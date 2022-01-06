美最快3月加息　人行提人民幣「四差變化」　表明拒收水|財經評論

美國加息時間表加快，聯儲官員在議息會議上，表明考慮將首次加息時間，提早至最快3月份。市場關注會否牽動環球主要央行跟隨提早「收水」。中國人行本周在旗下媒體發文，指人民幣匯率面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，表面上是提醒企業應對好貶值風險；同時亦是對外表明立場，將繼續按現行經濟情況調整貨幣政策，無意跟隨美國「收水」。



美聯儲最新披露的12月貨幣政策會議紀要，出人意料地格外鷹派，「翻倍的Taper」、「更早的加息」——成為聯儲12月議息會議上最大的亮點，即使在過去幾周幾乎已經被所有市場參與者所消化。然而，許多人沒有想到的是，在當次會議上美聯儲還有一張隱藏的王牌——「加快縮表」，會議紀要表明，部分鷹派官員們甚至認為在首度加息後就有必要較快地展開行動。

環球央行政策步入一個交叉點

在這個宏觀環境下，環球央行的政策將步入一個交叉點，一是跟隨美國的貨幣政策，開始收水，避免本國貨幣貶值，但同時有機會令疫後經濟復甦的苗頭受到壓抑；另一個取態，是按照本國經濟情況，「各家自掃門前雪」，繼續採用寬鬆的貨幣政策，以支持經濟增長，但同時會面對貨幣貶值壓力加大。

整理近來中國人行的貨幣政策措施，反映人行是選擇了後者，貨幣政策正進入寬鬆週期，以支持經濟復甦。過去一年，內地兩度下調存款準備金率(分別是去年7月及12月)，合共100個點子；將一年期貸款市場報價利率(LPR)利率下調5個基點，

人行主管媒體《金融時報》5日發文指出，2022年，人民幣匯率面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，表明拒絕收水。(網上截圖)

人行稱人民幣匯率有貶值壓力

中國進入貨幣寬鬆週期，對人民幣匯率的影響，官方作出了以下研判。人行主管媒體《金融時報》5日發文指出，2022年，人民幣匯率面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，企業特別是進口企業、借用外債企業要樹立風險中性理念，有效對沖匯率風險，謹防匯率貶值帶來損失。

文中提到的「四差變化」，簡而言之，是提醒在美國有機會今年加快加息預期，以及疫情有望恢復正常等四大方向下，將推升美債殖利率，縮小境內外利差，跨境資本可能從包括中國在內的新興市場流出，推動包括人民幣在內的新興市場貨幣貶值。同時「溫馨提示」進口企業，要「謹防匯率貶值帶來損失。金融機構要積極為企業提供匯率避險服務，降低中小微企業匯率避險成本。」

多位經濟學家亦認同，由於美國準備加息，同時內地人民銀行已經在去年兩度上調外匯存款準備金，預期人民幣會自現水平輕微貶值。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，內地已經兩度上調外匯存款準備金，反映「政策上官方不希望人民幣過強，影響出口企業」。(訪者提供)

法國外貿銀行經濟學家：官方不希望人民幣過強

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，今年中美貨幣政策將向不同方向發展，美國開始步入加息周期，而內地經濟下行壓力加大，相信人行貨幣政策將會是「穩中帶鬆」，估計今年首季有機會再下調存款準備金金率，幅度為50點子。

對於人民幣匯率走勢，在去年底，特別是12月的升勢強勁，美元兌人民幣一度升至6.33水平，創逾三年半高位。他指出，內地已經兩度上調外匯存款準備金，反映「政策上官方不希望人民幣過強，影響出口企業」。因此，他預期人民幣未來會雙向波動，逐漸貶值至6.5水平。

中英美貨幣政策 料分庭抗禮

平安證券首席經濟學家鍾正生預計，2022年人民幣滙率可能成為中美貨幣政策「鬆緊差」的平衡器，為釋放國內貨幣政策空間，可能允許人民幣滙率在貶值方向釋放更大彈性；而中美關係的變數仍然是人民幣滙率最大的風險。

他並提到，2022年隨着市場供求對人民幣滙率的升值驅動減弱，人民幣滙率與美元指數之間可能重新趨於掛鈎。若後續國際收支的支持弱化，美元兌人民幣滙率有可能向6.65到7區間回歸。

從宏觀經濟的角度，內地正處自行調節經濟風險的階段，對內房及科網行業實施持續調控，固然令經濟下行壓力加大。因此，在貨幣政策方面，人行已經明確表態將「以我為主」，可以預期內地來年的貨幣政策，將與英美兩國的收水步伐分庭抗禮。