國藥廠默沙東（Merck）宣布臨牀實驗證實，其研發的口服新藥「Molnupiravir」能夠大幅降低新冠患者的重症住院或死亡風險。同時，這種治療新冠患者的藥物將住院或死亡的風險減少了大約一半。事隔一日，美國過敏和傳染病研究所所長福奇表示，藥廠默克醫治新冠肺炎新藥「絕對不會」替代新冠疫苗，但補充該藥在未來實施前景廣闊。

昨日醫藥股瀉近一成，甚至部分疫苗相關股更捱沽逾兩成。可是，今日疫苗股反彈，復星醫藥（2196）反彈約13%，康希諾（6185）升6.2%。同時，CRO行業回穩，藥明生物（2269）回升1.9%，藥明康德（2359）跌1.5%，康龍化成（3759）微跌0.1%。

圖為美國默沙東藥廠研發的新型冠狀病毒肺炎口服藥molnupiravir。（Reuters）

新冠疫苗吸金 科興半年料賺500億元

現時先行的五隻疫苗在全球進行注射，包括科興中維的滅活疫苗、國藥（1099）和中國生物武漢生物製品研究所研發的滅活疫苗，美國生物科技公司Moderna的mRNA疫苗、輝瑞聯合德國生物科技公司BioNTech開發的mRNA疫苗、阿斯利康和牛津大學開發的腺病毒載體疫苗。

全球疫苗注射人數正在上升，美國疾控中心指，美國已有超過2.16億人至少接種一劑新冠疫苗，超過1.86億人完成接種，而中國接種新冠疫苗人數亦達22億劑次。另外，歐洲藥品管理局支持18歲或以上人士，接種輝瑞新冠疫苗加強針，同時建議免疫系統受損群組，在接種兩劑疫苗至少28日後，再打一劑輝瑞或莫德納疫苗加強針。

隨接種人數上升，藥企盈利愈多。據中生製藥（1177）公布的上半年年報，盈利約為84.8億元（人民幣‧下同），按年增長583.6%，其中聯營公司及合營公司貢獻利潤為75.85億元，主要來自對科興中維持有的15.03%的權益收益。 以此推算，科興中維上半年盈利接近504億元，超出市場預期的300至400億元。由此可見，新冠疫苗成為藥企賺錢的方式。

科興中維上半年盈利料接近504億元，超出市場預期的300至400億元。（Reuters）

摩根士丹利：疫苗與口服藥可以共存

除中國以外，科興中維的疫苗生產地遍及印尼、馬來西亞、巴西、土耳其、埃及。公司今年已經與中國以外的近20個國家簽約近9億劑疫苗的合作協議，而目前已在全球完成接種超過10億劑。

現時默沙東新冠口服新藥效用顯著，令市場擔憂不再需要疫苗，從而影響該等藥企或潛在推出疫苗的藥企盈利。

然而，摩根士丹利認為此實為過慮，並以流感為例，流感疫苗與口服藥兩者可以共存及成為治療方法，而注射疫苗有效阻止病毒擴散，是打擊病毒不可缺少的的方法，又可減低患者住院及死亡，暫時未見到要將其剔除的原因。因此，該行認為市場恐慌性拋售的反應過度，反而提供更佳的買入位入市。