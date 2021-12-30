成也資本敗也資本　美國手握頁岩油卻失定價權｜財經評論

國際油價今年升勢強勁，創七年高位，由年初不足50美元，升至高位85美元，令美國白宮官員如坐針氈，因高油價將讓民眾加深對拜登政府施政的不滿，終觸發上月底美國破天荒聯同多國釋出石油戰略儲備。然而，最近一個月內油價已經自低位反彈超過20%。到底為何掌握巨額頁岩油資源，在2019年一度成為原油淨出口國的美國，未能有效控制油價，甚至在原油市場的定價權上日漸遜色呢?可從美國近年減碳能源政策，以及當地頁岩油企業在去年連環破產說起。



對美國頁岩油企業而言，2020年無疑是災難的一年。疫情造成全球需求急冰封，油價驚現負油價，讓這個過去讓前任美國總統特朗普引以為傲的能源行業，遭受雙重夾擊。過去數年風光無限的頁岩油產業，其脆弱的生產、技術與商業模式全面暴露於人前。最標誌性的發展是，作為美國頁岩革命的先驅及典型代表Chesapeake Energy於去年宣布破產重組。

圖為11月12日，為於日本千葉市原市的鍊油工廠。日本將響應美國要求釋放石油儲備。（Reuters）

一場負油價 曝露頁岩氣長期高槓桿脆弱性

過去十多年來，美國頁岩油公司一直憑藉極低息借貸環境，大舉借貸以投資鑽井，加上聯儲局多輪量化寬鬆政策（QE），令到高開採成本的頁岩油，有了獲利的空間，一度吸引資金湧入能源業。數據顯示，美國國內能源債券市場的規模在過去十年增長了兩倍。

不過，去年在疫情衝擊下，國際油價不但跌穿美國頁岩油公司的成本價格，更一度驚現「負油價」，結果造成了頁岩油先驅公司Chesapeake Energy最終無可避免破產收場。

固然，「負油價」成了壓垮駱駝的最後一根稻草，不過行業的極高楨桿水平，更是最終走上破產的主因。

Chesapeake正式宣告破產之時，公開文件列出了其100億美元的資產；500億美元的債務，以及超過10萬名的債權人。

事實上，犧牲的也絕不只是Chesapeake一家。懷丁石油（Whiting Petroleum）、鑽石海上鑽井（Diamond Offshore Drilling）都已經申請破產，2020年可謂將美國頁岩油氣產業長期依靠高負債、貨幣寬鬆的結構性弊端，一次過曝露出來。

美國頁岩氣產業過去讓前任美國總統特朗普引以為傲，不過卻在疫情後遭受雙重夾擊。（路透社）

拜登下令暫停聯邦土地油氣開採 對業界訴求冷處理

現時美國通脹升至四十年高位，汽油價格攀升已經開始影響總統拜登的民望，觸發拜登多次發言施壓，要求OPEC +聯盟提高生產量以控制油價。然而，在同一時間，美國的頁岩勘探商接連發出反對聲音，認為拜登最應該做的，是撤回一連串反石油政策，而不是去懇求OPEC增加產量。

不過，民主黨的拜登未有正面回應增加石油產量的訴求及聲音，因早在參選時他就承諾要讓美國擺脫對化石燃料的依賴，在他就職的第一天，不僅取消了Keystone XL輸油管道項目的許可，而且暫時凍結聯邦領土上的石油和天然氣租賃，實施了鑽探限制。除此之外，拜登亦簽署了一項停止化石燃料補貼的命令，並承諾在2022年前取消政府的對化石燃料的財政支持。同時加強對甲烷洩漏的環保規定。

拜登的石油政策，可追溯至奧巴馬時期，當時美國基於減碳重大政策方向下，對石油生產嚴加限制，對頁岩氣產業更施以嚴厲監管，而時任副總統的拜登，曾深度參與制定這些政策。

對於拜登的能源行業新政策，美國當地的石油企業，認為這些政策，是壓垮當地石油行業產能的原因。另一方面，美國國會議員亦爭取拜登政府增加美國境內石油、天然氣產量，並提出了一項立法，要求加強能源安全，補充戰略石油儲備。然而，觀察現時的事件發展，拜登似乎無意改變能源政策。

對於拜登的能源行業新政策，美國當地的石油企業，認為是壓垮當地石油行業產能的原因。（AP）

頁岩油企業破產嚇怕基金 需增派息挽留股東

受到美國能源政策轉變，加上去年多間頁岩氣企業破產後，油企及背後傳統能源基金投資者不再願意加大資金投資，資本市場對資助這類開採成本高的能源企業興趣缺缺，頁岩油公司唯有量入為出，不再像過往把錢保留作資本支出之用。

例如坐擁大量現金的西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）及Ovintiv Inc.等能源巨頭，皆打算以資金用於償債為主，無意再擴大國內的頁岩油產能。至於大型頁岩油鑽探商如Pioneer Natural Resources及Devon Energy等，亦計劃以派發股息的方式回饋投資者，而非將資金用於加強投資。

從美國石油產能數據可見，整體頁岩油行業的「黃金」時代，似乎難以重拾，股東由以往看重產能擴張，改為重視財政紀律。即使油價攀抵七年高位，美國很多鑽油井仍處閒置狀態。

美國油產量低於疫情前 頁岩油增產難度高

據美國政府數據顯示，美國國內石油產量約為每日約為1,100萬桶，比疫情前2019年的記錄，反而低了一成多。另一方面指標數據，油田服務商貝克休斯資料亦顯示，現今運作中鑽油井數量徘徊400個，遠遠少於新冠肺炎疫情爆發前的600至700個水平。

總括而言，用油大國的美國在石油定價權的能力漸失，從企業層面上解釋，是頁岩氣企業自身槓桿原高企，最終資不抵債連環破產，未能再吸引資金流入，再加上美國政府對能源政策的搖擺，將頁岩氣行業看作污染行業，並未施以財政援手，坐視一間又一間公司倒閉，最終失去了本可作為能源產能調節器的頁岩氣產業。