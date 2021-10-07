施政報告｜逾500隻港股潛在納入人民幣計價　專家料藍籌股成首批

今天特首林鄭月娥公布本屆任內最後一份《施政報告》，對於如何提升本港國際金融中心地位，報告提出進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，更點出研究容許「港股通」南向交易的股票，以人民幣計價等具體措施。現時有逾500間港股納入了「港股通」交易名單，意味這批港股未來有機會採用人民幣計價。專家估計此舉可將現時日均約300至400億元的港股通成交金額進一步推高，強化本港的離岸人民幣業務，同時促進人民幣國際化的發展。



據上交所及深交所資料，現時內地投資者，可以透過「滬港通」買賣的港股數量，達371間；而透過「深港通」買賣的港股數量更達525間。意味一旦中港兩地正式落實將南向港股通股份納入人民幣計價，將會有超過500間港股有機會採用人民幣計價。

▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



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港股通成分股納人幣計價 專家指方向正確

港交所年報顯示，港股通在今年上半年總成交金額創新高，平均每日成交額達到481億元，較去年同期急升1.3倍，升幅不但高於大市平均成交額增幅（增60%）；同時亦高於滬股通及深股通平均成交額增幅（增54%）。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，港股通的成交額近年明顯增長，因此港府研究容許「港股通」南向交易的股票，可以採人民幣計價，政策方向正確，同時可對本港金融市場帶來多項好處。

首先，對港股通交易金額而言，容許內地投資者直接用人民幣買港股，既可以省卻匯率兌換的手續，避開匯率變動風險，而且操作上更方便，相信對推高港股通的成交額有正面幫助。此外，新計劃亦能加快人民幣國際化的步伐，從而穩固本港的人民幣離岸中心地位。

現時建議將逾500隻的港股通股份，採用人民幣計價，將提高了對交易所的系統數據運算、處理及結算的要求。林樵基關注到要同時進行雙幣結算，會涉及交易所的金融基建系統升級，不過他相信按港交所現時的系統配置及數據處理能力，可望逐步做到。

林樵基表示，將港股通南向交易的股票納入人民幣計價，需考慮交易所的金融基建系統升級（訪者提供）

騰訊美團長期為港股通活躍股五強

對於什麼股份可望率先納入人民幣計價，他認為首批會是藍籌股以及成交量大的港股通股份。

參考港交所數據，近期的五大港股通成交活躍股份，分別是騰訊（0700） 、中海油（0883）、美團（3690）、安踏（2020）以及碧務（6098）等。

證監會設工作小組 與內地探討在港買賣人民幣計價證券

證監會主席雷添良表示，政府就拓展香港離岸人民幣業務和市場互聯互通安排提出多項計劃，並制訂連串措施以將香港發展成為綠色金融中心，將進一步鞏固香港在連結國際投資者與內地市場方面的獨特角色。

對此，證監會正成立工作小組，成員包括金管局及聯交所，就推動在香港買賣人民幣計價證券方面進行可行性研究。證監會又指，會與內地有關部門共同探討將人民幣櫃台納入股票市場交易互聯互通機制下的港股通之內。

港交所行政總裁歐冠昇指出，樂見政府支持拓展互聯互通計劃﹑繼續完善港交所上市機制﹑發展香港市場作為人民幣產品交易中人，及支持香港發展成為區內綠色及可持續金融中心，認為有關措施可以鞏固香港資本市場吸引力。