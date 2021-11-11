金價升穿1835美元阻力兼創五個月高！　三大推升因素你要知

黃金連升五日並突破1,835美元橫行阻力區，然而美元卻升至95水平，金價與美元兩者同步上揚的走勢並不尋常，恒生銀行首席市場策略員溫灼培解釋，金價上升有三大因素支撐，而美元走強主要只因英鎊和歐元太弱所致。



溫灼培指，技術上，金價突破過去四個月的1,835美元阻力區，現已成為金價的初步支持位，料後市先挑戰今年6月1日高位約1,916美元高位。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，金價上升有三大因素支撐，第一是通脹，全球通脹嚴重，美國10月CPI按年增6.2%，創30年新高，而就業市場亦見強勁，每小時平均年工資增長率升4.9%。歐元區通脹升至增4.1%，為13年來最高。「現時環球通脹甚高，歐央行又表示明年不會加息，美國又只是縮減買債，投資者需要尋找保值產品，故投資至黃金。」

溫灼培指，金價突破過去四個月的1835美元阻力區，料後市先挑戰今年6月1日高位約1916美元高位。（張浩維攝）

RCEP+資金回流助谷起金價

第二，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）將於明年1月1日生效，而RCEP明年對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳洲等4個非東盟成員國率先生效，其有達九成產品關稅將可獲得豁免。溫指，「受惠RCEP，明年開始亞洲地區的貿易會大為增加，亞洲經濟好了，加上這地區對黃金甚為偏好，帶動黃金需求。」

第三，大量黃金在第三季從ETF市場中流失，只要於第四季資金稍回流到黃金ETF市場，黃金的價格也可望回升。《世界黃金協會》（WGC）公開的全球第三季黃金供求報告中顯示，第三季ETF黃金不單沒增長，更出現了26.7噸黃金的淨流出，「只要第四季錄得淨流入，便可谷起個價。」

美元與黃金同步上漲並不尋常，溫灼培認為美元上漲只屬「好運」，因英鎊和歐羅太弱。（VCG）

美元走強只因英鎊歐元太弱 後者創去年7月低

黃金是以美元計價的，黃金可用作保值、避險、反映利率或通脹的功用。普遍來說，「美元升，黃金跌；美元跌，黃金升」，兩者多呈反向走勢。可是，目前卻出現「美元升，黃金升」的現象，並不尋常。

對於美元與黃金同步上漲，溫灼培認為美元上漲只屬「好運」，由於通脹是對貨幣不利，會蠶食購買力，「美國面對現時通脹高企亦不加息，美元本來是要跌的，只不過歐央行更鴿，表示明年更不會加息，英國又遜市場預期的未動手加息。再者，美匯指數之中，歐元佔58%，英鎊佔12%，兩者貨幣較美元更弱，所以才令美元走高。」

英鎊兌美元報1.33水平，創去年12月新低，歐元兌美元報1.14水平，更創去年7月新低。